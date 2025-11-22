Αν είναι, και μάλλον είναι (το «αν» έχει περισσότερο ρητορικό χαρακτήρα), αληθή όσα λέγονται τα τελευταία 24ωρα, η κυκλοφορία τη Δευτέρα του «παραμυθιού με… όνομα» του προέδρου εξ εφέδρων Αλέξη, θα αποφέρει στον συγγραφέα ένα σοβαρό ποσό. Οπως μου εξομολογήθηκε εκδότης, με γνώση της αγοράς, οι παραγγελίες που έχουν γίνει για το βιβλίο του αρχηγού δείχνουν ότι μέσα στους τρεις επόμενους μήνες θα ξεπεράσει τις 30.000 πωλήσεις, καθιστώντας το best seller της χρονιάς. Κατά τον ίδιο, το βιβλίο, μπορεί να φτάσει και τις 50.000 πωλήσεις σε βάθος χρόνου, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι εκ παραλλήλου, ο εξ εφέδρων πρόεδρος θα προχωρήσει και στην πολιτική του πρωτοβουλία. Μου ανέφερε ακόμη, ότι «το βιβλίο αναμφίβολα θα προκαλούσε το αγοραστικό ενδιαφέρον του κοινού, ωστόσο το μάρκετινγκ που ακολουθήθηκε όλο αυτό το διάστημα, και για μένα ήταν εξαιρετικό, βοήθησε σημαντικά στην προώθηση των πωλήσεων. Προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τέτοια καμπάνια για βιβλίο, και νομίζω ότι δεν ήταν στρατηγική του εκδοτικού οίκου (Gutenberg) αλλά προσωπικά του κ. Τσίπρα».

Κλείνοντας τη συνομιλία μας, μου ανέφερε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε βολιδοσκοπήσει και άλλους εκδοτικούς οίκους για να αναλάβουν την έκδοση, ωστόσο οι απαιτητικοί όροι που έθετε, καθιστούσαν απαγορευτική την ανάληψη της έκδοσης. Προφανώς οι εκδόσεις Gutenberg τους αποδέχτηκαν, γι’ αυτό και προχώρησε η συνεργασία.

Οι απαιτήσεις του Τσίπρα

Ποιοι όμως ήταν αυτοί οι όροι; Κυκλοφορούν διάφορα στην πολιτικοδημοσιογραφική πιάτσα, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να διασταυρωθούν, διότι αποτελούν στοιχεία της ιδιωτικής συμφωνίας του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα με τις εκδόσεις Gutenberg. Υποστηρίζεται, ας πούμε, ότι ο πρώην πρωθυπουργός απαίτησε ως προκαταβολή, για λογαριασμό του Ιδρύματος που φέρει το όνομά του, ένα ποσό που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ (κατ’ άλλους ανέρχεται στις 120.000 ευρώ).

Επίσης απαίτησε ένα ποσοστό 25% επί του τζίρου που θα πραγματοποιήσει η έκδοση – ποσοστό που θεωρείται από τα υψηλότερα που έχουν δοθεί ποτέ σε συγγραφέα, στην ελληνική αγορά.

Το βιβλίο, υπενθυμίζω, θα πωλείται προς 28 ευρώ, με το 50% αυτών, τα 14 ευρώ δηλαδή, να πηγαίνουν στον συγγραφέα και τον εκδοτικό οίκο.

Η εκδοτική αγορά, πάντως, θεωρεί τα 28 ευρώ πολύ ακριβό αντίτιμο, για ένα βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορεί με μαλακό εξώφυλλο. Αλλες εκδόσεις πολιτικών, όπως του προέδρου Ομπάμα ή της καγκελάριου Μέρκελ που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά βιβλίου, είχαν όπως είναι γνωστό, σκληρό εξώφυλλο, άρα πιο ακριβές εκδόσεις…

«Η αλήθεια είναι διαφορετική»

Αναφορικά με το βιβλίο «παραμύθι με… όνομα» του εξ εφέδρων προέδρου, έχω να πω, ότι φίλος που διάβασε το απόσπασμα που ο ίδιος δημοσιοποίησε, σχετικά με το πώς έλαβε την απόφαση για το περίφημο δημοψήφισμα της κωλοτούμπας, βγήκε από τα ρούχα του. Εξαλλος. Με τα ψέματα του αρχηγού. «Ποια απόφαση έλαβε μόνος του; Πλάκα μας κάνει; Καταλαβαίνω γιατί λέει όσα λέει, όπως καταλαβαίνω και την προσπάθειά του να δείξει ότι έδωσε έναν μοναχικό αγώνα, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο, η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Και δεν ξέρω τι υποστηρίζει στο υπόλοιπο βιβλίο, αλλά επ’ αυτού, που γνωρίζω καλά τι συνέβη, σας ενημερώνω ότι της απόφασης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος προηγήθηκαν τρεις διαφορετικές συσκέψεις, υπό την προεδρία του, με τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Είναι κατανοητό για μένα, επαναλαμβάνω, γιατί το κάνει, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική».

