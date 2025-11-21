Η πρώτη φορά ήταν της άφιξης: Φλεβάρης 2024 σε μια συμφωνία κυρίων. «Ως το τέλος της αγωνιστικής, για να το συζητούμε τότε ξανά». Και όσο για τη δεύτερη με θέα και καλοκαίρι του 2025; Ούτε έναν μήνα αργότερα, σε συνθήκη ιστορική. Τη νύχτα Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-4 και στο εστιατόριο του «Γ. Καραϊσκάκης». Ο μαγικός τρόπος του Βαγγέλη Μαρινάκη να επιβεβαιώσει την πίστη του σε κάτι… απίστευτο, τη μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών στα Κύπελλα Ευρώπης.

Και η τρίτη φορά; Ξανά στο φαληρικό γήπεδο. Ακριβώς πάνω στην κορύφωση των εορτασμών για τα 100 χρόνια του club. Ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα στο ματς με τον ΟΦΗ, 9 Μαρτίου πως «ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ» ανανέωσε εκ νέου το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Ότι θα συνεχίσει στον πάγκο του ως το καλοκαίρι του 2026. Ναι, ούτε μια, ούτε δύο. Τρεις φορές πρόλαβαν σε αυτούς τους είκοσι μήνες να ανανεώσουν τους όρκους τους οι νταμπλούχοι με τον βάσκο προπονητή. Και ο 64χρονος χθες δεν έκρυψε πως εάν και εφόσον είναι έτοιμος και για την επόμενη.

«Μπορώ να σας πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Θέλω να μείνω. Νομίζω πως και η διοίκηση συμφωνεί σε αυτό, αλλά νομίζω πως ακόμα είναι πολύ νωρίς» αποκάλυψε… φωναχτά την σκέψη του μπροστά από το ανοιχτό μικρόφωνο της Cosmote tv. Και πάντα είναι ωραίο να ακούς από έναν επαγγελματία αυτού του επιπέδου να περιγράφει με τόσο όμορφα λόγια τα συναισθήματά του για το περιβάλλον που εργάζεται. Δύο ημέρες πριν, ο Κώστας Καραπαπάς έλεγε για τον κόουτς πως «έχει βρει εδώ στην Ελλάδα την ομάδα που ήθελε να δουλέψει. Έχει υπογράψει τρεις φορές στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι πως θα υπογράψει και άλλη φορά. Δεν βλέπω κάτι να έχει στραβώσει ή αλλάξει. Κάνει τα πλάνα για το μέλλον, τα κάνουμε και εμείς και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχει μία πάρα πολύ καλή χημεία με τον κ. Μαρινάκη. Είναι πολύ ωραίο όλο. Του Μεντιλίμπαρ του αρέσουν τα δύσκολα, όπως μας αρέσουν και εμάς και είναι ωραίο αυτό».

Κοντά σε υπογραφές λοιπόν; Όχι, απαραίτητα. Δεν είναι της παρούσης άλλωστε. Ως το καλοκαίρι έχει συμβόλαιο ο προπονητής. Φαίνεται όμως πως δεν είναι καν και θέμα μιας υπογραφής. Η συνεργασία αυτή κυλά τόσο όμορφα που τα τυπικά λογικά θα έρθουν στην ώρα τους…

Απαραίτητη σημείωση: Ρωτήθηκε σχετικά ο Μεντιλίμπαρ για την υπόθεση του συμβολαίου. Δεν άνοιξε μόνος του μια τέτοια συζήτηση. Ο Βάσκος τον Ατρόμητο έχει κατά νου. Και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη που ο τραυματισμός του φαίνεται πως ενεργοποίησε ήδη μια διαδικασία αντικατάστασής του από την ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Έχει μια θλάση στη γάμπα ο έμπειρος πορτιέρο και η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για απουσία μίνιμουμ τεσσάρων εβδομάδων. Όπερ σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μένει στο Champions League με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και «ρεζέρβα» τον νεαρό Αλέξανδρο Έξαρχο. Ηδη λοιπόν το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Πειραιώτες άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας με την UEFA και κάνοντας χρήση σχετικού δικαιώματος που έχει θεσπιστεί για σοβαρούς τραυματισμούς ζητά την ενεργοποίηση του Νικόλα Μπότη στην ευρωπαϊκή λίστα. Του βασικού τερματοφύλακα της Εθνικής Ελπίδων. Αν όντως γίνει – που δεν υπάρχει λόγος να μη γίνει – ο Μπότης θα πάρει τα γάντια του αναπληρωματικού, από την Τετάρτη κιόλας. Από το αντάμωμα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Και μιας και ο λόγος για τη φαληρική έδρα; Ας μην αποκλείεται το ενδεχόμενο πριν το sold out με τη Βασίλισσα που επιβεβαιώθηκε, να προκύψει ένα ακόμη. Μόλις 2,5 χιλιάδες εισιτήρια έχουν μείνει προς διάθεση για το αυριανό ματς πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (22/11, 20:00). «Είναι αλήθεια πως είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό με τη Ρεάλ και είναι αναπόφευκτο το μυαλό όλων να πηγαίνει και εκεί. Όμως γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για αυτό πρέπει όλες οι αισθήσεις μας να είναι συγκεντρωμένες στο ματς του Σαββάτου. Μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να προετοιμαστούμε για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι πολύ σημαντικό για όλους» έλεγε χθες ο Μέντι χτυπώντας το… καμπανάκι. «Θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, όπως κάνουν όλοι, και εμείς περιμένουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με νίκες» συμπλήρωσε. «Το μόνο μας πρόβλημα είναι ο τραυματισμός του Πασχαλάκη. Ήταν δύο εβδομάδες καλής δουλειάς για όσους δεν έφυγαν, αλλά και αυτοί που πήγαν στις εθνικές τους ομάδες, επέστρεψαν σε καλή κατάσταση» κατέληξε.

Καμπελά: Στόχος το πρωτάθλημα

«Βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και εκεί θέλουμε να μείνουμε μέχρι το τέλος γιατί στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Επίσης, θα είναι ένα καλό παιχνίδι αυτό για να προετοιμαστούμε και για το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ακολουθεί. Θέλουμε να κερδίσουμε το Σάββατο για να πάμε με την καλύτερη ψυχολογία στο επόμενο» τόνισε σε δηλώσεις του ο Γάλλος.