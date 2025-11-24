Μιλάνο, χειμερινό Μιλάνο, όπου τέτοια εποχή, επικρατούν θερμοκρασίες που σε κάνουν να σκέφτεσαι ότι δεν βρίσκεσαι στο κέντρο της πόλης της μόδας και του design αλλά στους… πανέμορφους Δολομίτες. Η θερμοκρασία σε κάνει να θέλεις να βρίσκεσαι συνέχεια, σε χώρους ζεστούς, φιλικούς, με καλό φαγητό (τα σπαγγέτι με τρούφα είναι το κάτι άλλο όποιο εστιατόριο κι αν επισκεφθείς) και ευφάνταστα κοκτέιλ.

Οι Ιταλοί, οι φασαριόζοι Ιταλοί, κυρίως όμως οι κάτοικοι του Μιλάνου, ζουν στον δικό τους κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ενώ όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες έχουν στολιστεί φαντασμαγορικά για τα Χριστούγεννα, εκείνοι επιμένουν να κρατούν την πόλη τους μακριά από το αστραφτερό Christmas decoration. Οι Μιλανέζοι θα στολίσουν λέει μετά τις 8 Δεκεμβρίου. Εξαίρεση ο οίκος Gucci και πολύ λίγοι ακόμη. Φωτογραφίσαμε λοιπόν και εμείς ένα ζευγάρι ροζ apres-ski μπότες. Μπότες που τραβάνε τα βλέμματα σαν μαγνήτης. Ομορφες, «ιδιαίτερες», επιθυμητές για αυτούς που θα ανέβουν στην Cortina d’ Ampezzo και στη Mantona di Campiglio.

Το Μιλάνο άσχετα από στολισμούς, διαθέτει πάντα τις ωραιότερες βιτρίνες, το καλύτερο φαγητό, γλυκά που δεν μπορεί να φτιάξει άλλος κανείς και μία ατμόσφαιρα που συναρπάζει. Δοκιμάστε μία βόλτα στο χειμερινό Μιλάνο, ακριβώς όπως κάναμε και εμείς παίρνοντας βαθιές ανάσες μέσα σε ένα περιβάλλον μοντέρνο, σύγχρονο, πάντα όμως ζεστό, φιλικό. Από το Μιλάνο με τις θαυμάσιες exclusive boutiques, τα εκλεκτά εστιατόρια και τα άκρως ενδιαφέροντα μουσεία και γκαλερί στην Αθήνα που επίσης αγαπάει την τέχνη.

Η νέα δημοπρασία του γνωστού οίκου Vergos με μεγάλους εικαστικούς ετοιμάζεται πυρετωδώς. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Ολα τα έργα θα εκτεθούν με ελεύθερη είσοδο στον ίδιο χώρο από 30 Νοεμβρίου μέχρι 2 Δεκεμβρίου. Εργα των Παρθένη, Εγγονόπουλου, Τσαρούχη, Θεόφιλου, Μόραλη κ.ά.