Οι κυβερνήσεις που δεν καταφέρνουν να στραφούν σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων θα κατηγορηθούν για την πείνα και τις συγκρούσεις στο εξωτερικό και θα αντιμετωπίσουν στασιμότητα και αυξανόμενο πληθωρισμό στο εσωτερικό, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα χθες κατά την έναρξη των συνομιλιών της διεθνούς διάσκεψης Cop30 για το κλίμα, που φιλοξενείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας. «Είναι καιρός να καταφέρουμε ένα νέο πλήγμα στους αρνητές της κλιματικής αλλαγής» ζήτησε ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα. «Πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση, όχι όμως με αρκετή ταχύτητα».

Ο Σάιμον Στιλ, εκτελεστικός γραμματέας της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, απευθύνθηκε στη συγκέντρωση υπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων από σχεδόν 200 χώρες, σε μια αυστηρή απεικόνιση του κόστους της αποτυχίας στην κλιματική κρίση. «Κανένα κράτος δεν μπορεί να το αντέξει αυτό, καθώς οι κλιματικές καταστροφές αφαιρούν διψήφιο ποσοστό από το ΑΕΠ» προειδοποίησε. «Το να διστάζεις ενώ οι μεγάλες ξηρασίες καταστρέφουν τις εθνικές συγκομιδές, στέλνοντας τις τιμές των τροφίμων στα ύψη, δεν έχει κανένα νόημα, οικονομικά και πολιτικά. Το να μαλώνεις ενώ οι λιμοί εξαπλώνονται, αναγκάζοντας εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, καθώς οι συγκρούσεις εξαπλώνονται». Και κατέληξε: «Οταν οι κλιματικές καταστροφές αποδεκατίζουν τις ζωές εκατομμυρίων, όταν έχουμε ήδη τις λύσεις, αυτό δεν θα συγχωρεθεί ποτέ».

Χάραξη πορείας

Οι δύο εβδομάδες συνομιλιών, που φιλοξενούνται στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου, θα επικεντρωθούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη χάραξη πορείας για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και στην παροχή της απαραίτητης χρηματοδότησης για την προστασία των φτωχών χωρών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο του 1,5°C που συμφωνήθηκε βάσει της συνθήκης του Παρισιού του 2015 για τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά μόνο εάν αυτό συνεχιστεί για αρκετά ακόμη χρόνια η άνοδος θα θεωρηθεί μόνιμη και παραβίαση της συνθήκης. Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη δυνατό να μειωθούν ξανά οι θερμοκρασίες στο όριο ή κοντά σε αυτό, με μέτρα όπως η μείωση του ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου μεθανίου και με την ταχεία μετάβαση σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ενώ η σύνοδος ξεκίνησε, παραμένει άγνωστο εάν οι χώρες θα επιδιώξουν να διαπραγματευτούν μια τελική συμφωνία – κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο εν μέσω των προσπαθειών των ΗΠΑ να εμποδίσουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι ηγέτες των χωρών θα συναντηθούν με ηγέτες των αυτόχθονων φυλών του Αμαζονίου, οι οποίοι έφτασαν με βάρκα αφού ταξίδεψαν περίπου 3.000 χλμ. από τις Ανδεις μέχρι τις ακτές της Βραζιλίας. Απαιτούν μεγαλύτερο λόγο στον τρόπο διαχείρισης των εδαφών τους καθώς η κλιματική αλλαγή κλιμακώνεται και βιομηχανίες όπως η εξόρυξη, η υλοτομία και οι γεωτρήσεις πετρελαίου εισχωρούν βαθύτερα στα δάση.

Το λιώσιμο των πάγων

«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα συνεχίσουν να υπόσχονται, ότι θα αρχίσουν να προστατεύουν, επειδή εμείς, ως αυτόχθονες, είμαστε αυτοί που υποφέρουμε από αυτές τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» δήλωσε ο Πάμπλο Ινούμα Φλόρες, ηγέτης αυτόχθονης φυλής από το Περού, ο οποίος επίσης μίλησε για τις πετρελαιοκηλίδες και την παράνομη εξόρυξη που, όπως λέει, συμβαίνουν κατά μήκος του ποταμού.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής, επιστήμονες σε δεκάδες πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα από την Ιαπωνία μέχρι τη Νότια Αφρική και τη Βρετανία σήμαναν συναγερμό για το λιώσιμο των πάγων σε όλο τον κόσμο. «Η κρυόσφαιρα αποσταθεροποιείται με ανησυχητικό ρυθμό» ανέφεραν οι ομάδες σε επιστολή τους προς την COP30 που δημοσιεύθηκε χθες. «Οι γεωπολιτικές εντάσεις ή τα βραχυπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα δεν πρέπει να επισκιάσουν την COP30. Η κλιματική αλλαγή είναι η καθοριστική πρόκληση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της εποχής μας».