Η Αστυνομία συνέλαβε γνωστή ηθοποιό για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς πινακίδες, δίπλωμα και έπειτα από χρήση αλκοόλ. Και οι κάμερες έναν επίσης γνωστό αθλητή για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Τα ονόματά τους διέρρευσαν στη δημοσιότητα. Οχι επισήμως, αλλά μέσω διαρροής. Συγγνώμη, αλλά εδώ πρόκειται για ηθελημένη διαπόμπευση προκειμένου να πληροφορηθούμε ότι οι Αρχές κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν μεταφέρουν, δηλαδή, μόνο ψυγεία και τραγουδίστριες, αλλά στέκονται άτεγκτες ενώπιον διασήμων προσώπων.

Προς Θεού, δεν υπερασπίζομαι τη συμπεριφορά τους. Είναι κατακριτέα και, ειδικά στην περίπτωση της ηθοποιού, ποινικά κολάσιμη. Ομως σε αντίστοιχα παραπτώματα υποπίπτουν καθημερινά δεκάδες συμπολίτες για τους οποίους, πολύ σωστά, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Το να βγάζεις στα μανταλάκια γνωστά πρόσωπα για να αποδείξεις ότι η τσιμπίδα σου δεν κάνει διακρίσεις, είναι, τουλάχιστον, γελοίο αν όχι απάνθρωπο. Και επιβεβαιώνει το άγχος σου.