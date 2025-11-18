Για αντιθεσμική λειτουργία κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξ αφορμής των όσων δημοσιεύτηκαν την Κυριακή στο «ΒΗΜΑ», ως πληροφορίες ή εκτιμήσεις συνεργατών του Προέδρου Κ. Τασούλα για μια πλειάδα θεμάτων της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Οπως δήλωσε χθες (στον FM 100 της Θεσσαλονίκης) ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κ. Τσουκαλάς, «είναι πρωτοφανής παρέμβαση και δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών».

Σημειώνω απλώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Προεδρία της Δημοκρατίας καθιστά με έναν τρόπο γνωστές τις θέσεις της, όπως διατείνεται ο κ. Τσουκαλάς. Είναι όμως η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ «ελέγχει» τον Πρόεδρο κ. Τασούλα, καλώντας τον παράλληλα «να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα αυτό (του “ΒΗΜΑΤΟΣ”) απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του. Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης».

Αυτό που φαίνεται ότι ενόχλησε την αντιπολίτευση είναι οι απόψεις του Προέδρου σχετικά με την έλλειψη συναινέσεων, εξού και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «ο κ. Τασούλας οφείλει να πάρει θέση και να εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα (της παρέμβασής του) διότι ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι υψίστης συμβολικής, πολιτικής, εθνικής και πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται μέσω διαρροών στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο».

Παιδιά, χαλαρώστε. Ακόμη κι αν είναι ο ίδιος η πηγή όσων κατέγραψε «ΤΟ ΒΗΜΑ», δεν είπε τίποτε το τραγικό ο άνθρωπος…

Αναμένοντας το ΚΥΜΑ

Πήρε των ομματιών του, κατά το κοινώς λεγόμενο, ο Νίκος Καραχάλιος και έφυγε από τα μέρη μας. Οποιος θέλει να τον αναζητήσει, θα τον βρει στο Ντουμπάι, σε ξενοδοχείο με θέα από το παράθυρό του (όπως ο ίδιος κοινολόγησε) τους πύργους της Τζουμέιρα. Εφυγε, αλλά η σκέψη του είναι πάντα εδώ, στο ΚΥΜΑ που τον πήρε και τον σήκωσε, κι αυτόν και το εγχείρημα της «προέδρου» Καρυστιανού. Ωστόσο σε μια ανάρτηση που έκανε στο πρώην Twitter, το Χ, έγραψε τα ακόλουθα επικολυρικά: «Σκέψου το μεγάλο, για να έρθει το μεγάλο. Ετσι σκεφτόμαστε στο ΚΥΜΑ. Θετικά και προοπτικά. Βλέποντας απ΄ το παράθυρό μου αυτό τον κόσμο ν’ ανατέλλει (τους πύργους της Τζουμέιρα δηλαδή…) μπορώ να είμαι gloomy (απαισιόδοξος, κατηφής, μελαγχολικός); Κάποιοι λένε “ο Νίκος είναι αλλού”. Ε, ναι λοιπόν. Είμαι και εδώ! Στο μέλλον. Αρνούμαι την Ελλάδα κολλημένη πίσω. ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΜΑ».

Ρε Νικόλα, αφού η άλλη δεν σε θέλει πια, τι επιμένεις; Ασε, δε, που τώρα με τα καμενοκολλητιλίκια και τις… αντιπροεδρίες δεν θα μπορείς ούτε απ’ έξω να περνάς από το «στρατηγείο» της οδού Καρνεάδου…

«Σιγήν ιχθύος» για την «Ιθάκη»

Παλιά οι δημοσιογράφοι για να περιγράψουν την απόλυτη σιωπή, την απουσία κάθε αντίδρασης, το έκαναν με τη φράση «σιγήν ιχθύος» – μιλάνε τα ψάρια; Δεν μιλάνε, εκτός κι αν είναι φάλαινες ή δελφίνια, αλλά δεν ξέρουμε τι λένε, οπότε κι αυτά εντάσσονται στην ίδια κατηγορία. «Σιγήν ιχθύος» είχαμε χθες για το «παραμύθι με… όνομα» του εξ εφέδρων προέδρου Αλέξη. Ούτε ο εκδοτικός οίκος έστειλε στα Μέσα κάτι που να τροφοδοτεί τη συνεχιζόμενη συζήτηση για το βιβλίο, ούτε ο Βαξεβάνης δημοσίευσε κάτι – ένα απόσπασμα που θα έδειχνε ότι δεν πτοείται από τη δίωξη εις βάρος του. Ανέτρεξα στο «Documento», αλλά δεν βρήκα τίποτε. Πλην ενός δικού του άρθρου, μάλλον πικρού, για τη μεταχείριση που του επιφύλαξε ο άνθρωπος για τον οποίο έφτασε στα πρόθυρα της φυλακής, όπως λέει, και ενός άρθρου ενός συνεργάτη του, δεν βρήκα κάτι άλλο. Κι ο μεν Βαξεβάνης έκανε, πες, την επιλογή να υπακούσει στην απόφαση του δικαστηρίου, που επιβάλλει προληπτική λογοκρισία. Ο εκδοτικός οίκος όμως; Πώς άφησε να περάσει η χθεσινή ημέρα έτσι; Ούτε μία φωτογραφία με τον εξ εφέδρων πρόεδρο, να περπατάει, ας πούμε, με το βιβλίο παραμάσχαλα σε ένα πάρκο; Μια εικόνα του, να διαβάζει ένα απόσπασμα στον μπαρμπ’-Αλέκο τον Φλαμπουράρη για να τον πάρει ο ύπνος; Στην Ολγα; Κάτι;

