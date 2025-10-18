Αν ζούσαμε στην εποχή του Βυζαντίου και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτοκράτορας, ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα ήταν κάτι ανάμεσα σε παρακοιμώμενο και σιλεντιάριο.

Ο παρακοιμώμενος ήταν ο αξιωματούχος που είχε καθήκον να προστατεύει τη «βασιλική κλίνη», ενώ ο σιλεντιάριος ήταν ο αξιωματούχος των ανακτόρων που είχε κύριο καθήκον να φροντίζει για την τήρηση της αυλικής εθιμοτυπίας.

Η παρουσία του Τζιάνι Ινφαντίνο στο πλευρό του αμερικανού προέδρου (και) στη σύνοδο της Αιγύπτου για το ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη. Τι δουλειά έχει ένας ηγέτης αθλητικής ομοσπονδίας σε μια καθαρά πολιτική συνάντηση με θέμα μάλιστα την ειρήνη;

Ο Ινφαντίνο είναι ένα καρύκευμα που ταιριάζει με όλα. Αρκεί αυτά να διαθέτουν εξουσία και να τον βοηθούν στα σχέδιά του.

Τους τελευταίους μήνες ο μαδαροκέφαλος ηγέτης του ποδοσφαίρου βρίσκεται στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ περισσότερες φορές απ’ ό,τι η Μελάνια. Πριν και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μπαινόβγαινε στον Λευκό Οίκο με την ίδια άνεση που εισέρχεται στην πολυτελή κατοικία του στην Ελβετία.

Οταν παρουσίασε το τρόπαιο που θα δινόταν στον νικητή της διοργάνωσης, ο Τραμπ ενθουσιάστηκε τόσο ώστε το κράτησε στο γραφείο του. Ο Ινφαντίνο φυσικά δεν είπε κουβέντα, απλά ρώτησε τους συνεργάτες του αν προλάβαιναν να δημιουργήσουν ένα δεύτερο τρόπαιο για να γίνει η απονομή. Τραμπ και Ινφαντίνο ήταν πλάι – πλάι ακόμα και όταν έδωσαν το τρόπαιο στον αρχηγό της Τσέλσι, με τον αμερικανό πρόεδρο να αρνείται να βγει από το κάδρο των πανηγυρισμών.

Στην Αίγυπτο ο ιταλοελβετός δικηγόρος για τον οποίον πνέει μένεα ο Μισέλ Πλατινί καθώς τον θεωρεί υπεύθυνο για τον τρόπο που εκπαραθυρώθηκε από την πολιτική του ποδοσφαίρου, πρότεινε για πολλοστή φορά να δοθεί το Νομπέλ Ειρήνης στον αγαπημένο του φίλο Ντόναλντ Τραμπ.

Για να δικαιολογήσει την παρουσία του μεταξύ των πολιτικών έσπευσε να συνδέσει την ειρηνευτική συμφωνία με το ποδόσφαιρο και τη διάθεση της FIFA να προσφέρει οικονομική βοήθεια στους Παλαιστίνιους για να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Παραδόξως ο Ινφαντίνο είχε βρεθεί στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ και στο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, τον Μάιο. Τότε είχε εφεύρει μια άλλη δικαιολογία. Την παράδοση από το Κατάρ στον αμερικανό πρόεδρο των δικαιωμάτων διοργάνωσης του Μουντιάλ 2026! Προφανώς το είχε εμπνευστεί από τις ανάλογες τελετές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μόνο που το Μουντιάλ το συνδιοργανώνουν τρεις χώρες με τον Καναδά και το Μεξικό να είναι απούσες.

Η συμπεριφορά του σιλεντιάριου Ινφαντίνο δεν είναι πρωτοφανής. Τα ίδια έκανε και με τον Πούτιν στο περιθώριο του Μουντιάλ του 2018, τα ίδια επανέλαβε και με τους Αραβες όταν το Κατάρ έγινε η πρώτη χώρα της Μέσης Ανατολής που διοργάνωσε Παγκόσμιο Κύπελλο. Τα ίδια θα κάνει με τους Ισπανοπορτογαλλομαροκινούς το 2030 γιατί είναι πάντοτε πιστός στο καθήκον.