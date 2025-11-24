Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα σημείωσε τρία γκολ. Για πρώτη φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι κράτησε το μηδέν στην άμυνα. Χρειάστηκε και η τύχη, κυρίως στο πρώτο μέρος που ο Πανσερραϊκός δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά η εν γένει εικόνα του Παναθηναϊκού στις Σέρρες και το τελικό 3-0 σε ένα ματς όπου πήγε με οκτώ απουσίες και έχασε άλλους δύο παίκτες κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, σκορπίζει ελπίδα για το μέλλον. Και φέρει την υπογραφή του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δείχνει ικανός να… στρώσει τους Πράσινους, να τους μεταμορφώσει σε κανονική ομάδα και με την ενίσχυση του Ιανουαρίου να τους βάλει και πάλι σε έναν δρόμο επιτυχιών.

Σε ένα παιχνίδι το οποίο ολοκληρώθηκε με 3-0, παρουσία περισσότερων από 4.000 φίλων του Παναθηναϊκού, πολλά μπορείς να πεις και σε πολλά μπορείς να σταθείς. Αλλά εκείνο που θα θυμούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όσοι παρακολούθησαν το ματς δεν είναι άλλο από το απίθανο γκολ του Τιν Γεντβάι. Δεύτερο συνεχόμενο στο πρωτάθλημα (ύστερα από εκείνο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ), αλλά το γκολ της χρονιάς έως τώρα. Από σέντρα του Τετέ ο Κροάτης έκανε ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι που θύμισε… Κριστιάνο Ρονάλντο, σφραγίζοντας τη νίκη του Παναθηναϊκού. Και διώχνοντας το όποιο άγχος μπορεί να υπήρχε.

Ενας άγχος που εμφανίστηκε για τα καλά στους Πράσινους στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Πανσερραϊκό να μπαίνει σαφώς καλύτερα στο γήπεδο, να εκμεταλλεύεται τα κενά στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού (Γεντβάι και Τετέ για ένα ημίωρο ήταν σαν να μη βρίσκονταν στο γήπεδο) και να δημιουργεί από εκεί με πανομοιότυπο τρόπο. Μόλις στο 7′ μια σέντρα από τα αριστερά έφερε τον Νούνελι να πιάνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι κερδίζοντας τον Μλαντένοβιτς, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Εξι λεπτά αργότερα, και πάλι σέντρα από τα αριστερά, ξανά ο Νούνελι κέρδισε τον προσωπικό του αντίπαλο και έκανε το πλασέ, με τον Λαφόν να πραγματοποιεί τρομερή επέμβαση και να κρατάει το μηδέν για την εστία του. Το… κρεσέντο Πανσερραϊκού και Νούνελι έφερε και τρίτη ευκαιρία, αυτή τη φορά στο 22′, αλλά το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε πάνω στο σώμα του Μλαντένοβιτς.

Πέντε λεπτά μετά, ο Μπενίτεθ φώναξε κοντά του τον Τετέ και του έδωσε συγκεκριμένες εντολές, με τον Βραζιλιάνο να εμφανίζεται στη συνέχεια διαφορετικός και από… αόρατος να μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του.

Ο Τετέ έδινε περισσότερες βοήθειες αμυντικά, ενώ στο 40′ πήρε την πάσα του Τσιριβέγια, πήγε σε ατομική ενέργεια από δεξιά χωρίς να μπορεί να τον σταματήσει κανείς και «σέρβιρε» για τον Ζαρουρί, ο οποίος με ωραίο σουτ στην κίνηση άνοιξε το σκορ. Ανακούφιση για τον Παναθηναϊκό, αλλά ανησυχία λίγο αργότερα καθώς οι Πράσινοι έχασαν με τραυματισμό ακόμα δύο παίκτες: τους Τσιριβέγια και Λαφόν που έγιναν αναγκαστικές αλλαγές.

Ωστόσο ο Παναθηναϊκός του δεύτερου ημιχρόνου ήταν καταιγιστικός και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Από το 48′ έως το 55′ η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχασε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες για να καθαρίσει το παιχνίδι.

Στο 48′ ο Τσέριν από τη μικρή περιοχή σούταρε στα σώματα, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Πάντοβιτς δεν πρόλαβε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία έπειτα από γύρισμα του Μλαντένοβιτς. Στο 51′ σουτ του Μπακασέτα κόντραρε και έφυγε ελάχιστα έξω, ενώ στο 55′ ο Γεντβάι σε κενή εστία δεν βρήκε καλά την μπάλα στέλνοντάς την και πάλι εκτός.

Ομως πέντε λεπτά αργότερα ο Κροάτης πήρε το αίμα του πίσω και ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που έψαχνε. Σέντρα του Τετέ από τα αριστερά, ανάποδο ψαλίδι του Γεντβάι και ένα υπέροχο γκολ που έφερε το 2-0. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι πολύ πιεστικός, να δημιουργεί απειλές και να ελέγχει σε απόλυτο βαθμό το παιχνίδι, φτάνοντας και σε τρίτο γκολ στο 69′. Αυτή τη φορά το σουτ του Μπακασέτα ναι μεν κόντραρε ξανά, αλλά πήγε στα δίχτυα για να έρθει το τελικό 3-0.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Ντε Μάρκο, Φέλτες, Κάλινιν (66′ Τσαούσης), Λιάσος, Μπρουκς (57′ Γκαλβάν), Νούνελι, Δοϊρανλής (66′ Ομεονγκά), Γκριν, Καρέλης (57′ Μάρας, 81′ λ.τρ. Μπανζάκι).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν (46′ λ.τρ. Κότσαρης), Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια (42′ λ.τρ. Τσέριν), Σιώπης, Τετέ (82′ Μαντσίνι), Μπακασέτας, Ζαρουρί (82′ Μπόκος), Πάντοβιτς (73′ Σφιντέρσκι).