Περίεργη σιωπή

Ευκαιρίας δοθείσης, να θέσω ένα θέμα που αφορά τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των δημοσιογράφων. Την Παρασκευή εκδόθηκε μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία συνιστά προληπτική λογοκρισία εις βάρος ενός δημοσιογράφου και ενός μέσου ενημέρωσης. Η απόφαση αυτή, πρωτοφανής ως προς το σκεπτικό της, δημιουργεί ένα ανησυχητικό προηγούμενο για ολόκληρο τον δημοσιογραφικό κόσμο. Η διασταλτική της ερμηνεία, δε, μπορεί να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και το πράγμα να μην μπορεί εν συνεχεία να μαζευτεί με τίποτε. Δεν πρέπει λοιπόν η ΕΣΗΕΑ ή η ΠΟΕΣΥ να τοποθετηθούν σχετικά με ένα θέμα το οποίο πλήττει ευθέως την ελευθεροτυπία; Γιατί αυτή η σιωπή; Αν δεν αφορούσε το βιβλίο Τσίπρα και αφορούσε το βιβλίο άλλου, την ίδια στάση θα τηρούσαν; Ηρεμα ρωτάω…

Κρήτη όπως… 17 Νοέμβρη

Στόχο ζωής έχει βάλει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης να «τελειώνει με την ανομία» στην Κρήτη και, παρότι καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να το καταφέρει, επιμένει. Οποιος τον γνωρίζει, ξέρει ότι αυτή η ιστορία που ήρθε στην επιφάνεια με δραματικό τρόπο μετά το μακελειό στα Βορίζια ήταν το σημείο μηδέν, από το οποίο θα ξεκινήσει η τεράστια επιχείρηση για να καταστεί η Κρήτη «νομιμόφρων». Το έχει πάρει τόσο πατριωτικά, που θυμίζει το πάθος που είχε δείξει προ 23 ετών με την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη. Ο ίδιος πιστεύει ότι σύντομα θα έχει αποτελέσματα, τόσο στην αποδιοργάνωση των συμμοριών που νέμονται το νησί, όσο και στον αφοπλισμό μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Τα επιχειρησιακά σχέδια που έχει καταστρώσει η Αστυνομία συντείνουν στην εικόνα της πιο οργανωμένης προσπάθειας που έχουν κάνει οι Αρχές για να ελέγξουν τα κυκλώματα των ναρκωτικών, των ζωοκλοπών και της εκβίασης. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που σήμερα μεταβαίνει στην Κρήτη, προκειμένου να προεδρεύσει συσκέψεων με τους αξιωματικούς που έχουν μεταφερθεί στην Κρήτη για να στελεχώσουν τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Για να δούμε τι θα δούμε…

(Α, και έχει και την πλήρη κάλυψη, όπως και ενθάρρυνση, του Μητσοτάκη για ό,τι κάνει)

Στη Βουλή, «χασάπης» και «φραπές»

Εχει παρέλθει μήνας και πλέον από τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φαντάζομαι δεν έχει μείνει αμφιβολία σε κανέναν ότι πρόκειται για ένα καραμπινάτο «γαλάζιο» σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται όχι μόνο κυβερνητικά και κομματικά στελέχη. Οι πρώτοι διά της ανοχής τους στη λεηλασία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη νεοδημοκρατική «ακρίδα», οι δεύτεροι ως φυσικοί αυτουργοί στο έγκλημα της λεηλασίας. Στέλεχος της Επιτροπής μού έλεγε χθες ότι «υπάρχει πια τόση πληροφορία (αναφορικά με το τι συνέβαινε στον αμαρτωλό Οργανισμό όλα αυτά τα χρόνια), που αρχίζει να μας δημιουργεί αισθήματα κόπωσης». Ωστόσο, δεν πρόκειται να βάλουν τα μολύβια κάτω, καθότι μεθαύριο αναμένεται να εμφανιστούν στη Βουλή δύο «διασημότητες» από την Κρήτη, οι οποίες σφράγισαν καταλυτικά με τη δράση τους το σκάνδαλο. Πρόκειται για τις γνωστές φιγούρες «φραπές» και «χασάπης» που θα καταθέσουν την ίδια ημέρα. Πρώτος ο «φραπές» που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της Επιτροπής, καθότι είναι αυτός που ακούγεται σε ένα πλήθος τηλεφωνικών υποκλοπών να διατείνεται για τους ισχυρούς δεσμούς του με την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Και δεύτερος ο συνεργάτης του, ο «χασάπης», ο οποίος καλείται λόγω της σχέσης του με τον «φραπέ».

Ρώτησα την πηγή μου «γιατί αυτοί οι δύο μαζί;» και η απάντηση που έλαβα ήταν «πρόκειται για μια μεθόδευση της πλειοψηφίας της ΝΔ, ώστε να μην έχουμε τον χρόνο να εξετάσουμε διεξοδικά τον συγκεκριμένο. Να είναι τυπική η εξέταση».

Πάντως, πρέπει να σημειώσω εδώ ότι ο «χασάπης» δεν έχει καταγραφεί σε κάποια από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες…