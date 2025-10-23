Τη θέση που έχει ήδη διατυπώσει η Ελλάδα, περί βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στον SAFE όσο, παράλληλα, διατηρείται ενεργό το casus belli και όσο συνεχίζεται η αναθεωρητική ρητορική της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών», αναμένεται να τονίσει εκ νέου σήμερα, ενώπιον των ηγετών της ΕΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες που έχει ψηλά στην ατζέντα την ευρωπαϊκή άμυνα.

Η Αθήνα έχει εκπέμψει επανειλημμένα και προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα πως δεν σκοπεύει να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη θέση, την ώρα που όσο αδειάζει η κλεψύδρα και πλησιάζει η ώρα της κρίσης όσον αφορά την έγκριση αιτημάτων τρίτων χωρών για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό, αμυντικό εργαλείο, η Αγκυρα αυξάνει την πίεση, τις δημόσιες δηλώσεις και τις διαρροές που αποπνέουν ολοένα και μεγαλύτερο εκνευρισμό. Πρώτος, ο τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, κάλεσε την Ελλάδα – εν όψει διπλού μπλόκου από Αθήνα και Λευκωσία στον SAFE – σε διάλογο προκειμένου να λυθεί από κοινού το ζήτημα για το οποίο ψηφίστηκε εξαρχής το casus belli, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν είναι πρόβλημα ότι η Ελλάδα δεν δέχεται 6 ν.μ. στο Αιγαίο και η Τουρκία δεν δέχεται 12 ν.μ.», για να έρθει η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στο τετ α τετ των δύο ΥΠΕΞ στο Λουξεμβούργο, πως «τα θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης».

Και χθες, με τον χρόνο να πιέζει, παραμονή της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, αίφνης ο τουρκικός Τύπος («Χουριέτ», «Γενί Σαφάκ») γέμισε διαρροές τουρκικών πηγών σύμφωνα με τις οποίες η Αγκυρα ζητεί επιτακτικά από τις Βρυξέλλες να ορθώσει ανάστημα απέναντι στην Ελλάδα, επικαλούμενη μάλιστα τις πολύ ισχυρές ευρωτουρκικές σχέσεις. «Δείξτε τη βούλησή σας, πείστε την Ελλάδα, ας προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα βήματα» φέρονται να δηλώνουν πηγές στα τουρκικά ΜΜΕ. «Οι σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ είναι πολύ ισχυρές για να γίνουν όμηροι της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης. Αν είστε ειλικρινείς σχετικά με τον SAFE, ας λάβουμε αμοιβαία μέτρα. Δείξτε τη βούλησή σας και πείστε την Ελλάδα» φέρονται να δηλώνουν οι ίδιες πηγές, σε ένα κρεσέντο τριπλής κεκαλυμμένης επιθετικής ρητορικής απέναντι σε Βρυξέλλες, Λευκωσία και Αθήνα.

Η ελληνική πλευρά βεβαίως έχει στείλει εγκαίρως το σήμα πως δεν σκοπεύει να μετακινηθεί από τη θέση της ούτε χιλιοστό, την ώρα που μαζί της φαίνεται να συντάσσεται πέραν της Λευκωσίας και το Παρίσι.