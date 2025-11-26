Την Παρασκευή το απόγευμα θα ανακοινωθούν οι υποψήφιοι για τη θέση του νέου προέδρου του Eurogroup, ο οποίος θα εκλεγεί στη συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου. Στις Βρυξέλλες από τους υποψηφίους θεωρούνται «φαβορί» ο βέλγος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού, Βίνσεντ βαν Πετέγκεν και ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Από το ΕΛΚ ακούω, πάντως, πως όποιος τελικά από τους υπουργούς κατέβει θα στηριχθεί, χωρίς να έχουν άλλον υποψήφιο.

Η «παρερμηνεία» του casus belli

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συζητήσει με την Ελλάδα ακόμη και για το Αιγαίο, αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Euractiv, που συνδέει το ζήτημα με την επιθυμία της Αγκυρας να συμμετάσχει με όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη στο πρόγραμμα αμυντικών δανείων SAFE, από το οποίο την μπλοκάρουν η Αθήνα και η Λευκωσία. Σύμφωνα με το Euractiv, διπλωματική πηγή από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Τουρκίας στην ΕΕ δήλωσε πως η Αθήνα έχει… παρερμηνεύσει το casus belli και ότι «η Τουρκία είναι, όπως πάντα, έτοιμη και πρόθυμη να συζητήσει με την Ελλάδα τα ζητήματα του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του εύρους των χωρικών υδάτων, που είναι τα έξι ναυτικά μίλια και για τις δύο χώρες αυτή τη στιγμή». Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η τουρκική αντιπροσωπεία δηλώνει πως «αυτό που οι Ελληνοκύπριοι αντιλαμβάνονται ως “απειλή” είναι η αποτελεσματική εγγύηση της Τουρκίας για την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων απέναντι στους ελληνοκυπριακούς στόχους για ελληνοποίηση ολόκληρου του νησιού».

Αίτημα κλήσης για τις υποκλοπές

Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να κληθεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών ο πρώην νομικός εκπρόσωπος της Krikel, Σταμάτης Τρίμπαλης, ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής ο Αλέξης Χαρίτσης. Το αίτημα έγινε προς τον Νικήτα Κακλαμάνη προσωπικά, σε συνέχεια όσων εξωφρενικών κατέθεσε στο δικαστήριο ο Τρίμπαλης την περασμένη Παρασκευή. Και, κυρίως, για την παραδοχή του πως στην Εξεταστική Επιτροπή του 2022 είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ. Η κατάθεση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης και ο Χαρίτσης ζήτησε να συναντηθεί με τον Κακλαμάνη, στον οποίο τόνισε πως η υπόνοια ότι η Εξεταστική ήταν στημένη «απαξιώνει και καταβαραθρώνει την αξία του κοινοβουλευτισμού και θα πρέπει να κληθεί ο μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και να δώσει εξηγήσεις». Από τις πηγές μου συμπέρανα πως τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θετικοί σε μια τέτοια κίνηση, υποθέτω θα ακολουθήσουν κι άλλοι.

Αιτήματα που πήγαν «κουβά»

Ομολογώ, πάντως, πως αρχικά εξεπλάγην από την κίνηση του Χαρίτση να απευθυνθεί προσωπικά στον πρόεδρο της Βουλής, αντί να καταθέσει απευθείας αίτημα στον πρόεδρο της Επιτροπής, Θανάση Μπούρα. Κοινοβουλευτική πηγή μου με ενημέρωσε, όμως, ότι του έχουν κάνει αρκετά αιτήματα για να συνεδριάσουν και δεν έχει γίνει δεκτό σχεδόν κανένα. Ενδεικτικά, μου ανέφεραν αιτήματα για τα ΕΛΤΑ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την ακρίβεια με κλήση αρμοδίων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Απορρίφθηκαν σιωπηλά, διά της μη σύγκλησης.

Η «Φεράρι» στην Εξεταστική

Με την κατάθεση της «αγρότισσας με τη Φεράρι», της Πόπης Σεμερτζίδου, θα επανέλθει σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειτα, όμως, και από τον χαμό της προηγούμενης εβδομάδας με την άρνηση του «Φραπέ» να εμφανιστεί στη Βουλή, εκφράζονται βάσιμες αμφιβολίες για το αν η Σεμερτζίδου θα καταθέσει ή θα επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή, για να αποφύγει ερωτήσεις ή και ολόκληρη την κατάθεση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ημέρα αναμένεται ενδιαφέρουσα.

Ενα υπουργείο για την καινοτομία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή εκδήλωση «Forbes 30 under 30», στο Μέγαρο Μουσικής, έδειξε ότι προχωρά το σχέδιο για δημιουργία ξεχωριστού υπουργείου για την καινοτομία – ένα υπουργείο Ερευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. «Πρέπει να ενοποιήσουμε τον χώρο της έρευνας στην Ελλάδα», είπε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για πλάνο τρίτης τετραετίας εφόσον οι πολίτες εμπιστευτούν ξανά τη ΝΔ. «Αυτές οι κυβερνητικές αλλαγές θέλουν χρόνο προετοιμασίας, είμαστε σε διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα ώστε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής» σημείωσε. Ηδη έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με επιστήμονες από Ελλάδα και εξωτερικό και τα συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη ώστε να υπάρξει ενιαία πρόταση-εισήγηση δράσεων προς τον Πρωθυπουργό τον Μάρτιο του 2026.