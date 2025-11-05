Παράταση έως και τις 30 Απριλίου 2026 πήρε το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» μετά την υπογραφή της 2ης τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Οδηγού Εφαρμογής. Η απόφαση αυξάνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος κατά 423,9 εκατ. ευρώ, ενώ επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παρατείνει την εξαργύρωση των επιταγών για ένα εξάμηνο ακόμα. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί περίπου 192.000 αιτήσεις. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προχώρησε στην παράταση αυτή ανταποκρινόμενο στη μεγάλη ζήτηση – ιδίως για αντλίες θερμότητας, που έχουν υψηλότερο μέσο κόστος και για τον σκοπό αυτόν ενίσχυσε τον συνολικό προϋπολογισμό από 223,2 εκατ. ευρώ που ήταν σε 647,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να λάβουν επιδοτήσεις, ανάλογα με τα κριτήρια και την κατηγορία στην οποία βρίσκονται, που φτάνουν έως 1.040 ευρώ για ηλιακό θερμοσίφωνα και έως 7.440 ευρώ για αντλίες θερμότητας.

Οι δαπάνες

Συγκεκριμένα, η επιδότηση αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας είναι με ποσοστό 50%, και για τα νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ (ή ατομικό 5.000 ευρώ) η επιδότηση φτάνει το 60%. Στις επιδοτούμενες δαπάνες περιλαμβάνονται η αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας με την επιδότηση 50%-60% ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και η αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας (συμπεριλαμβανομένων π.χ. εξωτερικής μονάδας, fan coil, σωληνώσεων) με την επιδότηση 50%. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση – NextGeneration EU και ο οδηγός του προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Ενέργειας. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-1513.753 και 213-1513.101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09.00-17.00).