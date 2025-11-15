Μπορεί η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα να μη βρει μια θέση στη λίστα βιβλίων που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα, καθώς έχει «σκληρή προσωπική άποψη» για τα γεγονότα που περιγράφονται, αλλά γνωρίζει καλά ότι το εκδοτικό εγχείρημα του προκατόχου του αποτελεί αφετηρία εξελίξεων που επηρεάζει και τον δικό του σχεδιασμό. Οι κινήσεις Τσίπρα στη βάση αυτή βρίσκονται περισσότερο από άλλες στο μικροσκόπιο του Μαξίμου, καθώς κρίνεται ότι μπορούν όντως να προκαλέσουν μεταβολές τουλάχιστον στην κεντροαριστερή πλευρά του χάρτη. Ο Πρωθυπουργός, άλλωστε, δεν έχει αυταπάτες και αναγνωρίζει δημοσίως ότι το δίλημμα «κάποιος ή το κενό» δεν υπάρχει στην πολιτική. Εάν μπροστά στην κάλπη οι πολίτες κρίνουν ότι έχει έρθει η ώρα για πολιτική αλλαγή, οι κάλπες θα δείξουν και τη νέα κατεύθυνση, ακόμη κι αν χρειαστεί για αυτή να συνομολογήσουν αρκετοί παίκτες στο τραπέζι.

Το ζητούμενο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι να διατηρήσει τον έλεγχο των εξελίξεων μέχρι την ώρα της τελικής κρίσης, ακόμη κι αν προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Ουδείς αμφιβάλλει ότι ελέγχει απόλυτα τον εκλογικό χρόνο – οι κάλπες θα στηθούν εντός των ορίων εξάντλησης του τετραετούς συνταγματικού κύκλου. Δύο – τρεις μήνες πριν από τον Ιούλιο του 2027, με επίκληση και της ανάγκης καθαρού πεδίου για το εξάμηνο της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, δεν συνεπάγονται πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Εκλογές πριν από αυτό το ορόσημο θα προβληθούν ως κίνηση αιφνιδιασμού, αλλά πιθανότατα θα εκληφθούν από τους περισσότερους ως δείγμα αδυναμίας: η κυβέρνηση θα σπεύσει να προλάβει τα χειρότερα. Το βασικό για το πρωθυπουργικό επιτελείο είναι η ΝΔ να φθάσει στις κάλπες με νέο αφήγημα προσδοκιών και, πρωτίστως, συντεταγμένα και χωρίς απώλειες. Οπερ συνεπάγεται ότι, με ή χωρίς το βιβλίο του Τσίπρα στα χέρια, ο Μητσοτάκης θα έχει το επόμενο διάστημα στραμμένο το βλέμμα και στις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Από ένα σημείο και πέρα, στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι κάθε απώλεια θα στοιχίζει διπλά.

Την ίδια ανάγνωση κάνουν και οι βουλευτές – που στο παρασκήνιο ήδη πιέζουν ποικιλοτρόπως για ανασχηματισμό. Ο λόγος δεν είναι δυσεξήγητος: άλλοι αντιλαμβάνονται ότι σε ένα εκτεταμένο rotation μπορεί να έρθει και η δική τους ώρα και με μια υπουργική cart visit θα αυξηθούν γεωμετρικά οι πιθανότητες επανεκλογής σε μια συρρικνωμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αλλοι έχουν προεξοφλήσει ότι θα συγκαταλέγονται στα θύματα της κάλπης και οι φωνές για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δείχνουν στην εκλογική πελατεία τους άλλους υπεύθυνους για τη δική τους δεινή θέση. Η μαζική «εξέγερση» για τα λουκέτα στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ ήταν μια απόδειξη για την κατάσταση βρασμού – που συντηρούν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κινητοποιήσεις των αγροτών.

Ο Πρωθυπουργός προτιμά να αφήνει και στους συνομιλητές του θολό το πλάνο του ανασχηματισμού, καθώς δεν πιστεύει ότι η εναλλαγή υπουργών θα λύσει δομικές παθογένειες. Το πρόβλημα είναι ότι η συζήτηση για αναμόχλευση προσώπων και χαρτοφυλακίων έχει ξεκινήσει και στα υπουργικά γραφεία – με υποδείξεις μάλιστα περί αναδόμησης, πρώτα απ’ όλα, στην ομάδα του Μαξίμου. Σε κανονικές συνθήκες οι υπουργοί θα έπρεπε να είναι οι τελευταίοι που προκρίνουν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Με φόντο την υπόθεση των ΕΛΤΑ, οι αντιδράσεις του Κωστή Χατζηδάκη και του Ακη Σκέρτσου είναι απότοκος της εσωτερικής πίεσης που έχει δημιουργηθεί.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης καλείται να σηκώσει το φορτίο της κυβερνητικής αναδίπλωσης λόγω των αρμοδιοτήτων συντονισμού που έχει αναλάβει. Το μέιλ του διοικητή των ΕΛΤΑ που απομακρύνθηκε παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Με το κύμα δυσαρέσκειας να σκάει στον Χατζηδάκη, ουκ ολίγοι βουλευτές θεωρούν ότι καταφέρνουν χτυπήματα όσο πιο κοντά μπορούν στον πρωθυπουργικό πυρήνα. Ο υπουργός Επικρατείας, από την άλλη, αποτελεί από καιρό «κόκκινο πανί» για σαμαρικούς και καραμανλικούς, αλλά κι αυτός αισθάνθηκε την ανάγκη να αποτραβηχθεί από το κάδρο όσων διαχειρίστηκαν την υπόθεση των αιφνιδιαστικών «λουκέτων». Η εσωκομματική στοχοποίηση δεν λειτούργησε στο παρελθόν και προεξοφλείται ότι δεν θα λειτουργήσει ούτε στις νέες αποφάσεις του Μητσοτάκη. Αλλά πλέον ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι απαιτείται νέο σχέδιο επαναπροσέγγισης με τους βουλευτές του.