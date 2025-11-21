Το έλεγαν τις προάλλες αρκετοί και έμοιαζε ίσως και υπερβολικό: «Η ζήτηση εισιτηρίων για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από τον τελικό του Conference League». Και όντως αποδείχθηκε αυτό στην πράξη. Οταν μπήκαν 220.000 άνθρωποι στο olympiakos.org σε μια προσπάθεια να βρουν εισιτήριο για το ραντεβού με τη Βασίλισσα. Το ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη ιστορία αλλά το πώς φτάσαμε εδώ.

Σε αυτή την αφειδώλευτη αγάπη για τον Ολυμπιακό. Την ποδοσφαιρική ομάδα που «παντού και πάντα» έχει τη μεγάλη στήριξη των πιστών. Ναι, χρόνια και χρόνια όλοι μιλούσαν για μια σχέση πάθους και ασύνορης αγάπης. Αλλά στις μέρες μας αυτό ξεπερνά κάθε όριο, τα sold out είναι συνεχή και πλέον έχουν πάψει να αποτελούν είδηση. Είναι απλά η αίσθηση που έχει το ευρύ κοινό πως στον Ολυμπιακό οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς και άρα αξίζει να παλεύουν και οι οπαδοί για το καλύτερο, να στηρίζουν δηλαδή όσα συμβαίνουν. Η κατάκτηση του Conference League επιβεβαίωσε πως τίποτα δεν είναι αδύνατο και πως οι Ερυθρόλευκοι δεν βρίσκονταν ένα κλικ μακριά από το να γυρίσουν σελίδα, αλλά ήδη άλλαξαν επίπεδο και ανεβαίνουν την κλίμακα της δόξας. Οι ηχηρές μεταγραφές, δείγμα πως η διοίκηση δεν σκέφτεται το κόστος και θέλει το ακόμη καλύτερο για την ομάδα. Οι Ακαδημίες, οι νέοι παίκτες που έρχονται ο ένας μετά τον άλλο, η συνεχής εξέλιξή τους, τα διαμάντια που έφεραν και την ομάδα των Νέων στην κορυφή της Ευρώπης. Και βέβαια μια σχέση που ανανεώνεται καθημερινά όπως τα κύτταρα ενός ζωντανού οργανισμού και με τους φίλους του Ολυμπιακού να έρχονται ακόμη πιο κοντά, να λησμονούν τον ψυχρό επαγγελματισμό, να θυμούνται από πού άρχισαν όλα και να συγκινούνται βλέποντας παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας να μπαίνουν στην ενδεκάδα και να δίνουν πολλά, να αποτελούν ποδοσφαιριστές πρότυπα.

Ολα αυτά συναιπάγονται μια διαδικασία που παραμένει σε πλήρη άνθηση. Το σήμερα ατενίζει αισιόδοξα το αύριο. Και είναι όλο αυτό ένα πακέτο που οδήγησε τους ιθύνοντες και δη τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην απόφαση να δημιουργηθεί ένα νέο «Γ. Καραϊσκάκης». Ανακαινισμένο, περισσότερο σύγχρονο, μια ερυθρόλευκη εμπειρία που θα βιώνει όποιος αποφασίζει να κατέβει έως το Νέο Φάληρο. Και το κυριότερο; Χωρίς την παραμικρή βοήθεια από την Πολιτεία ή την Περιφέρεια, με χρηματοδότηση μόνο από τον Ολυμπιακό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιατί πολύ απλά το όραμα σε οδηγεί να αναζητάς πάντα το καλύτερο, να «τρελαίνεις» παραπάνω τον κόσμο και βέβαια να μετράς απανωτά sold out. Είτε στο τωρινό είτε στο μελλοντικό φαληρικό κόκκινο σπίτι…