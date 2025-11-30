«Αυτή εδώ είναι η τελευταία μου φωτογραφία πριν από την 7η Οκτωβρίου. Την 6η Οκτωβρίου, συγκεκριμένα. Ηταν απόγευμα γύρω στις τέσσερις αν θυμάμαι καλά», μου λέει ο Ορ. Στην εικόνα, ο ίδιος με ένα παιδί σε μια μικρή πισίνα. «Αυτή είναι η Σίρα, η κόρη μου, ήταν οκτώ τότε, τώρα είναι δέκα», συνεχίζει. Το όνομα του Ορ Χέλερ είναι συνυφασμένο με το αμυντικό ρεπορτάζ στο Ισραήλ. Μέσα από μια πορεία τριάντα χρόνων, η οποία τον καθιέρωσε, λόγω της ποιότητας της δουλειάς, των πηγών αλλά και της άρνησής του να χαριστεί σε οποιονδήποτε, ο Χέλερ έχει κερδίσει το σεβασμό της κοινής γνώμης και του πολιτικού συστήματος.

Οταν, κάπου, σε ένα σημείο της αφήγησης ο συντάκτης του τηλεοπτικού Καναλιού 13 σήμερα, ειρήσθω εν παρόδω σου λέει κι «εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε ο Νετανιάχου», ξέρεις πως δεν το λέει για να καυχηθεί. Ξέρει πολύ περισσότερα λόγω των προσβάσεών του και έχει κληθεί να καταθέσει στις έρευνες για την 7/10, ως μάρτυρας, τα όσα ήξερε ή έμαθε. Τη δε στάση του προς την κυβέρνηση Νετανιάχου, θετική δεν τη λες. Κάθε άλλο. «Τώρα, γιατί σου δείχνω αυτή τη φωτογραφία;», με ρωτά και συνεχίζει: «Για να δεις ποιο ήταν το κλίμα εκείνο το Σαββατοκύριακο. Είχα πάρει τα παιδιά μου σε ένα κιμπούτς, το κιμπούτς Σαμίρ στην άκρη του Ισραήλ, στα σύνορα με το Λίβανο. Για το Σιμχάτ Τορά».

Το Σιχμάτ Τορά, μπορεί να προσθέσει και ο συντάκτης επεξηγηματικά, είναι η γιορτή της Χαράς της Τορά, της Πεντατεύχου των πρώτων πέντε βιβλίων του Τανάχ, το οποίο οι χριστιανοί αποκαλούν Παλαιά Διαθήκη. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα στο (κινούμενο) ιουδαϊκό ημερολόγιο, με την οποία κλείνει η περίοδος των μεγάλων γιορτών του ιουδαϊσμού. Το 2023 ήταν την 7η Οκτωβρίου.

«Ολα ήταν ήρεμα», συνεχίζει ο Ορ. «Κανείς δεν φαντάστηκε τι επρόκειτο να συμβεί μερικές ώρες μετά, όταν ήρθε εκείνο το βράδυ της καταστροφής, της τεράστιας αποτυχίας, της απώλειας κάθε επαφής μας με την πραγματικότητα, της απίστευτης ύβρεως έναντι της συλλογικής νοημοσύνης μας». Το βάρος των επιθέτων και των ουσιαστικών στην πρόταση δείχνει να αυξάνεται στην πορεία, το ίδιο και η ένταση.

Και δεν είναι τυχαίο. «Οταν λίγο καιρό αργότερα συνάντησα τον ΧέρτζιΧαλέβι, τον τότε αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων (IDF)», αφηγείται, «είχα μία ερώτηση να του κάνω και την είχα φυλάξει για ακούσω από τον ίδιο την απάντηση. Τον ρώτησα λοιπόν το εξής: «Είχατε έναν αξιωματικό, έναν άνδρα, μια γυναίκα, κάποιον από τις μυστικές υπηρεσίες, από τη Νότια Διοίκηση, που να πίστευε ότι η Χαμάς θα επιτεθεί στο Ισραήλ με χιλιάδες τρομοκράτες κατά μήκος των 65 χιλιομέτρων των συνόρων της Γάζας;» Και η απάντησή ήταν «Οχι!».

Λογική λοιπόν η απορία πώς ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Ορ συμφωνεί και προσθέτει στο παρασκήνιο του τι προηγήθηκε: οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν, εξηγεί, από καιρό πριν διαπιστώσει ότι ύστερα από δέκα χρόνια συγκρούσεων ανάμεσα σε σιίτες και σουνίτες στη Μέση Ανατολή, υπήρξε μια σειρά μυστικών επαφών ανάμεσα στο Ιράν, τη Συρία, τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και την Ισλαμική Τζιχάντ. Ξέραμε ότι έγιναν, δεν ξέραμε όμως τι συζητήθηκε εκεί, αναφέρει. «Αργότερα όμως μάθαμε ότι ο Γιάχια Σίνουαρ είχε στείλει στον Νασράλα στη Βηρυτό τον Χαλίλ Χάγια με το μήνυμα πως ετοιμάζει κάτι μεγάλο. Ζήτησε δε ένα πράγμα και μόνο, χωρίς να του πει τι ακριβώς σχεδίαζε: Οταν το κάνει, η Χεζμπολάχ να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο από τον Λίβανο». Μάθαμε επίσης, προσθέτει, από έγγραφα που βρήκαμε στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου ότι ο Σίνουαρ σχεδίαζε να κάνει τις επιθέσεις στη διάρκεια των Γιορτών, το 2022. Για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζουμε αποφάσισε ότι δεν θα το κάνει και το μετέφερε στο 2023.

