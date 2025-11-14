Ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να πετύχουν το 2025 τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καθώς έως τα τέλη Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι θα διακινήσουν συνολικά 37 εκατ. επιβάτες, έναντι 36 εκατ. το 2024! Τα αποτελέσματα της Fraport Greece για το δεκάμηνο του 2025, που παρουσίασε χθες η διοίκηση της εταιρείας, δείχνουν αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 2,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, με τις συνολικές μετακινήσεις μέσω των 14 αεροδρομίων της να φτάνουν ήδη στα 35,2 εκατομμύρια. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσαν τα αεροδρόμια της Μυκόνου και της Σαντορίνης, όπου η επιβατική κίνηση καταγράφεται μειωμένη κατά 2% και 15%, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τη Μύκονο είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά μειωμένης επιβατικής κίνησης.

Στα υπόλοιπα 12 αεροδρόμια, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση περίπου 5% ακόμα και για τον Νοέμβριο, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Fraport Greece, Αλεξάντερ Τσινέλ, να τονίζει ότι «πρόκειται για ένα από τα θετικά στοιχεία, που υποδηλώνει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου». Οπως ο ίδιος επεσήμανε, η Fraport Greece προωθεί στις ξένες αγορές όλους τους προορισμούς και όχι μόνο τους δημοφιλείς, «κάτι που ήδη βλέπουμε να φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα ανάπτυξης». Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας, Γιώργο Βήλο, φέτος στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια πετούν συνολικά 89 αεροπορικές εταιρείες από 40 χώρες-αγορές, συνδέοντας την Ελλάδα με 886 προορισμούς του εξωτερικού.

Ο απολογισμός

Κάνοντας τον απολογισμό για το 2025, ο Γ. Βήλος είπε πως είναι μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. «Βιώσαμε μια σειρά σεισμών στη Σαντορίνη που δεν έχουμε ξαναδεί. Καταγράψαμε κατάρρευση της κίνησης στο νησί και τώρα είμαστε στο -15%. Παράλληλα, αντιμετωπίσαμε πλήρη κατάρρευση της επιβατικής κίνησης από και προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των εντάσεων με το Ιράν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πέρυσι είχαμε 36 εκατ. επιβάτες και φέτος στοχεύουμε στα 37 εκατ., δηλαδή 1 εκατ. περισσότερους σε σχέση με το 2024, παρά τις αναταράξεις και τις προκλήσεις που βιώσαμε».

Ο Γ. Βήλος προειδοποίησε ότι αρκετοί προορισμοί χρήζουν αναβάθμισης των υποδομών τους. «Χρειαζόμαστε δρόμους, διαχείριση αποβλήτων, απορριμμάτων και ύδατος. Αυτά πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάποιοι προορισμοί γίνονται θύματα της ίδιας της επιτυχίας τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι για μια απόσταση 10 λεπτών σε ένα νησί, το καλοκαίρι απαιτείται μία ώρα.

Επενδύσεις

Στο μέτωπο των επενδύσεων σε ό,τι αφορά τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece, πέραν των 50 εκατ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως για την αναβάθμιση των αερολιμένων, σε εξέλιξη βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ έως το 2030, για τον εκσυγχρονισμό κάποιων εκ των αεροδρομίων και την επέκταση της δυναμικότητας των αεροδρομίων σε Κέρκυρα, Κω, Σαντορίνη και Μύκονο.

«Θα συνεχίσουμε να επεκτεινόμαστε όπου χρειάζεται. Συνολικά εκτιμάμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης έχουμε επενδύσει μέχρι τώρα περί τα 1,8 δισ. ευρώ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια», κατέληξε ο Γιώργος Βήλος.

Τι αγοράζουν και τι ποσά καταναλώνουν

Οι τουρίστες δεν περιορίζονται μόνο σε αγορές αναμνηστικών ή εστίασης, αλλά πραγματοποιούν ουσιαστικές αγορές και άλλων προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα. Αυτό αποκαλύπτει η μελέτη «From Aisles to Islands – Shopper Behavior of Tourists in Greece», της NielsenIQ. Συγκεκριμένα, το 94% των επισκεπτών αγόρασε είδη σουπερμάρκετ, με το εμφιαλωμένο νερό να καταγράφει εντυπωσιακή διείσδυση 82%, ενώ η μπίρα ακολουθεί με 41%. Οι αγορές αυτές δεν είναι τυχαίες, με τους οι τουρίστες να επιλέγουν προϊόντα με βάση την ελληνική προέλευση, την τιμή και τη διαθεσιμότητα, την ίδια ώρα που η αυθόρμητη αγορά κυριαρχεί, ιδιαίτερα σε κατηγορίες όπως τα αναψυκτικά και τα σνακ. Για τους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα οι υπεραγορές και τα σουπερμάρκετ αποτελούν τον βασικό προορισμό για προγραμματισμένες αγορές, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μερίδιο δαπάνης (40%), τα μικρότερα καταστήματα και τα περίπτερα εξυπηρετούν κυρίως αυθόρμητες αγορές, προσφέροντας ευκολία και ταχύτητα, ενώ τα φαρμακεία και τα καταστήματα καλλυντικών προσελκύουν τουρίστες που αναζητούν Premium προϊόντα και είδη προσωπικής φροντίδας. Οι φούρνοι και οι λαϊκές αγορές, από την άλλη, αποτελούν επιλογές για φρέσκα και τοπικά προϊόντα.

Οι συνήθειες

Η μελέτη καταγράφει επίσης τις συνήθειες κατανάλωσης και δείχνει ότι οι τουρίστες καταναλώνουν κυρίως στα καταλύματα ή «on-the-go», με το snacking να είναι η πιο συχνά αυτοπαρασκευασμένη κατηγορία. Σχεδόν οι μισοί τουρίστες (48%) επισκέπτονται την Ελλάδα για πρώτη φορά, ενώ το 18% είναι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες. Οι αγοραστικές τους συνήθειες διαμορφώνονται από το είδος του ταξιδιού, τη διάρκεια παραμονής και τη σύνθεση της παρέας, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά εθνικότητα και περιοχή. Η μελέτη διεξήχθη το καλοκαίρι του 2025 σε 14 τουριστικές περιοχές της χώρας, με δείγμα 2.010 τουρίστες από 11 εθνικότητες και αποτυπώνει τις αγοραστικές συνήθειες των επισκεπτών, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνολικού τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα.