Τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά: σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Αθήνα σε κάθε κάτοικο δεν αναλογεί ούτε καν 1 τ.μ. πρασίνου, για την ακρίβεια μόλις 0,96 τ.μ. ανά κάτοικο, την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί πως η ελάχιστη αναλογία πρασίνου στις πόλεις δεν πρέπει να είναι κάτω από 9 τ.μ./κάτοικο. Με στόχο να… πρασινίσουν ακόμη και οι πιο γκρίζες περιοχές της πρωτεύουσας, ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολιστικό σχέδιο με δενδροφυτεύσεις και δημιουργία πράσινων χώρων, που θα ενταθεί από τη νέα χρονιά.

Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι η Αθήνα είναι μία δύσκολη πόλη με λίγους ελεύθερους χώρους, από την 1η Ιανουαρίου του 2024 ο Δήμος φύτεψε συνολικά 8.266 δέντρα σε όλες τις δημοτικές ενότητες, με τον στόχο των 10.000 δενδροφυτεύσεων μέχρι το τέλος του έτους να είναι, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Δήμου, κάτι παραπάνω από εφικτός. Αλλωστε, αυτή ήταν και μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, βάσει της οποίας ετησίως θα φυτεύονται στους δρόμους της πόλης 5.000 δέντρα. «Πρόκειται για μία αξιοσημείωτη επιτυχία εάν σκεφτεί κανείς ότι την προηγούμενη πενταετία είχαν φυτευτεί μόλις 4.800. Καταφέραμε επίσης αυτά τα νέα δέντρα να ποτίζονται είτε με επέκταση των αρδευτικών συστημάτων είτε με βυτιοφόρα, παρά τους συνεχόμενους βανδαλισμούς που υφίστανται οι υποδομές μας. Και δυστυχώς οι βανδαλισμοί είναι ο μεγάλος μας εχθρός», δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος.

Στο μεταξύ, έχουν ήδη φυτευτεί στον Λυκαβηττό 1.252 δέντρα, 250 δέντρα στον Λόφο Στρέφη, 621 στο Αλσος Ευελπίδων, 210 στο Αλσος Ιλισίων και πολλά ακόμα στο Αλσος Θησείου, στον Λόφο Κολωνού, στο Αλσος Μητροπέτροβα – Πολυγώνου, στο Αλσος Χωροφυλακής, στο Αλσος Παγκρατίου, στην Γκράβα, στον περιφερειακό Φιλοπάππου και σε αρκετά άλλα σημεία της πόλης.

Μετά τη δημιουργία του πρώτου microforrest στην Ελλάδα στον λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, όπου το ενδημικό αυτό «συμπυκνωμένο δάσος» με τα 850 δέντρα και τους περίπου 4.000 θάμνους μπορεί να απορροφήσει περίπου 40 κιλά διοξειδίου του άνθρακα σε έναν χρόνο και ύστερα από 10 χρόνια ανάπτυξης υπολογίζεται να δεσμεύει περίπου 3.300 κιλά διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, στα σχέδια του Δήμου Αθηναίων είναι μέχρι τέλος του έτους να δημιουργηθούν άλλα δύο πάρκα. Το ένα μάλιστα θα είναι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου οκτώ στρέμματα, ενώ το δεύτερο θα βρίσκεται κοντά στο κέντρο.

Χρώμα στην πόλη

Παράλληλα, όπως τονίζουν από τον Δήμο Αθηναίων, η προσπάθεια που γίνεται έχει στόχο όχι μόνο να πρασινίσουν οι γειτονιές αλλά να ενισχυθεί και το χρώμα στην πόλη. «Φυτεύουμε βουκαμβίλιες στην Πανεπιστημίου, τριανταφυλλιές στην Πλατεία Κοτζιά, πολύχρωμες λαντάνες και μπλουμπάγκο σε περιοχές όπως είναι ο Αγιος Παύλος ή τα Εξάρχεια. Στοχεύουμε να ενισχύσουμε και την αρωματική διάσταση, με δενδρολίβανο, νυχτολούλουδα και λεβάντες σε διάφορα σημεία», προσθέτει ο αντιδήμαρχος.

«Το επόμενο διάστημα προετοιμάζουμε νέα μικρά πάρκα, ωστόσο και η αντικατάσταση των ξερών δέντρων αποτελεί για εμάς σημαντική προτεραιότητα. Εχουμε ξεκινήσει την αντικατάσταση των χιλιάδων ξερών δέντρων που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες στα πεζοδρόμια της πόλης, ενώ ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα έγχυσης φαρμακευτικού σκευάσματος σε 8.000 μουριές για την αντιμετώπιση του καταστροφικού κινεζικού σκαθαριού», υπογραμμίζει ο Γ. Αποστολόπουλος.