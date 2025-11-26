Ανάπτυξη 2,2% για φέτος και 2,1% το 2026 υπολογίζει για την Ελλάδα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με βασικούς μοχλούς την ιδιωτική κατανάλωση και την αύξηση των επενδύσεων, κυρίως αυτών που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Ιδιαίτερη μνεία κάνει η έκθεση στην άρση των εμποδίων στη δικαιοσύνη υπογραμμίζοντας ότι παραμένει βασική προτεραιότητα. Αναφέρει ότι οι Αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τον νέο δικαστικό χάρτη και τα εργαλεία ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, προκειμένου να μειώσουν τη διάρκεια των υποθέσεων και να αποσυμφορήσουν τον φόρτο εργασίας των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων.

Μάλιστα, επισημαίνει ότι «θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση των διώξεων και των τελεσίδικων αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν κατάχρηση δημόσιου αξιώματος». Η έκθεση της EBRD αναφέρει ότι την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας απειλούν οι περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις, η επιβράδυνση των εξαγωγών, οι καθυστερήσεις στην εκταμίευση πόρων του ΤΑΑ και οι φυσικές καταστροφές που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Από την άλλη, αύξηση της ανάπτυξης θα μπορούσε να φέρει η μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, η ισχυρότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η επιτυχία των πολιτικών για ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Ο Πιερρακάκης στη Hertie School του Βερολίνου

«Οι χώρες δεν πρέπει να αναζητούν μαθήματα από την Ελλάδα, αλλά έμπνευση» σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης οποίος συμμετείχε, ως κύριος ομιλητής, σε συζήτηση στη Hertie School του Βερολίνου. Φοιτητές, ακαδημαϊκοί και στελέχη ευρωπαϊκών θεσμών παρακολούθησαν τον υπουργό ο οποίος μίλησε για τον πυρήνα κάθε ουσιαστικής μεταρρύθμισης που δεν είναι άλλος όπως είπε από ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. «Καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς ένα ξεκάθαρο εθνικό σχέδιο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι κάθε χώρα χρειάζεται «μια συγκεκριμένη ιδέα για τον εαυτό της».

Με μια χαρακτηριστική παρομοίωση εξήγησε ότι οι μεταρρυθμίσεις «είναι σαν μεταμοσχεύσεις και χρειάζονται συμβατότητα δότη – λήπτη», τονίζοντας ότι «αυτό που λειτουργεί στη Βάδη – Βυρτεμβέργη δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτομάτως στην Πελοπόννησο και το αντίστροφο». Ανατρέχοντας στην ελληνική εμπειρία μετά το 2019, ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν ψηφιοποιήθηκε επειδή της το είπε κάποιος, αλλά επειδή είχε μια βαθιά, συλλογική κατανόηση ότι οι δύσκολες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από τη γενιά που έχει την ευθύνη τώρα και όχι να μετατεθούν στις επόμενες. Αυτή η εσωτερική δέσμευση ήταν το θεμέλιο της μεταρρυθμιστικής πορείας μετά το 2019».

Το κόστος του φράγκου

Την οικονομοτεχνική μελέτη του για το πλήγμα που έχουν δεχθεί οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΝΑΔΕΦ). Οπως επισημαίνει η μελέτη, οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί κατά περίπου 33.000 ευρώ επιπλέον σε σχέση με έναν δανειολήπτη σε ευρώ που πήρε στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού 100.000 ευρώ την ίδια περίοδο και με ίδια διάρκεια 20 ετών: 172.343,59 ευρώ έναντι 139.359,50 ευρώ.

Για δάνεια ύψους 200.000 ευρώ, η διαφορά με έναν «τυπικό» δανειολήπτη είναι διπλή και ανέρχεται σε περίπου 66.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό αποπληρωμής για δανειολήπτες ελβετικού φράγκου να υπολογίζεται σε 344.487,18 ευρώ, έναντι 278.719 ευρώ για ένα αντίστοιχο δάνειο σε ευρώ. Τα παραδείγματα αυτά, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δείχνουν την ελάχιστη επιπλέον επιβάρυνση των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Η μελέτη έχει αποσταλεί από τον σύλλογο στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, όμως η λύση του ζητήματος μοιάζει να βρίσκεται ακόμα «κολλημένη» σε διαδικαστικά ζητήματα, σχεδόν 10 μήνες μετά την υπόσχεση της κυβέρνησης για μια ολοκληρωμένη λύση.

Tι Πελοπόννησος, τι Τοσκάνη

Οι ελληνικοί προορισμοί έχουν φτάσει σε τιμές να είναι πλέον συγκρίσιμοι στην αγορά κατοικιών με τη Μαγιόρκα, την Ιμπιζα, την Τοσκάνη και το Ντουμπάι. Η έρευνα της Greece Sotheby & International Realty έδειξε πως ο ετήσιος όγκος συναλλαγών στην Ελλάδα εκτιμάται μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ. ευρώ με τη μεσογειακή αγορά πολυτελούς κατοικίας να υπερβαίνει τα 50 δισ. ευρώ, γεγονός που δείχνει το σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης της χώρας. Μάλιστα υπάρχει σημαντική σύγκλιση τιμών όπως για παράδειγμα η Μαγιόρκα με την Κέρκυρα: 9.900 ευρώ / τ.μ. έναντι 8.900 ευρώ, η Πελοπόννησος με την Τοσκάνη: 5.500 ευρώ έναντι 4.000 ευρώ αλλά και η Αθηναϊκή Ριβιέρα με το Ντουμπάι, 10.500 έναντι 12.600 ευρώ το τετραγωνικό.

Εξασφάλιση εργατών γης

Η Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), κατ’ εξουσιοδότηση των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μετανάστευσης και Ασύλου, ανέλαβε την υλοποίηση της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας για τη μετάκληση εργατικού δυναμικού στον τομέα της γεωργίας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εξασφάλιση εργατών γης από την Αίγυπτο για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, καθώς όπως προκύπτει από τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας το έλλειμμα σε εργατικά χέρια είναι μεγάλο.

Οι εργαζόμενοιγια την ΑΙ

Στην Ελλάδα, παρότι περισσότεροι από ένας στους δύο πιστεύει ότι η AI δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας – ποσοστό χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο – το 68% αναγνωρίζει ότι οι θέσεις εργασίας εξελίσσονται. Τα αποτελέσματα της έκτης παγκόσμιας έρευνας Global Workforce of the Future του Ομίλου Adecco, στην οποία συμμετείχαν 37.500 εργαζόμενοι από 31 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη στον σύγχρονο χώρο εργασίας. Το 58% πιστεύει ότι η AI δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας – ποσοστό όμως μόλις 21% δηλώνει ότι έχει δει ή αναμένει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση λόγω της ΑΙ.