Απώλειες έως και 100 ευρώ τον μήνα (μαζί με αναδρομικά) έχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που εργάζονται, αφού δεν γνωρίζουν ότι, μετά τη διακοπή της εργασίας τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουν προσαύξηση της σύνταξής τους για το διάστημα κατά το οποίο ήταν απασχολούμενοι!

Οπως τονίζουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, η απουσία ενημέρωσης από τον ΕΦΚΑ για τα δικαιώματα των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι η βασική αιτία που ένα μεγάλο τμήμα αυτής της κατηγορίας δεν γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλει αίτηση στη σχετική πλατφόρμα ώστε να λάβει προσαύξηση της σύνταξής του και τα σχετικά αναδρομικά.

Ειδικότερα, με μεγάλη καθυστέρηση 8 ετών, ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποίησε, στις αρχές του 2025, το σχετικό λογισμικό και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όταν αποφασίζουν να σταματήσουν την εργασία τους, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους. Το ποσό της προσαύξησης για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου και τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης εκκινούν από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης προσαύξησης. Το ίδιο ισχύει και για τον επιπλέον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης.

Η προσαύξηση της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους προκύπτει από την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιείται μετά τη συνταξιοδότηση. Το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης (π.χ. με 1, 3 ή 5 έτη) και τις αποδοχές και εισφορές που καταβάλλονται.

Προσοχή

Η προσαύξηση αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ειδικότερα, ύστερα από τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, έχουν δηλώσει στον ΕΦΚΑ ότι εξακολουθούν να εργάζονται, λαμβάνοντας ολόκληρη τη σύνταξή τους και πληρώνοντας ένα ειδικό τέλος στον ΕΦΚΑ, περισσότερα από 250.000 άτομα.

Από αυτά, περίπου 110.000 είναι συνταξιούχοι αγρότες (από τον πρώην ΟΓΑ) οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, δεν υπόκεινται σε κάποια κράτηση και δεν δικαιούνται προσαύξηση. Οι υπόλοιποι όμως καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές (πέραν του ειδικού τέλους) και μετά τη λήξη της απασχόλησής τους θα μπορέσουν να ζητήσουν προσαύξηση σύνταξης. Θα προσμετρηθούν δηλαδή στον συντάξιμο χρόνο τους τα επιπλέον χρόνια απασχόλησης.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, με τη διάταξη για το «πάγωμα» της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), παρέχει πολλαπλά οφέλη για τους συνταξιούχους, οι οποίοι αυξάνουν σημαντικά τα εισοδήματά τους.