Στις εβδομάδες πριν από την 7η Οκτωβρίου ο Σίνουαρ έστησε τις λεγόμενες Πορείες Επιστροφής, με χιλιάδες Παλαιστινίους από τη Γάζα να προσπαθούν να παραβιάσουν τον φράκτη. Το Ισραήλ, αποκαλύπτει, του έστειλε μέσω Αιγύπτου το μήνυμα γιατί επέστρεψε σ’ αυτό το μέτρο. «Η απάντηση που λάβαμε ήταν απάντηση μαφιόζου: ήθελε περισσότερο καταριανό χρήμα από τα 30 εκατομμύρια δολάρια που επέτρεπε το Ισραήλ να εισπράττει τον μήνα». Η Ιερουσαλήμ, η οποία είχε κουραστεί, προσθέτει, από τη σπατάλη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για να ανακόπτει το λαθρεμπόριο όπλων από τη Γάζα μέσω Αιγύπτου, τόσο από την ξηρά όσο και από τη θάλασσα με ψαρόβαρκες, δεν ήθελε να μονιμοποιηθεί και ο πονοκέφαλος των συνόρων. Εψαχνε τρόπο για να ηρεμήσει η κατάσταση και έτσι είπε «ναι» στα αιτήματά του. Ακόμα και στην επιμήκυνση του ορίου για τους ψαράδες (και λαθρεμπόρους) στη Γάζα. Η κατάσταση ηρέμησε.

Κάπως έτσι, καταλήγει, φτάσαμε στο Σουκότ (σ.σ.: τη γιορτή της Σκηνοπηγίας). Είναι η στιγμή που 50% των στρατιωτών πηγαίνουν στα σπίτια τους για να δουν τις οικογένειές τους. Με την κατάσταση να έχει ηρεμήσει και με τις ανησυχίες να στρέφονται περισσότερο στα βόρεια σύνορα και τη Δυτική Οχθη, μαζί τους μεταφέρθηκαν και οι δύο λόχοι των καταδρομέων οι οποίοι στάθμευαν στα σύνορα με τη Γάζα. Ενα λάθος καταστροφικό.

Εάν δεν υπήρχαν όμως ενδείξεις, γιατί να μην το κάνουν; Οι ενδείξεις, εξηγεί, υπήρξαν. Οι μυστικές υπηρεσίες είχαν λίγο καιρό πριν διοχετεύσει αναβαθμισμένες κάρτες κινητών στην περιοχή της Γάζας γνωρίζοντας ότι θα κατέληγαν στην ηγεσία της Χαμάς. Στις οκτώ το βράδυ της 6ης Αυγούστου 2023, πριν από τις γιορτές, 37 από αυτές τις κάρτες είχαν ενεργοποιηθεί σε τηλέφωνα ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Μια παράλληλη οδός επικοινωνίας, η οποία θα λειτουργούσε ως προειδοποίηση στη Σιν Μπετ. Και έτσι έγινε. Υπήρχαν κι άλλες ενδείξεις, γι’ αυτό και η Σιν Μπετ είχε στείλει τέσσερις επιστολές στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, προειδοποιώντας τον ότι το Ιράν εκτιμά πως το Ισραήλ είναι αποδυναμωμένο και πως του δίδεται η ευκαιρία να αλλάξει την ισορροπία στη Μέση Ανατολή. «Και τι έκανε ο Νετανιάχου;», ρωτώ. Μόλις το καλοκαίρι πέρασε, απαντά, και δεν έγινε τίποτα, ο πρωθυπουργός πήγε στο υποστηρικτικό προς τον ίδιο Κανάλι 14 και όταν ερωτήθηκε για τις επιστολές είπε πως ήταν υπερβολικές.

Ηταν μια περίοδος άλλωστε, έχω να υπενθυμίσω και εγώ, πρωτοφανούς διχασμού και αντιπαράθεσης στη χώρα λόγω της σύγκρουσης με τον Νετανιάχου και την ατζέντα του.

Κάπως έτσι φτάσαμε στην 7η Οκτωβρίου. Τόσο είχαμε πεισθεί ότι δεν θα γινόταν κάτι, που μόλις φτάσαμε στην προτελευταία μέρα των Γιορτών και με την πληροφόρηση μέσα από τη Γάζα να έχει αποτύχει να εντοπίσει άλλες κινήσεις, η μισή δύναμη είχε φύγει, οι ειδικές δυνάμεις είχαν μετατεθεί και ο αρχηγός του IDF έκανε το βράδυ πριν από την 7η Οκτωβρίου μπάρμπεκιου με φίλους του παρακολουθώντας πιο κάτω τη Γάζα να πηγαίνει για ύπνο ήρεμη. Οταν την επομένη ξυπνήσαμε από τις σειρήνες και οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για εισβολή από τη Γάζα, δεν πιστεύαμε τι ακούγαμε. «Να σκεφτείς», μου λέει, «πως εγώ βγήκα στην τηλεόραση και από κάτω φορούσα το μαγιό. Ναι, τόσο τραγικά είχαν όλα αποτύχει!».