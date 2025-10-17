Από το 2015, μια ομάδα γονέων με παιδιά ΑμεΑ – πολλά εκ των οποίων σήμερα είναι ενήλικοι – προσπαθούν να φτιάξουν μια ανοιχτή δομή με δραστηριότητες στο νησί τους, τη Σκόπελο. Μοναδικός σκοπός είναι να βγουν από τα σπίτια τους τα περίπου 20 παιδιά με αναπηρίες, τα οποία εν έτει 2025 βρίσκονται κλεισμένα, καθώς δεν υπάρχει κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Δέκα χρόνια μετά, φαίνεται πως η προσπάθεια αυτή βρήκε ευήκοα ώτα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ιδέα για τη δημιουργία δομής που θα δώσει στα άτομα αυτά μια διέξοδο «γεννήθηκε» όταν ακόμη και τουρίστες στο νησί είχαν εντοπίσει αυτό το… κενό. Μία από τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας είναι η Μάχη Παπαδαυίδ, η κόρη της οποίας, 50 ετών σήμερα, είναι κωφή, τυφλή και με λίγη νοητική υστέρηση. «Η κόρη μου Κέρυ, όπως και ο γιος μου, γεννήθηκε στην Αμερική, όπου είχαμε πάει ως μετανάστες, και μέχρι τα 12 της είχε πολύ καλή εκπαίδευση. Κάποια στιγμή, όμως, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα που πάντα επιθυμούσαμε. Αρχικά, μείναμε στην Αθήνα, όπου η Κέρυ ολοκλήρωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως το ορίζει ο νόμος. Είναι ένα παιδί που αγαπά τη θάλασσα, είναι άλλωστε χειμερινή κολυμβήτρια, οπότε ο τόπος καταγωγής μου, η Σκόπελος, ήταν μονόδρομος για την οικογένειά μας», λέει η Μ. Παπαδαυίδ.

Και παρόλο που η κόρη της έχει πλέον μάθει να βγαίνει από το σπίτι, να πηγαίνει στη θάλασσα, για περπάτημα στο δάσος, δεν συμβαίνει το ίδιο και για τα υπόλοιπα παιδιά και ενηλίκους με αναπηρίες που ζουν στο νησί. «Είναι κλεισμένα στο σπίτι τους γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλά ούτε και τα χρήματα για να βγουν έξω. Μια κατάσταση που ήταν συνηθισμένη σε άλλες, παλαιότερες δεκαετίες, τότε που δεν υπήρχε τίποτα γι’ αυτά τα παιδιά», σημειώνει.

Το μεγάλο ερώτημα που «βασανίζει» αυτούς τους γονείς είναι το τι θα απογίνουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όταν εκείνοι φύγουν από τη ζωή. «Δεν σας κρύβω πως αυτή είναι η αγωνία μας. Το νησί είναι το σπίτι τους, κι όμως, εάν οι γονείς πεθάνουν, θα πρέπει να μπουν σε δομές στην Αθήνα ή στον Βόλο, όπου δεν θα έχουν κανέναν. Ετσι, για μας η ανάγκη δημιουργίας μιας δομής είναι επιτακτική κι όλο το νησί στηρίζει την προσπάθειά μας. Δεν μπορεί, άλλωστε, όλα να συγκεντρώνονται στην Αθήνα. Υπάρχουν ανάγκες και στην περιφέρεια και στα νησιά», λέει η Μ. Παπαδαυίδ.

Το πρώτο βήμα έγινε όταν η οικογένεια της Μάχης Παπαδαυίδ δώρισε ένα οικόπεδο, στην περιοχή Αλικιά, προκειμένου να φτιαχτεί η δομή.

«Mια ανοιχτή δομή»

Χρειάστηκαν, βέβαια, τρία χρόνια… γραφειοκρατικού τρεξίματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. «Αυτό που έχουμε οραματιστεί ως Σύλλογος Γονέων και για το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες μελέτες είναι να δημιουργηθεί μια ανοιχτή δομή, με εργαστήρι που θα έχει ημερήσιο πρόγραμμα, προκειμένου να παρακολουθούν τα παιδιά μας δραστηριότητες, να βγουν από το σπίτι. Επόμενος στόχος είναι η κατασκευή 35 σπιτιών διαβίωσης».

Ο αγώνας που δίνουν οι γονείς αυτοί ακούστηκε στην πρώτη εκτός έδρας συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που πραγματοποιήθηκε στο νησί της Σκοπέλου, με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα του Συλλόγου Γονέων. Αν και η συζήτηση βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, πηγές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως υπάρχει η διάθεση να ενταχθεί η κατασκευή της δομής σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα δικαιολογεί ένα τέτοιο έργο. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τεχνική σύσκεψη μεταξύ του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής καθώς και του Συλλόγου Γονέων, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες.