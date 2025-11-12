Τη δεκαετία του ’90, όταν όλα ήταν εντελώς διαφορετικά, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς γινόταν στις προπονήσεις. Μάθαινες πράγματα, όχι κατ’ ανάγκη κουτσομπολιά. Κυρίως αντιλαμβανόσουν την προσέγγιση των προπονητών, το πώς γυμνάζονταν οι ποδοσφαιριστές, έβλεπες τα εσωτερικά διπλά και κυρίως αυτό της Παρασκευής όπου δινόταν μεγάλη μάχη, έπεφταν… κορμιά και εν τέλει γινόταν ο «κακός χαμός». Σε οποιοδήποτε προπονητήριο. Στους Θρακομακεδόνες. Στην Παιανία. Στον Ρέντη. Και μετά χτύπησε την πόρτα η μυστικοπάθεια των αρμοδίων και η διάθεση όλων να μην αφήσουν το παραμικρό να διαρρεύσει. Λες και έχουμε να κάνουμε με κρατικά μυστικά.

Χθες, λοιπόν, προέκυψε η εξής είδηση: ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε πως η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού θα είναι ανοιχτή για τους δημοσιογράφους και όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν γεύση για το πώς λειτουργεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τη μεθοδολογία του, τον τρόπο που επικοινωνεί την ώρα της δουλειάς με τους παίκτες του. Εδώ, υπάρχουν δύο «αναγνώσεις». Αφενός να ειπωθεί ένα «μπράβο» στον ισπανό τεχνικό για τη συγκεκριμένη του κίνηση. Μοιάζει πρωτοποριακή και μάλιστα σε έναν (αθλητικό) κόσμο που κλείνεται όλο και περισσότερο στον εαυτό του. Δείχνει σεβασμό σε όσους έχουν τη διάθεση να κατανοήσουν «τι και πώς συμβαίνει κάτι», να εμβαθύνουν στο πώς μεταδίδει τις σκέψεις του και βέβαια ο Μπενίτεθ θα εισπράξει τον αντίστοιχο σεβασμό.

Αλλά βέβαια, μπορεί κάποιος να δει και το ακόλουθο: αυτές τις ημέρες έχουμε «παράθυρο» εθνικών ομάδων. Πάει να πει πως απουσιάζουν διεθνείς ποδοσφαιριστές, τα πρώτα βιολιά των ομάδων. Στο Τριφύλλι, για παράδειγμα, δεν μετέχουν στις προπονήσεις οι Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ινγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου και Φικάι. Αρα, ο Μπενίτεθ ανοίγει τις πόρτες ώστε να παρακολουθήσουν όλοι τις προπονήσεις που γίνονται χωρίς τα βαριά χαρτιά του. Δίχως ουσιαστικά να τα ανοίξει όλα. Ας πούμε ότι αυτό γίνεται με δεδομένες τις συνθήκες. Αρα, προφανώς και θα ήταν εξαιρετική ιδέα αν στο μέλλον ο πολύπειρος και φθασμένος προπονητής προχωρήσει σε ανάλογη ενέργεια όταν θα δίνουν το παρών στο Κορωπί οι πάντες. Τότε θα έχει τη διπλή αξία η απόφαση αυτή. Αν και επειδή καλό είναι το ποτήρι να το βλέπει κάποιος μισογεμάτο και με αισιόδοξη ματιά, δεκτό οτιδήποτε ανοίγει τους ορίζοντες στο κοινό και το βοηθά να αντιληφθεί τι συμβαίνει στα ενδότερα του ποδοσφαίρου. Και ο Ράφα Μπενίτεθ, επί του παρόντος είναι λάτρης της διαφάνειας.