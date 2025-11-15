Είναι απολύτως βέβαιο πως όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στη χώρα μας δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα το μεγάλο έγκλημα που τελέστηκε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μια υπερταλαντούχα ομάδα οδηγήθηκε στα βράχια λόγω των λαθών ενός ανθρώπου που είχε μάθει να οδηγεί Σκαραβαίους και ξαφνικά βρέθηκε πίσω από το τιμόνι μιας Ferrari.

Δεν αρκεί να διαθέτεις δίπλωμα οδήγησης για να κουμαντάρεις το όρθιο αλογάκι. Πρέπει να διαθέτεις και τις ικανότητες.

Τον περασμένο Φλεβάρη ανέβηκε post στο Χ από λογαριασμό που ειδικεύεται στη στατιστική, που έγραφε το εξής: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο εισέρχεται στη χρυσή εποχή»; Στη συνέχεια ανέφερε τα ονόματα και τις ηλικίες των Κωστούλα, Μουζακίτη, Τζίμα, Κωνσταντέλια, Κουλιεράκη, Τζόλη και Καρέτσα. Για να συμπληρώσει: «Αυτή η γενιά είναι γεμάτη με κορυφαία ταλέντα». Αυτό είναι που πονά περισσότερο. Αν ήταν μια ατάλαντη ομάδα σαν αυτές που πέρασαν μετά την τελευταία συμμετοχή της Γαλανόλευκης σε Μουντιάλ, το 2014, θα υπήρχε μια δικαιολογία.

Αν στον όμιλό μας συμμετείχαν η Ισπανία και η Αγγλία θα ήταν κι αυτό ένα καλό στήριγμα για να σταθείς. Τώρα το μόνο που απέμεινε είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει ένα αίτιο. Στην περίπτωση της εθνικής μας ομάδας δεν υπήρχε ένα αλλά πολλά και επαναλαμβανόμενα.

Ο άνθρωπος που επιλέχθηκε να οδηγήσει τη Ferrari έδωσε δείγματα γραφής από πολύ νωρίς, στο παιχνίδι με την Αγγλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, πως δεν διαθέτει τα απαιτούμενα αντανακλαστικά για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις ενός αγώνα. Το περιχαρακωμένο κατεστημένο ωστόσο, τον κάλυψε απόλυτα ανοίγοντας παρενθέσεις δικαιολογιών. Για να ακολουθήσει η στροφή «Ταμπουρέλο» στο παιχνίδι με τη Δανία. Η συντριβή ήταν εντυπωσιακή, και σε κάθε άλλη περίπτωση θα προκαλούσε τσουνάμι αλλαγών. Όπως συνέβη με την Εθνική Ιταλίας μετά τη δική της συντριβή στη Νορβηγία και τώρα διεκδικεί πρόκριση. Το κατεστημένο ωστόσο, φοβήθηκε τις τολμηρές αποφάσεις, πιθανόν γιατί θεώρησε την «Ταμπουρέλο» του Γ. Καραϊσκάκης μία ακόμα παρένθεση. Η συνέχεια είναι γνωστή και επαναλαμβάνεται ανά τους αιώνες με όσους άτολμους και άβουλους – και δυστυχώς είναι τόσοι πολλοί – κράτησαν στα χέρια τους γκέμια εξουσίας. Με κάτι τέτοιους τύπους χάθηκαν αυτοκρατορίες, μια πρόκριση δεν θα χανόταν;