Ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκε αντίσταση στα γραφεία του Οργανισμού, προσπαθώντας να συγκεντρώσει στοιχεία. Συνέχισε να ερευνά. Διαβίβασε στην ελληνική Βουλή δικογραφία με τη συνοδευτική επιστολή να γράφει πως «Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, προέκυψαν πληροφορίες σχετικά με πιθανή εμπλοκή δύο πρώην υπουργών (σ.σ.: Αυγενάκη, Βορίδη) στην υποβοήθηση και υποκίνηση της υπεξαίρεσης (παραβίαση εμπιστοσύνης) κονδυλίων της ΕΕ κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους». Η Βουλή, δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ, αποφάσισε πως οι πρώην υπουργοί δεν θα ελεγχθούν. Συγχρόνως επιβάλλεται στην Ελλάδα πρόστιμο ύψους 415 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή σε δεκαπέντε χώρες της ΕΕ έχουν επιβληθεί από κοινού πρόστιμα μόλις 106 εκατομμυρίων για το ίδιο ζήτημα. Είμαστε δηλαδή χονδρικά το 80% του ευρωπαϊκού προβλήματος. Ανακοινώνεται μια εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα για να συζητήσει η Βουλή ό,τι έγινε, χωρίς όμως να μπορεί να κάνει κάτι. Για να γίνει κάτι θα έπρεπε να γίνει προανακριτική επιτροπή, αλλά η ΝΔ, όπως είπαμε, είπε «όχι».

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και ενώ ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, αν υπάρχουν, δεν θα διερευνηθούν, ούτε θα αποδοθούν ποτέ, γιατί δεν το θέλησε η ΝΔ κάνοντας χρήση του νόμου για την ποινική ευθύνη των υπουργών, οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, με τα πραγματικά γίδια και πρόβατα και τα υπαρκτά στρέμματα κι όχι τα εικονικά δηλωμένα, δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις για το 2024. Και περνούν δύσκολα. Δεν έχουν χρήματα. Γιατί δεν έχουν καταβληθεί οι επιδοτήσεις, λόγω του ζητήματος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, η Ελλάδα θα χάσει περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των επιδοτήσεων (έπρεπε να έχουν καταβληθεί έως τις 30/6). Αν δεν καταβληθούν ούτε εντός του Νοεμβρίου, όπως έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, τα κονδύλια που θα χαθούν ενδέχεται να είναι περισσότερα.

Παράλληλα εκτός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Ελληνική Αστυνομία, έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τον προηγούμενο μήνα και η OLAF, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

Ο αγροτικός τομέας βρίσκεται εν βρασμώ, εντείνει τις κινητοποιήσεις του, χρήματα δεν ξέρει πότε θα πάρει. Ξέρει όμως πως ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα δεν θα αποδοθούν, αν υπάρχουν. Τα 415 συν 300 εκατομμύρια ξέρετε ποιος θα τα πληρώσει; Σωστά μαντέψατε. Οι φορολογούμενοι. Ροβόλα τα, φορολογούμενε.