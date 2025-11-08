Ο ιστορικός και ιδιαίτερα δημοφιλής κινηματογράφος Embassy της Πατριάρχου Ιωακείμ, εκεί όπου έχουμε παρακολουθήσει τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές, έχει πλέον μεταμορφωθεί σε έναν υπερσύγχρονο, πολυτελή, καλαίσθητο χώρο. Λίγα μόλις μέτρα από την Πλατεία Κολωνακίου, κατεβαίνεις μαρμάρινες σκάλες με κόκκινα βελούδινα χαλιά και μπορείς να παρακολουθήσεις τώρα θαυμάσιες θεατρικές παραστάσεις. Το Embassy εντάχθηκε δυναμικά στα Αθηναϊκά Θέατρα, που εδώ και πολλά χρόνια κινούνται με σημαντική επιτυχία σε έναν τομέα δύσκολο και ανταγωνιστικό. Λίγες μόλις βραδιές πριν, οι λαμπερές αίθουσες του Embassy είχαν γεμίσει από γνωστές προσωπικότητες.

Η πολυσυζητημένη «Κόμισσα της φάμπρικας» των Ασημάκη Γιαλαμά – Κώστα Πρετεντέρη, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, είχε επίσημη πρεμιέρα. Πρωταγωνίστρια η δημοφιλής ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, που ήταν μια πραγματική αποκάλυψη στον συγκεκριμένο ρόλο. Μαζί της, πάρα πολύ καλός ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και πολλοί άλλοι ταλαντούχοι ηθοποιοί. Μια πολύ διασκεδαστική παράσταση, που φέρνει κοντά μας στιγμές του παρελθόντος (διαδραματίζεται στη μεταπολεμική Ελλάδα), διαθέτει όμως πολλά σύγχρονα στοιχεία, που μας αγγίζουν και προβληματίζουν.Κάτι επίσης σημαντικό. Το 2026 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Κώστα Πρετεντέρη. Τα χειροκροτήματα ήταν πολλά και στη διάρκεια και στο τέλος της παράστασης, μέσα σε ένα χώρο που δεν μοιάζει με κανένα από τα συνηθισμένα ελληνικά θέατρα.