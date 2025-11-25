Θα θυμάστε, ίσως, τα ρεπορτάζ που σας μετέφερα από την τελευταία συνεδρίαση της ΚΕΔΕ όπου οι δήμαρχοι συγκρούστηκαν σκληρά, με επίκεντρο τα οικονομικά των δήμων. Εξ όσων πληροφορούμαι, τώρα ετοιμάζονται για… δεύτερο σκληρό γύρο στην επόμενη ολομέλεια, στις 17 Δεκεμβρίου. Με θέμα, αυτή τη φορά, τις επικείμενες αλλαγές στον εκλογικό νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές που περιλαμβάνονται στον νέο Ενιαίο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διά χειρός Θοδωρή Λιβάνιου. Ο κώδικας φέρνει πολλές και σημαντικές αλλαγές, λένε, αλλά αυτό που σίγουρα θα αποτελέσει αιχμή για καβγάδες είναι η θεσμοθέτηση του ορίου του 42% για ανάδειξη περιφερειαρχών και δημάρχων από την πρώτη Κυριακή, ενώ ο υπουργός έχει ήδη κάνει πίσω σε κάποιες από τις πιο «ριζοσπαστικές» αλλαγές που είχε προτείνει. Αυτά στα οποία έχει καταλήξει τώρα είναι αυτά στα οποία έχει συναινέσει η «γαλάζια» παράταξη των δημάρχων υπό τον Λάζαρο Κυρίζογλου, αλλά βρίσκουν αντίθετη την προοδευτική μειοψηφία που εκφράζεται από τον Χάρη Δούκα. Το θέμα εξάπτει τόσο πολύ τα πάθη που, ενώ ήταν προγραμματισμένο να το συζητήσουν εδώ κι έναν μήνα, αποφάσισαν να του αφιερώσουν χρόνο αφού εξαντλήσουν τα υπόλοιπα.

Στην Αθήνα η Μέτσολα

Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία σιγά σιγά πραγματοποιεί περιοδείες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο πλαίσιο της (κάπως πρόωρης) καμπάνιας για την εξασφάλιση της επανεκλογής της στο αξίωμά της το 2027. Η Μέτσολα θα έχει συναντήσεις με τον Κώστα Τασούλα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο θα πραγματοποιήσουν και κοινή συνέντευξη Τύπου. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα θα είναι, όμως, η κοινή συμμετοχή τους το απόγευμα της Παρασκευής, σε μια συζήτηση με φοιτητές, με θέμα τα αιτήματα της νέας γενιάς των ευρωπαίων πολιτών. Η κουβέντα θα πραγματοποιηθεί στον σχετικά νέο πολυχώρο του Ευρωκοινοβουλίου στο κέντρο της Αθήνας, στη στοά Αρσακείου. Λέγεται Europa Experience και είναι ένας εκπαιδευτικός πολυχώρος με σύγχρονα μέσα, που φιλοξενεί σεμινάρια, διαλέξεις, εκθέσεις και προβολές, μέχρι και παιχνίδια προσομοίωσης της διαδικασίας ψήφισης νόμων από την Ευρωβουλή.

Ανανέωση στις εσωκομματικές

Μεγάλη ικανοποίηση για την εσωκομματική ανανέωση εκφράζουν στην Πειραιώς, για τα αποτελέσματα των εκλογών προέδρων και Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ) της ΝΔ. Το 70,2% των Συμβουλίων που εξελέγησαν, λένε, αποτελείται από καινούργια πρόσωπα. Ενώ στους προέδρους των ΔΗΜΤΟ η ανανέωση φτάνει στο 73,8% και στων ΔΕΕΠ στο 76,3%. Να πω επίσης ότι ως αξιοσημείωτο αναφέρεται από την Πειραιώς ότι από τους 59 προέδρους ΔΕΕΠ, οι 14 είναι γυναίκες. Δεν το λες και πολύ σπουδαίο ποσοστό, αλλά είναι πολύ καλύτερη επίδοση από αυτή των προηγούμενων εσωκομματικών εκλογών, όπου είχαν εκλεγεί μόνο 4 γυναίκες.

Η ατζέντα κλείνει με Αλβανία

Την ατζέντα του ως το κλείσιμο του έτους ετοιμάζει το υπουργείο Εξωτερικών, κατά την οποία, εκτός απροόπτου φυσικά, η τελευταία διμερής συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη θα είναι με την ομόλογό του από την Αλβανία, Ελίζα Σπιροπάλι. Η οποία θα πραγματοποιήσει στις 16 Δεκεμβρίου την πρώτη της επίσκεψη στην Αθήνα με βασικό θέμα της ατζέντας την οριοθέτηση ΑΟΖ και την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας στην ΕΕ. Για το δεύτερο να σας πω ότι στόχος και της Αθήνας είναι να λυθούν τα προβλήματα και να υποδεχθεί τα Τίρανα στην ευρωπαϊκή οικογένεια εντός του επόμενου έτους.

Αναβολή στη δίκη των e-mail

Για τις 17 Μαρτίου του 2026 πήρε αναβολή από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η δίκη για τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων χιλιάδων αποδήμων ψηφοφόρων προς την Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Θυμίζω ότι, εκτός από την πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ, στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν, επίσης, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας του τομέα Αποδήμων της ΝΔ, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο πρώην οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος, Μένιος Κορομηλάς. Εξ όσων μαθαίνω, ως μάρτυρες υποστήριξης των παραπάνω θα εμφανιστούν και στελέχη της ΝΔ, όπως η Ελίζα Βόζεμπεργκ που έχει κληθεί από την πλευρά της Ασημακοπούλου. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι, όπως ανακοινώθηκε χθες στο δικαστήριο, υπάρχουν 101 απόδημοι που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τέτοια υπόθεση.