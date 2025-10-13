Παρά την ευθραυστότητα και τα ευάλωτα σημεία της συμφωνίας για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, αυτή θα πρέπει να ισχύσει και να διατηρηθεί επί μακρόν. Η πολεμική εμπλοκή στη Γάζα με χιλιάδες θύματα από τη μεριά των Παλαιστινίων όχι απλώς θα πρέπει να τερματιστεί, αλλά θα πρέπει να δοθεί και μία λύση στην επόμενη ημέρα της ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης της περιοχής με όρους ειρήνης.

Αυτό θα πρέπει να ισχύει βεβαίως και για τις δύο μεριές: και για τα πιο ριζοσπαστικά ή ακραία κομμάτια τον Παλαιστινίων και βεβαίως για την ίδια την κυβέρνηση του Ισραήλ. Η σημερινή γεωπολιτική συγκυρία όχι απλώς δεν επιτρέπει μία ακόμα ασύμμετρη αναμέτρηση, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει χώρος και δεν επιτρέπεται μπροστά στα μάτια του κόσμου να εξελίσσεται μία ανθρωπιστική καταστροφή με χιλιάδες θύματα. Στην εφαρμογή των όρων ειρήνευσης εκτός των εμπλεκομένων θα πρέπει πιο ενεργά να διαδραματίσουν ρόλο η Ευρώπη, η Δύση, ο ΟΗΕ.

Οι μεγάλες δυνάμεις οφείλουν να περιφρουρήσουν την όλη κατάπαυση του πυρός και βεβαίως να εγγυηθούν τα αιτήματα των δύο πλευρών: από την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων – που αναμένουμε σήμερα – μέχρι την πραγματική λήξη των πολεμικών πρωτοβουλιών από τη μεριά της κυβέρνησης του Ισραήλ. Ακόμη πιο προωθημένα και κατά την επόμενη ημέρα της εκεχειρίας θα πρέπει να συζητηθεί οργανωμένα μια πραγματική λύση για τους λαούς στο ευαίσθητο και κρίσιμο αυτό σημείο της περιοχής. Μια λύση με μόνιμα χαρακτηριστικά και όρους ειρηνικής συνύπαρξης.