Ο άνθρωπος που προαναφέρεται, μετείχε των συσκέψεων. Και (ως εκ τούτου) γνωρίζει. Και περιμένει κι αυτός να διαβάσει το βιβλίο, να διαπιστώσει τι (και πόσα) άλλα ψέματα γράφει ο αρχηγός στην (αυτο)αγιογραφία του…

Ο Μανόλο με το «παπί»

Με αφορμή την αποκάλυψη των αστυνομικών που διερευνούν τις τελευταίες δολοφονίες ανθρώπων της ελληνικής μαφίας, ότι το επιχειρησιακό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, ήταν νοικιασμένο από τον στενό συνεργάτη του Νικόλα 13-0 από τα αποδυτήρια, Παππά, Μανώλη, Μανόλο για τους φίλους του, Πετσίτη, θυμήθηκα μια ωραία ιστορία που μου είχαν διηγηθεί εκείνα τα ταραγμένα χρόνια, πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τους συριζαίους. Ο Μανόλο, είχε ένα «παπί» και πηγαινοέφερνε τον Νικόλα, σε διάφορα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας, ραντεβού με επιχειρηματικό κόσμο. Σε ένα τέτοιο ραντεβού στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, το οποίο οι κακές γλώσσες ισχυρίζονταν τότε, ότι είχε αποτυπωθεί φωτογραφικά (αλλά γύρευε πού μπορεί να είναι αυτές οι φωτογραφίες), ο Νικόλας πήγε να συναντήσει τον Δημήτρη Κοντομηνά. Οταν ολοκληρώθηκε η συνάντηση και αποχώρησαν τα δύο παλικάρια, με τον ίδιο τρόπο που είχαν φτάσει, ήτοι με τον Μανόλο να οδηγεί το «παπί» και τον Νικόλα στην πίσω θέση, ο Μανόλο είχε λέει κρεμασμένη στο τιμόνι μια σακούλα σουπερμάρκετ του Βασιλόπουλου. Για να είμαι ειλικρινής δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί αυτό συνιστούσε θέμα, λες και ο Μανόλο δεν μπορούσε να πεταχτεί στον Βασιλόπουλο (δίπλα στο ξενοδοχείο είχε κατάστημα) να αγοράσει ας πούμε… παξιμάδια για το γραφείο, αλλά τέλος πάντων…

Και κάτι ακόμη σχετικό: τις πρώτες πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο Πετσίτης που τον έψαχνε η Αστυνομία και δεν τον έβρισκε, λέγεται ότι τις έδωσε ο κύπριος δικηγόρος Αρτεμίου, ο οποίος κρατούσε μια επαφή μαζί του. Ο Αρτεμίου, όχι ο Νικόλας που έχει κόψει πια κάθε σχέση με τον άλλοτε άνθρωπό του…

(Τον Αρτεμίου, δεν μπορεί, τον θυμάστε. Ανθρωπος του συστήματος, με ειδίκευση στις offshore, είχε αποτυπωθεί επίσης φωτογραφικά, να εισέρχεται στο Μέγαρο Μαξίμου, τον καιρό της παντοδυναμίας ΣΥΡΙΖΑ, με κάτι σακούλες σουπερμάρκετ ανά χείρας. Νομίζω του Βασιλόπουλου κι αυτός…)

Με τη σφραγίδα της Πολιτείας

Στη σύλληψη του ιερωμένου που πιάστηκε με δύο κιλά κοκαΐνη και χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» (σε γλώσσα slang, είναι η κρύπτη) τον ναό στον οποίο υποτίθεται ότι ιερουργούσε, σταθήκαμε όλοι στο σκανδαλώδες του πράγματος: ιερωμένος να εμπορεύεται κοκαΐνη; Επίσης, επειδή ο τύπος εκτός από το να πουλάει τον θάνατο, ήταν και influencer, και καλεσμένος διαφόρων πρωινάδικων, εστιάσαμε και σε αυτή την πλευρά του σκανδάλου. Ελα όμως που το πράγμα έχει μία πολύ σοβαρότερη πτυχή: αυτή της «αναγνώρισης» του περί ου ο λόγος «ιερωμένου» από την Πολιτεία!

Το γεγονός, που από μόνο του συνιστά μέγα σκάνδαλο, επεσήμανε ο άξιος ιεράρχης, μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ. Με ανακοίνωσή του, καταγγέλλει ότι «ενώ αναγνωρίζονται οι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος με Προεδρικά Διατάγματα που καταχωρούνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ίδια Ελληνική Πολιτεία όχι απλώς ανέχεται αλλά αναγνωρίζει την ιδία στιγμή τον οποιοδήποτε δηλώνει ότι είναι “Επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας”, ο οποίος άνετα μπορεί να συγκροτεί δήθεν Συνόδους, να ιδρύει Αρχιεπισκοπές, να ανεγείρει Ναούς, Μονές και εν γένει να αντιποιείται απολύτως την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, δηλώνων μάλιστα κατά τρόπον ανεπίτρεπτο και συκοφαντικό ότι δήθεν αποτελεί τη “γνησία” Ορθόδοξη Εκκλησία στη χώρα και ότι η αναγνωριζόμενη από το Σύνταγμα της χώρας Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το αντίθετον της γνησίας Εκκλησίας, άρα λοιπόν “νόθος Εκκλησία”»!

Ο κ.κ. Σεραφείμ υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι αυτοί, σαν τον «ιερωμένο» με την κοκαΐνη, είναι ένοχοι για τα «αδικήματα της αντιποιήσεως αρχής και στολής (άρθρο 175, 176), τα οποία ουδέποτε εφαρμόζονται αλλά και πώς να εφαρμοστούν όταν όλοι αυτοί αναγνωρίζονται ότι νόμιμα και κανονικά δρουν;». Και καταγγέλλει ότι για την περίπτωση του συγκεκριμένου «ιερωμένου» και των «ομοηθών» υπάρχει ένοχος. «Είναι η Ελληνική Πολιτεία»!!!

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, τι λέει; Το υπουργείο Παιδείας;