Στην πρώτη ευρωπαϊκή γραμμή επιχειρεί να βρεθεί η χώρα μας στον ψηφιακό ανασχηματισμό των υπηρεσιών Υγείας, επενδύοντας σε σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αλλά και στη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, τη «γενέτειρα» της καινοτομίας. Η παρουσία άλλωστε της πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στην οδό Αριστοτέλους, είχε κάτι παραπάνω από συμβολικό χαρακτήρα.

Το πρώτο σημαντικό βήμα στη διαδρομή αυτή που προλόγισε χθες η ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι η υπηρεσία του «AI Agent», που έχει ως στόχο να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών. Μάλιστα, το σύστημα που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το Πάσχα θα «κουμπώσει» στον ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης για θέματα Υγείας «1566».

Αύξηση της εξυπηρέτησης

Αναλυτικότερα, το «1566» αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών, από επείγοντα περιστατικά μέχρι καθημερινές ερωτήσεις σχετικά με την πλοήγηση στο σύστημα φροντίδας. Με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες διαλογής και συντονισμού, στόχος είναι η αύξηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης, η βελτίωση των χρόνων απόκρισης και η συνεπής υποστήριξη πανελλαδικά – ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανθεκτικότητα της υπηρεσίας απέναντι σε αιφνίδιες αυξήσεις ζήτησης.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου πολλές χώρες οδηγούνται σε έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης» ήταν η όλο νόημα τοποθέτηση του ιδρυτή και CEO της «Sword Health», Virgilio Bento – της εταιρείας δηλαδή στην οποία έχει ανατεθεί το έργο, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης – NextGeneration EU.

Και πρόσθεσε πως ένας από τους στόχους της τεχνολογίας είναι η δημιουργία ενός κόσμου αφθονίας. «Εναν κόσμο όπου είναι άμεσα δυνατή η πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη, πάντα με τη συμμετοχή του κλινικού ιατρού, όπου φροντίζουμε ώστε οι υπάρχουσες κλινικές ομάδες να έχουν τον χρόνο και τη δυνατότητα να επικεντρωθούν πραγματικά στις πιο σημαντικές και σύνθετες περιπτώσεις και όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών».

Εντούτοις και όπως διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πρόκειται η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους γιατρούς. Το μόνο που προσδοκούμε να κάνουμε με συστήματα σαν κι αυτά, είναι να έχουμε καλύτερη διαχείριση των ασθενών ως προς τη ροή τους προς τα νοσοκομεία, έτσι ώστε να μπορούμε να μειώσουμε ενδεχομένως την πίεση προς τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και να αφήσουμε τους γιατρούς να ασχολούνται με περισσότερο χρόνο και άνεση με τα πραγματικά σοβαρά περιστατικά».

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί πως, σύμφωνα πάντα με το ίδιο σχέδιο, η πρωτοβουλία θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από ανεξάρτητες αρχές, δημιουργώντας έτσι «δικλίδες ασφαλείας». Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στην Ελλάδα ενώ παράλληλα θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και άλλους ιατρικούς συλλόγους να συνεργαστούν στον σχεδιασμό μιας μελέτης εφαρμογής, η οποία θα εξετάζει τον σχεδιασμό και την απόδοση του συστήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας δεδομένων. Παράλληλα, θα αξιολογεί τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο για τους ασθενείς στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Αν Γκίλφοϊλ στάθηκε στον καταλυτικό ρόλο που αναμένεται να παίξει η τεχνητή νοημοσύνη στον νευραλγικό τομέα της Υγείας, κάνοντας λόγο για αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης. «Αυτή η συνεργασία αποτελεί απόδειξη της δύναμης των διμερών μας σχέσεων – σχέσεων χτισμένων πάνω στην εμπιστοσύνη, τις κοινές αξίες και την πίστη σε όσα μπορούμε να επιτύχουμε όταν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας ενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα «τολμηρό κεφάλαιο».