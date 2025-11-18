Περίπου 100.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, κυρίως από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων, δεν είδαν να υπολογίζεται στις επικουρικές τους η προβλεπόμενη προσαύξηση για εισφορές άνω του 6%. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, οι υπηρεσίες ενημερώνονται ότι «δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση» που να επιτρέπει νέο επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων. Στο έγγραφο του ΕΦΚΑ, πάντως, ξεκαθαρίζεται ότι μόνον «εμπρόθεσμες ενστάσεις» – εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης – «εξετάζονται κανονικά».

Ετσι διαπιστώνεται σωρεία αιτήσεων για επανυπολογισμό – επανεξέταση της επικουρικής σύνταξης. Ωστόσο, η εφαρμογή της καθυστέρησε δραματικά: ξεκίνησε μόλις το 2022-2023, αφήνοντας εκτός όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το 2017 έως το 2022.

Οι διαφορές φτάνουν έως και τα 16.800 ευρώ, ενώ σε μηνιαία βάση οι επικουρικές θα έπρεπε να είναι αυξημένες κατά 200 έως 300 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές.

Κατηγορίες συνταξιούχων

Τονίζεται ότι, εκτός από τα διεκδικούμενα αναδρομικά της επικουρικής, τρεις άλλες κατηγορίες συνταξιούχων διεκδικούν ή αναμένουν πληρωμές αναδρομικά. Αυτές είναι:

Επανυπολογισμοί συντάξεων. Περίπου 40.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, δικαιούνται αναδρομικά κύριων συντάξεων από τον νόμο Βρούτση, παρότι έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης τα οποία δεν έχουν λάβει. Δηλαδή, δεν τους έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισμός της σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξημένα μηνιαία ποσά ούτε τα αναλογούντα αναδρομικά.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα και επίσημα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, πρόκειται για 39.449 κύριες συντάξεις που αντιστοιχούν σε 39.129 συνταξιούχους που δεν έχουν ακόμη λάβει τα αναδρομικά που δικαιούνται, καθώς εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους. Τα μεγαλύτερα υπόλοιπα εντοπίζονται στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ με 11.540 συντάξεις σε εκκρεμότητα, του Δημοσίου με 9.162 και του πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ με 13.005 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι επιστημονικοί φορείς του πρώην ΕΤΑΑ – το ΤΣΑ με 1.476 και το ΤΣΜΕΔΕ με 858 εκκρεμότητες –, ενώ μικρότερα Ταμεία όπως ο ΟΓΑ Υπαλλήλων (482) και το ΝΑΤ (81) συνθέτουν το υπόλοιπο μωσαϊκό.

Οι νέες αυξήσεις ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2019, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν και αναδρομικά. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ για ασφαλισμένους με 35-36 χρόνια, ενώ για όσους έχουν 40 έτη και υψηλό συντάξιμο μισθό τα ποσά μπορεί να ξεπεράσουν τα 8.500 ευρώ.

Κύκλοι του ΕΦΚΑ τονίζουν ότι για τον επανυπολογισμό δεν χρειάζεται να γίνεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, αφού ο Φορέας γνωρίζει τις περιπτώσεις και θα προχωρήσει ο ίδιος στις απαραίτητες ενέργειες.

Αναδρομικά 11μήνου. Την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ για το 11μηνο μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016 εξακολουθεί να αναμένει ένα ποσοστό συνταξιούχων, λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα δώρα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2020. Τα αναδρομικά δικαιούνται περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις. Εκτός διεκδικήσεων έμειναν οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές.

Αναδρομικά ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων). Μελλοντικά και σε δόσεις (πάντως όχι από φέτος) σχεδιάζεται να καταβληθούν τα αναδρομικά από την ΕΑΣ. Στον ΕΦΚΑ και το υπουργείο Εργασίας δεν έχει γίνει ακόμα καμία συζήτηση για τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής των αναδρομικών σε 350.000 συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό που πρέπει να επιστραφεί, για τη διετία 2017-18 που κρίθηκε αντισυνταγματική η συγκεκριμένη Εισφορά (ΕΑΣ), υπερβαίνει τα 420 εκατ. ευρώ. Θεωρείται πως, παρά τη θετική πορεία που καταγράφουν τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ (πλεόνασμα 470 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο), είναι πολύ δύσκολο έως απαγορευτικό να καταβληθεί άπαξ το ανωτέρω ποσό. Ετσι, εμφανίζεται ως επικρατέστερη η λύση της επιστροφής σε δόσεις, χωρίς πάντως να μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί η έναρξη της διαδικασίας.