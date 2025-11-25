Με την κήρυξη του Νικολάς Μαδούρο και κορυφαίων συνεργατών του ως μελών ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν το πιο επικίνδυνο κεφάλαιο στη σύγκρουσή τους με το καθεστώς της Βενεζουέλας από το 2019. Η κίνηση αυτή που μετατρέπει το λεγόμενο «Καρτέλ των Ήλιων» σε εχθρό επιπέδου Αλ-Κάιντα, προσφέρει στην κυβέρνηση Τραμπ «νέα εργαλεία» για στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως δηλώνουν αμερικανοί αξιωματούχοι και χρησιμοποιείται ήδη ως νομικό θεμέλιο για μια πρωτοφανή ανάπτυξη δυνάμεων στην Καραϊβική.

Το αμερικανικό ναυτικό, με αιχμή το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» και 15.000 στρατιώτες, συμμετείχε σε γυμνάσια σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές της Βενεζουέλας, ενώ πηγές του Reuters προειδοποιούν ότι η «δεύτερη φάση» των επιχειρήσεων – πιθανότατα με μυστικές αποστολές και ενδεχόμενες χερσαίες ενέργειες – είναι ζήτημα ημερών. Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη διακόψει τις πτήσεις πάνω από τη χώρα, φοβούμενες μια ταχεία και ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις ότι ο στόχος παραμένει ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», όλο και περισσότεροι εκτιμούν πως η Ουάσιγκτον στρώνει το έδαφος για μια στρατιωτική πίεση ικανή να οδηγήσει στην πτώση του Μαδούρο.

Οπως επισημαίνουν ειδικοί, το λεγόμενο Καρτέλ των Ηλιων, που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν επισήμως τρομοκρατική οργάνωση σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, δεν είναι μια κλασική εγκληματική οργάνωση, όπως τα κολομβιανά ή μεξικανικά καρτέλ. Είναι μάλλον ένας όρος που περιγράφει ένα σύνολο αποκεντρωμένων ομάδων, χωρίς ιεραρχία και δομή – υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας που συνεργάζονται με το ναρκεμπόριο και χρηματοδοτούνται από αυτό.

Οπως επισημαίνει η «El Pais», οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι η στρατιωτική τους ανάπτυξη στην Καραϊβική – που μέχρι τώρα έχει πλήξει πάνω από 20 θεωρούμενα ναρκοπλοία σε βομβαρδισμούς προκαλώντας τουλάχιστον 83 θανάτους – αποσκοπεί αποκλειστικά στην καταπολέμηση του ναρκεμπορίου. Ομως ο Μαδούρο και πολλοί άλλοι, θεωρούν ότι ο πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή του τσαβιστή ηγέτη, τον οποίο η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει ως νόμιμο πρόεδρο. Εχει μάλιστα χαρακτηρίσει τον Μαδούρο ηγέτη του Καρτέλ των Ηλιων και τον Αύγουστο διπλασίασε σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για τη σύλληψή του. Αν και ο χαρακτηρισμός «τρομοκράτης» δεν επιτρέπει αυτομάτως χρήση στρατιωτικής βίας, η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι το θεωρεί νομικό μονοπάτι για πιθανά πλήγματα εντός της Βενεζουέλας.

Ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ έκανε λόγο για περισσότερα εργαλεία που προσφέρουν επιλογές στον πρόεδρο, ενώ ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο νέος χαρακτηρισμός θα επέτρεπε επιθέσεις σε υποδομές και περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, ενώ παράλληλα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο διπλωματικών επαφών με το Καράκας.

Αλλωστε ο αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην έναρξη μιας «νέας φάσης» της επιχείρησης Λόγχη του Νότου που θα περιλαμβάνει ενέργειες στο έδαφος. Πηγές ανέφεραν ότι επίκειται άμεσα και ότι θα αρχίσει πιθανότατα με μυστικές αποστολές ενώ άλλες σημείωσαν ότι μεταξύ των στόχων βρίσκεται η ανατροπή του Μαδούρο.

Την Τρίτη, οι «New York Times» δημοσίευσαν ότι ο Τραμπ είχε δώσει το πράσινο φως σε σχέδιο μυστικών επιχειρήσεων της CIA εντός της Βενεζουέλας, που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία. Ο ακριβής χρόνος ή το εύρος των νέων επιχειρήσεων παραμένουν άγνωστα και δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ έχει λάβει τελική απόφαση, σύμφωνα με το Reuters.

Χθες και ο «Guardian» επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες για την επόμενη φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.

Ανησυχία για την έντονη παρουσία στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, κοντά στη Βενεζουέλα εξέφρασε ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα προσθέτοντας πως σκοπεύει να συζητήσει το θέμα με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.