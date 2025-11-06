Η ίδια η ουσία στη γενικότερη έννοια της τέχνης είναι η «συνομιλία» όλων των τεχνών μεταξύ τους και αυτή η ιδέα ανέκαθεν ανήκε στις προτεραιότητες της νυν διεύθυνσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η αρχή ενός νέου σχεδίου συνεργασίας του ΦΚΘ με μιαν άλλη τέχνη, του θεάτρου, έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πράσινο Δωμάτιο του Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους, όπου οι επικεφαλής του ΦΚΘ κ.κ. Ελίζ Ζαλαντό (γενική διευθύντρια) και Ορέστης Ανδρεαδάκης (καλλιτεχνικός διευθυντής) υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας με τους επικεφαλής του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, κ.κ. Μιχαήλ Μαρμαρινό (καλλιτεχνικός διευθυντής) και Γιάννη Καπλάνη (γενικός διευθυντής).

«Θέατρο και σινεμά βρίσκουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρεαδάκης, την ώρα που ο κ. Μαρμαρινός φάνηκε ιδιαίτερα υπερήφανος που αυτή είναι η πρώτη δημόσια δήλωσή του, «μια δράση που αντανακλά κυρίως ένα πνεύμα δημιουργικής συνεργασίας – κάτι που δεν γίνεται εύκολα στην Ελλάδα. Η συνεργασία είναι η ουσία του πολιτισμού» επισήμανε ο Μ. Μαρμαρινός.

Λεπτομέρειες για το ποιοι ακριβώς θα είναι οι στόχοι αυτής της συνεργασίας δεν δόθηκαν – είναι εξάλλου πολύ νωρίς ακόμη. Ωστόσο, οι δράσεις θα επεκτείνονται πέρα από το ίδιο το ΦΚΘ και τις ημέρες διεξαγωγής του. Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως επισήμανε ο Γ. Καπλάνης, στο φετινό ΦΚΘ προβάλλονται δύο ταινίες στις οποίες συμπαραγωγός ήταν το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Πρόκειται για τις ταινίες «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη και «Electra 7» του Αλέξανδρου Βούλγαρη, γνωστού και ως The Boy. Η ταινία είναι παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Εκθεση και συναυλία

Το ΦΚΘ πάντως είναι ένας από τους πιο ανοιχτούς σε ιδέες ελληνικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και το αποδεικνύει εμπράκτως. Φέτος, στο πλαίσιο του αφιερώματος Plot Twist του ΦΚΘ, παρουσιάζεται επίσης η έκθεση με τίτλο «Ανατροπή – η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή/Plot Twist (the science fiction change)», η οποία αποτελεί την επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο MOMus – Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και η έκθεση θα διαρκέσει ως τις 16 Νοεμβρίου. Επίσης, απόψε το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα δώσει συναυλία ο παγκοσμίου βεληνεκούς κινεζικής καταγωγής αμερικανός συνθέτης, μαέστρος και πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO, Ταν Νταν, ο οποίος αποτελεί μια κορυφαία φυσιογνωμία στον χώρο της σύγχρονης κλασικής μουσικής έχοντας κερδίσει Οσκαρ και Γκράμι για τη μουσική της ταινίας «Τίγρης και Δράκος». Τη συναυλία συνδιοργάνωσαν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το ΦΚΘ.