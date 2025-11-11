Αρτι αφιχθείς από την Κρήτη, όπου βρέθηκε για να συζητήσει με τους τοπικούς παράγοντες την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την οπλοκατοχή, ο Νίκος Ανδρουλάκης έφτασε απευθείας από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, για να μιλήσει στην εκδήλωση του Γιάννη Μανιάτη με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, στο Μεγάλη Βρεταννία. Στην παρατήρηση της δημοσιογράφου Δήμητρας Κρουστάλλη, στο τέλος της μεταξύ τους συνομιλίας, πως «γύρισε πολύ μαχητικός από την Κρήτη», η απάντηση ήταν ειλικρινής – και κέρδισε και τα γέλια της αίθουσας: «Με τάισε η μαμά μου και πήρα δυνάμεις, γι’ αυτό».

Καβαφική Ιθάκη

«Δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο (…) Εχει να κάνει και με την πολιτική. Εχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε σχετική ερώτηση του Αιμίλιου Χειλάκη για την «Ιθάκη» στον τίτλο του βιβλίου του, στο podcast-πρόμο του ηχητικού βιβλίου στο οποίο ο γνωστός ηθοποιός δανείζει τη φωνή του. Συμπέρασμα; Τελικά, η αναφορά είναι όντως περισσότερο καβαφική και λιγότερο ομηρική. Αναμένουμε να δούμε αν έχει και τον ανάλογο τόνο μελαγχολίας.

Στις ΗΠΑ

Ψιχουλάκι – ψιχουλάκι δίνει η Αμαλίας τις λεπτομέρειες γύρω από την έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και γύρω από την παρουσίασή του. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι πως η πρώτη θα γίνει στην Αθήνα, στο «Παλλάς», στις 3 Δεκεμβρίου. Ποιοι θα το παρουσιάσουν; Αυτό δεν είναι ακόμα γνωστό. Η σχετική φημολογία πως ανάμεσά τους θα είναι ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν επιβεβαιώνεται. Οχι γιατί του το ζήτησαν και το απέρριψε (δεν υπάρχει τέτοια πρόσκληση, λένε από το περιβάλλον του, που έτσι κι αλλιώς το απέκλειαν ως ενδεχόμενο), αλλά γιατί και να ήθελε, δεν θα μπορούσε: εκείνες τις μέρες φαίνεται πως θα βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Αφηγήματα

Το βιβλίο Τσίπρα, πάντως, έχει ενεργοποιήσει άλλους πρωταγωνιστές να μιλήσουν και να περιγράψουν τη δική τους οπτική πριν από την έκδοσή του. Ο Αντώνης Σαμαράς την Κυριακή απάντησε στη Μέρκελ, αλλά και προκαταβολικά στον Τσίπρα (μίλησε για την κυβέρνησή του που «έριξε» ο ΣΥΡΙΖΑ), όμως το ίδιο έκανε, με τον δικό του τρόπο, και ο Γιάννης Στουρνάρας. Σε συνέντευξή του στην «Corriere della Sera», περιέγραψε πως ο τότε πρωθυπουργός ήταν ενήμερος για το κόστος της εξάμηνης διαπραγμάτευσης του 2015: «Του είχα τονίσει (του Αλ. Τσίπρα) ότι αυτή η καθυστέρηση θα στοίχιζε στη χώρα 100 δισ. (…) Ηταν σωστό που ο κ. Τσίπρας αποδέχθηκε τους όρους, αλλά αυτό έπρεπε να είχε γίνει έξι μήνες νωρίτερα».

762 σελίδες ακριβώς είναι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που αυτές τις μέρες βρίσκεται στο τυπογραφείο.