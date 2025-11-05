Ενα βήμα πιο κοντά στα νοκάουτ του Youth League η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού. Το κέρδος από το φοβερό και τρομερό χθεσινό comeback της σε ένα από τα πιο όμορφα ματς των τελευταίων χρόνων: Το 2-2 με την Αϊντχόφεν, για την 4η αγωνιστική της league phase. Βρέθηκαν πίσω με 0-2 οι Ερυθρόλευκοι στο ημίωρο (Πένσο 3΄, Μπαχάτι 32΄). Οχι μόνο δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια όμως, αλλά ό,τι ακολούθησε ήταν ένας μικρός άθλος που του έλειψε μονάχα το κατάλληλο σκορ. Η ομάδα του Γιώργου Σίμου μείωσε με τον Τουφάκη (41΄). Εχασε πέναλτι με τον Λιατσικούρα (45΄, απέκρουσε ο Κούιστεν). Και ισοφάρισε από μια καταπληκτική έμπνευση (τακουνάκι-ασίστ) του Φίλη που μετέτρεψε σε γκολ ο Κολοκοτρώνης με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους (49΄). Την ανατροπή θα μπορούσε να την ολοκληρώσει ο Τουφάκης στο 64΄ αλλά ο Νταμπίλι με υπερπροσπάθεια τον έκοψε την τελευταία στιγμή. «Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Αν μία ομάδα δικαιούταν να κερδίσει ήμασταν εμείς. Εδειξαν πνευματική δύναμη και σταθερότητα και πάνω σε αυτό θα επενδύσουμε. Βάσει των συνθηκών ο βαθμός είναι σημαντικός για εμάς. Κάνουμε βήματα μπροστά και στο τέλος είμαι πεπεισμένος ότι θα πάμε μακριά» έλεγε στο φινάλε ο Γιώργος Σίμος. Ο Ολυμπιακός έχει πλέον 7 βαθμούς έπειτα από 4 αγωνιστικές και του απομένουν τα παιχνίδια με τη Ρεάλ Μαδρίτης (εντός) και την Καϊράτ Αλμάτι (εκτός). Οι Μαδριλένοι με 4Χ4 είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της σεζόν. Η Καϊράτ δεν έχει ούτε βαθμό. Πέρσι μια θέση στις 22 ομάδες που συνεχίζουν στη league phase κρίθηκε στους 8 βαθμούς. Λογικά οι Πειραιώτες το πάνε για… παραπάνω. Αρα και για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα για τη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν με την Παρί Σεν Ζερμέν, τη Λεβερκούζεν, τη Σλάβια Πράγας και τη Λίβερπουλ στην 9η θέση.

Αναλυτικότερα: Οι πρώτες 22 ομάδες από τις 36 της league phase συνεχίζουν στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Για να καταφέρει ο Ολυμπιακός να βρεθεί στις 22 καλύτερες ομάδες πιθανότατα να του αρκούν οι 8 βαθμοί, όσοι δηλαδή είχε ο περσινός 22ος (η Μονακό), αλλά και η 18η Ντόρτμουντ που υπερίσχυσε στην ισοβαθμία λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Oσον αφορά τη 16η θέση που θα τον θέσει αντίπαλο με μια ομάδα από το domestic champions path (τις ομάδες από το μονοπάτι των πρωταθλητών), χρειάζεται εννιά βαθμούς. Για να βρεθεί στην εξάδα (και να παίξει με μια ομάδα από τις θέσεις 17-22) χρειάζεται 12 βαθμούς, με βάση την περσινή εφαρμογή του format.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Καρκατσάλης, Αβραμούλης (32′ Βασιλακόπουλος), Σιώζιος, Φίλης (83′ Κότσαλος), Μίλιτσιτς, Λιατσικούρας, Τουφάκης (90′ Καλαϊτζίδης), Κολοκοτρώνης, Χάμζα.

Αϊντχόφεν (Βίνσεντ Χέλμαντ): Κούιστεν, Πένσο (75′ Ντουά), Μπουν, Ρέαπ (85’Μαρτίνιουκ), Μανουχούτου, Κορνεσιόν (84′ Κάρλσεν), Μούλντερς (84′ Ντουράν Τσαν), Ντε Γκουζμάν, Μπαχάτι, Μπέερενς (62′ Νταμπίλι), Μπουχουντάνε.