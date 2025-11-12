Σήματα για αλλαγή πορείας ή όχι στο Κυπριακό αναμένουν στη Λευκωσία να εκπέμψουν αύριο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν στην πρώτη συνάντησή τους στο Ακ Σαράι. Η εκλογή του Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα έφερε έναν νέο αέρα αισιοδοξίας, καθώς φέρεται να μην υιοθετεί τη θέση για λύση δύο κρατών στο Κυπριακό και να τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ωστόσο η διαβεβαίωση που έδωσε στην Αγκυρα ότι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα πορεύεται σύμφωνα με τα δικά της κελεύσματα «προσγειώνει» αρκετούς σε μια πιο σκληρή πραγματικότητα για την επόμενη ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο η Λευκωσία συνεχίζει να εξασφαλίζει, μετά και την άρση του εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ, μια σειρά από οπλικά συστήματα που, αν μη τι άλλο, της εξασφαλίζουν το ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι των κατοχικών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρέλασης στη Λευκωσία η Εθνική Φρουρά επέδειξε ορισμένα από τα νέα της αποκτήματα, όπως τα επιθετικά ελικόπτερα Η145Μ.

Η Λευκωσία απέκτησε έξι και προτίθεται να αποκτήσει ακόμα έξι. Στην παρέλαση παρουσιάστηκαν επίσης ο πολλαπλός εκτοξευτής ρουκετών Tamnava, σύστημα το οποίο προμηθεύτηκε η Εθνική Φρουρά από τη Σερβία, οι αντιαρματικοί πύραυλοι SPIKE ER2, AKERON και τα αυτοκινούμενα πυροβόλα NORA B-52.

Προκάλεσε εκνευρισμό

Το αντιαεροπορικό και αντιβαλλιστικό σύστημα BARAK ΜΧ που απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Τουρκίας και πλήθος σεναρίων, δεν παρήλασε, αλλά το γεγονός πως με τα 150 χιλιόμετρα βεληνεκούς του μπορεί να πλήξει στόχους ακόμα και πάνω από τις τουρκικές ακτές συνεχίζει να προβληματίζει έντονα πλέον τους τούρκους επιτελείς.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά από πηγές στην Εθνική Φρουρά, η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παρατάξει στο πεδίο της μάχης περί τα 80 βαρέα άρματα μάχης Τ-80 ρωσικής σχεδίασης και 40 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BMP-3, συνεπικουρούμενα από άλλα 60 Μ-48Α5 MOLF της ΕΛΔΥΚ, απέναντι σε περίπου 300 άρματα μάχης Μ-60 και M48, αδιευκρίνιστο αριθμό Leopard και 140 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης.

Ο συνολικός αριθμός στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς ανέρχεται σε 12.000 αξιωματικούς και οπλίτες. Από αυτούς οι κληρωτοί που υπηρετούν θητεία είναι 3.600.

Ο εκάστοτε διοικητής της Εθνικής Φρουράς μπορεί να υπολογίζει σε 90.000 εφέδρους, εκ των οποίων οι 50.000 θεωρείται πως είναι σε ενεργό υπηρεσία καθώς παρακολουθούν σχετικά και τακτικά προγράμματα επανεκπαίδευσης. Σε αυτούς θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε και την Ελληνική Δύναμη Κύπρου που πλέον από σύνταγμα έχει αναβαθμιστεί σε ταξιαρχία και αριθμεί περίπου 1.200 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.

Στη βόρεια πλευρά του νησιού οι κατοχικές δυνάμεις από την Τουρκία παρατάσσουν 20.000, συνεπικουρούμενες από 1.000 αξιωματικούς και οπλίτες της ΤΟΥΡΔΥΚ και 9.000 των δυνάμεων του ψευδοκράτους. Αυτούς το ψευδοκράτος μπορεί να τους ενισχύσει με 15.000 εφέδρους Τουρκοκύπριους, ενώ τους τελευταίους μήνες αυξάνονται οι αναφορές για στόχευση της συνολικής δύναμης των κατοχικών δυνάμεων σε 100.000 στρατιώτες.

Το πυροβολικό της Εθνικής Φρουράς, που πλέον μπορεί να πλήξει στόχους σε όλο το εύρος του νησιού, αριθμεί 36 αυτοκινούμενους πολλαπλούς εκτοξευτές, 68 αυτοκινούμενα πυροβόλα και 116 ρυμουλκούμενα.

Αντίστοιχα οι κατοχικές δυνάμεις έχουν 18 αυτοκινούμενους πολλαπλούς εκτοξευτές, περίπου 180 αυτοκινούμενα πυροβόλα, με τα περισσότερα ωστόσο να είναι παλαιάς τεχνολογίας, και περί τα 90 ρυμουλκούμενα πυροβόλα.

Η Κύπρος διαθέτει στο αεροπορικό κομμάτι επιπλέον τέσσερα επιθετικά ελικόπτερα SA341L1 Gazelle, τρία μεταφορικά ελικόπτερα AW139 και δύο BELL 206L3, ενώ η Εθνική Φρουρά έχει ήδη στο οπλοστάσιό της και πέντε μη επανδρωμένα αεροχήματα AEROSTAR.

Σε επίπεδο ναυτικού η Κύπρος έχει τρεις συστοιχίες επάκτιων αντιπλοϊκών πυραύλων Exocet MM40 Block 2, ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης, δύο παράκτια περιπολικά και ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Στον αντίποδα, οι κατοχικές δυνάμεις βασίζονται στον τουρκικό στόλο και στην τουρκική αεροπορία.