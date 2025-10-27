Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς των ΗΠΑ στον Καναδά κατά 10% ως αντίποινα στη διαφήμιση-καμπάνια κατά των δασμών που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Οντάριο, η οποία έβαλε νάρκη σε μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές συνεργασίες στον κόσμο. Η σχετική ανακοίνωση στον λογαριασμό Truth Social του Τραμπ, ήρθε ύστερα από αρκετές ημέρες δημόσιων διαφωνιών σχετικά με την καμπάνια, η οποία αναφερόταν στην υποστήριξη του Ρόναλντ Ρέιγκαν στο ελεύθερο εμπόριο – και προκάλεσε την οργή του προέδρου των ΗΠΑ.

«Λόγω της σοβαρής διαστρέβλωσης των γεγονότων και της εχθρικής τους πράξης, αυξάνω τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% πέραν αυτού που πληρώνουν τώρα», δήλωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να αμυνθούν ενάντια στους υψηλούς και υπερβολικούς καναδικούς δασμούς (καθώς και σε αυτούς από τον υπόλοιπο κόσμο!)», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, δήλωσε ότι η περιφέρεια θα αναστείλει τη διαφημιστική της καμπάνια στις ΗΠΑ ύστερα από συζητήσεις με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, σε μια προσπάθεια να ξεκινήσουν ξανά οι εμπορικές διαπραγματεύσεις. Η διαφήμιση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της καναδικής επαρχίας του Οντάριο, χρησιμοποιεί αποσπάσματα από μια ομιλία του 1987 όπου ο Ρέιγκαν λέει ότι «τα εμπορικά εμπόδια βλάπτουν κάθε αμερικανό εργαζόμενο».

Ανησυχία για αυξήσεις στα καύσιμα

Για ανατιμήσεις ανησυχούν οι άνθρωποι της αγοράς καυσίμων, καθώς ήδη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει την ανηφόρα με την αύξηση να ξεπερνά το 6%. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, τις επόμενες ημέρες οι ανατιμήσεις αυτές θα φανούν και στην αντλία επιβαρύνοντας όχι μόνο την τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. Μάλιστα από το 1,73 ευρώ το λίτρο όπου βρισκόταν μέχρι την περασμένη Πέμπτη, η μέση τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 1,74 ευρώ, ενώ η Ομοσπονδία Πρατηριούχων προειδοποιεί τα μέλη της για νέα αύξηση στη διυλιστηριακή τιμή.

Δηλώσεις ΦΠΑ με τον μήνα

Πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και τηρούν απλογραφικά βιβλία έχουν τη δυνατότητα από αυτόν τον μήνα να ενταχθούν προαιρετικά στο σύστημα της μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ αντί για τριμηνιαία. Η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τις πληρωμές του ΦΠΑ, αποφεύγοντας τη συσσώρευση οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου. Η σταδιακή μετάβαση σε μηνιαίες δηλώσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω το «κενό» ΦΠΑ, δηλαδή τις απώλειες από τη μη απόδοση του φόρου. Το 2024 ο χαμένος ΦΠΑ περιορίστηκε στο 10% έναντι 13,7% το 2022, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει στο 7% εντός διετίας.

Τραπεζικές αναβαθμίσεις

Καλά νέα επιφύλασσε για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ο οίκος Fitch την περασμένη Παρασκευή, καθώς προχώρησε σε αναβαθμίσεις του πιστοληπτικού τους προφίλ. Συγκεκριμένα, ο Fitch αναβάθμισε τις Πειραιώς και Alpha Bank σε ΒΒΒ– με σταθερές προοπτικές, ενώ προηγουμένως αμφότερες βρίσκονταν στο ΒΒ+ με θετικές προοπτικές. Παράλληλα, ο οίκος αναβάθμισε τις προοπτικές των Eurobank και ΕΤΕ σε θετικές (από σταθερές), διατηρώντας τες στο ΒΒΒ-. Οι αναβαθμίσεις των τραπεζών βασίζονται στη σταθερά καλή εικόνα που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, αλλά και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους. Θετικά κρίνονται από τον οίκο οι εξαγορές, ιδίως στον τομέα των ασφαλίσεων, που πραγματοποιούν τον τελευταίο καιρό οι ελληνικές τράπεζες, καθώς ενισχύουν τα μη-επιτοκιακά τους έσοδα. Σημειώνεται ότι ο Fitch θα παρουσιάσει την επόμενη αξιολόγησή του για τη χώρα την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο ΒΒΒ- με θετικές προοπτικές.

Η τυροκομία εκπέμπει SOS

Σε πανικό βρίσκονται οι επιχειρήσεις του τυροκομικού τομέα καθώς έχει μειωθεί σημαντικά η ζώνη γάλακτος έως και 40% σε περιοχές όπως η Ξάνθη, η Λάρισα, η Μαγνησία, η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Αχαΐα. Οι μεταποιητές ανησυχούν καθώς εκτός από τη μείωση των εισροών γάλακτος, λόγω του αφανισμού των κοπαδιών, ανοδικά κινούνται και οι τιμές αυξάνοντας το κόστος παραγωγής και τις τιμές των τελικών προϊόντων.

Νέα έντοκα για το κοινό

Σε νέα διάθεση εντόκων στο κοινό, διάρκειας τριών μηνών, προχωράει την επόμενη εβδομάδα το ελληνικό Δημόσιο, μέσω δημοπρασίας ύψους 500 εκατ. ευρώ που θα διενεργηθεί την Τετάρτη. Οποιος ιδιώτης θέλει να προμηθευτεί τα εν λόγω έντοκα μπορεί να το κάνει μέσω δημόσιας εγγραφής σε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό τις 15.000 ευρώ. Η περίοδος εγγραφών ξεκινά τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Ενίσχυση με 21 εκατ. ευρώ

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων ύψους 21 εκατ. ευρώ ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης. Θα είναι διάρκειας δύο ετών, ενώ ο τρόπος κατανομής των χρημάτων θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα έπειτα από συνεννόηση και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.