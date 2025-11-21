Αυξάνονται οι ανησυχίες για τις υπερβολικές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών, σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες προσδοκίες των traders (από το 90% στο 40%) για μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο, να αυξάνουν την αστάθεια και τη μεταβλητότητα στις αγορές, με τις μετοχές, το bitcoin και συνολικά τα κρυπτονομίσματα (έχασαν 1,2 τρισ. τις τελευταίες 6 εβδομάδες) να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

«Σήμα πώλησης» («sell signal») δίνει η μείωση του ποσοστού των μετρητών στο 3,7% στα χαρτοφυλάκια των διεθνών funds, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Νοεμβρίου της Bank of America, στην οποία συμμετείχαν 172 fund managers με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 475 δισ. δολαρίων. Από το 2002, στις 20 φορές που οι επαγγελματίες των αγορών μείωσαν σε αυτά τα επίπεδα τα μετρητά τους, στους επόμενους 1-3 μήνες, οι μετοχές σημείωναν απώλειες.

Οι fund managers εμφανίζονται εξάλλου στην έρευνα εξαιρετικά αισιόδοξοι, αφού τηρούν κατά 34% «αυξημένες θέσεις» (overweight) σε σχέση με τους δείκτες αναφοράς, στις μετοχές, το υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Φεβρουάριο, αν και το 63% των επαγγελματιών εκτιμά πως οι μετοχές κυμαίνονται ήδη σε υπερτιμημένα επίπεδα.

Αναλυτές της Bank of America εκτιμούν πως το γεγονός ότι οι επαγγελματίες των αγορών διατηρούν «υπέρβαρες» θέσεις στις μετοχές, καθιστά ευάλωτα τα μετοχικά χαρτοφυλάκια σε τυχόν απογοητεύσεις, ειδικά εάν π.χ. η Fed δεν μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αναδυόμενες αγορές και οι τραπεζικές μετοχές θεωρούνται πιο ευάλωτες σε ένα risk-off επεισόδιο.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις αγορές και τις οικονομίες είναι πλέον για το 45% των διαχειριστών (από 33% τον Οκτώβριο) μία «φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη», με το 53% των fund managers να θεωρεί επίσης ότι οι μετοχές τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται ήδη σε φούσκα, αν και για το 54% των διαχειριστών, διατηρεί ανοδικές θέσεις στους τεχνολογικούς κολοσσούς («long Magnificent 7»), που παραμένει και η πιο συνηθισμένη συναλλαγή.

Σε αντίστοιχη έρευνα μεταξύ των fund managers στην Ευρώπη καταγράφεται ρεκόρ αισιοδοξίας για τις ευρωπαϊκές μετοχές, με το 77% να αναμένει άνοδό τους βραχυπρόθεσμα και το 92% να προβλέπει άνοδο τους επόμενους 12 μήνες – ποσοστά που βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Την ίδια στιγμή το FOMO (fear of missing out) εντείνεται, καθώς το 38% των διαχειριστών ανησυχούν ότι μπορεί να μειώσουν υπερβολικά την έκθεσή τους σε μετοχές χάνοντας πιθανή ανοδική κίνηση. Οι διαχειριστές αναμένουν για το 2026 πως οι διεθνείς μετοχές θα είναι το καλύτερο asset class, με τις αναδυόμενες αγορές να ηγούνται των αποδόσεων.

Το 31% βλέπει υπεραπόδοση των ευρωπαϊκών κυκλικών μετοχών έναντι των αμυντικών, με τους κλάδους της Υγείας, των Πρώτων Υλών και Χρηματοοικονομικών να υπεραποδίδουν τους επόμενους 12 μήνες.

Οι τράπεζες (-3,14%) δέχτηκαν χθες πιέσεις, την ώρα που η Fitch εκτιμούσε πως ο κλάδος αναμένεται να επωφεληθεί από την ενίσχυση του ελληνικού αξιόχρεου, την ανθεκτική ανάπτυξη, την αύξηση των χορηγήσεων, και την επίλυση των επισφαλών δανείων. Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, με τα νέα στοιχεία να κάνουν λόγο για αποδοχή της πρότασης από το 73% των μετόχων, ενώ σύσταση «overweight» με τιμή-στόχο τα 36,3 ευρώ εξέδωσε για τη μετοχή της Motor Oil η Euroxx Χρηματιστηριακή.