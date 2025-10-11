Μετά την προχθεσινή εκλογή στις Μητροπόλεις Κονίτσης και Κορίνθου, των βοηθών επισκόπων, Σταυροπηγίου Αλεξίου Ψωίνου και Θεσπιών Παύλου Κίτση, ο συνολικός αριθμός των εκλεγέντων μητροπολιτών στα 17 χρόνια αρχιεπισκοπίας Ιερωνύμου (2008-2025) ανήλθε στους 48, ενισχύοντας έτσι το αποτύπωμα της ιστορικής παρουσίας στην Εκκλησία της Ελλάδος τού από Θηβών και Λεβαδείας, Ιερωνύμου Λιάπη.

Από το σύνολο των 81 μητροπολιτών, 22 έχουν εκλεγεί επί Χριστοδούλου, 10 επί Σεραφείμ Τίκα (μεταξύ των οποίων και ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος) και ένας, ο 97χρονος Μητροπολίτης Καρυστίας, Σεραφείμ Ρόρης, ο οποίος εξελέγη το 1968, επί Ιερωνύμου Α’ του Κοτσώνη. Επιπλέον, αν σε κάτι συμφωνούν όλοι οι παροικούντες στη Μονή Πετράκη και τα επισκοπικά Μέγαρα ανά την Ελλάδα, είναι ότι η επικυριαρχία Ιερωνύμου δεν είναι μόνον ζήτημα ποσότητας, αλλά και ηλικιακής ανανέωσης. Η εικόνα μιας «υπερήλικης» Ιεραρχίας που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς ο μέσος ηλικιακός όρος διαμορφώνεται στα 65 χρόνια! Ανω των 75 ετών είναι μόνον 17 ιεράρχες στο σύνολο των 81, ενώ άνω των 70 ετών είναι 30 και κάτω των 70 ετών είναι 53 μητροπολίτες. Η συντριπτική πλειοψηφία της Ιεραρχίας είναι δηλαδή σε ηλικία εργάσιμου κοσμικού βίου. Εντυπωσιακό είναι ωστόσο ότι τον πρώτο ηλικιακά, τον 97χρονο Γέροντα Καρυστίας, Σεραφείμ, χωρίζει από τους δύο Βενιαμίν της Ιεραρχίας, τους 48χρονους Φθιώτιδος, Συμεών Βολιώτη και Θεσσαλονίκης, Φιλόθεο Θεοχάρη, μισός αιώνας ζωής, 49 έτη για την ακρίβεια!

Οι ομαδοποιήσεις

Στην ανθρωπογεωγραφία της Ιεραρχίας έχει αμβλυνθεί πλέον ο διαχωρισμός σε «χριστοδουλικούς» και «ιερωνυμικούς» και οι ομαδοποιήσεις εντός της Ιεραρχίας έχουν άλλα σημεία αναφοράς. Οι νέες ομαδοποιήσεις γίνονται πλέον με βάση τον χρόνο έναρξης της μετα-ιερωνυμικής εποχής, δηλαδή με βάση το πότε αυτή θα εκκινήσει, ενώ την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι ο Ιερώνυμος είναι υγιέστατος παρά τα 87 χρόνια του εντείνει τις ζυμώσεις και εισάγει τον χαρακτήρα της προσωρινότητας σε όποιες συμμαχίες κλείνονται. Γι’ αυτό και πολλοί στη Μονή Πετράκη ομιλούν για «plan Α» και «plan Β». Το «plan A» έχει καθαρά άμεσο χαρακτήρα. Τι θα συνέβαινε δηλαδή σε περίπτωση άμεσης εκκίνησης της διαδοχής. Εδώ η Ιεραρχία φαίνεται να προσανατολίζεται ως επί το πλείστον σε μία «μεσοβασιλεία»: να επιλεγεί δηλαδή ένας άνω των 70 ετών μητροπολίτης ως Προκαθήμενος. Σε αυτό το πλαίσιο δυνατά παίζουν τα ονόματα των μητροπολιτών: α) Ναυπάκτου Ιερόθεου Βλάχου (80 ετών), β) Υδρας Εφραίμ Στενάκη (77), γ) Σύρου Δωρόθεου Πολυκανδριώτη (72), δ) Μεσογαίας Νικολάου Χατζηνικολάου (71) και εσχάτως για το σενάριο της «μεσοβασιλείας» ακούγονται και τα ονόματα (αν και με αδύναμες προοπτικές λόγω της σχέσης τους με τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο) των μητροπολιτών Θηβών Γεώργιου Μαντζουράνη (73) και Ιλίου, Αθηναγόρα Δικαιάκου (74 ετών).

Το «plan B» αφορά καθαρά τους μητροπολίτες κάτω των 70 ετών, οι οποίοι γνωρίζουν πως το θέμα της ηλικίας τους είναι ένα «φρένο», καθώς πολύ δύσκολα η Ιεραρχία θα επέλεγε να «κλειδώσει» για μεγάλο αριθμό ετών ο θρόνος. Στην κατηγορία της νέας γενιάς έχουμε δύο υποκατηγορίες: όσων έχουν διανύσει την πέμπτη πενταετία και όσων αποκαλούνται οι Βενιαμίν της Ιεραρχίας. Στην πρώτη υποκατηγορία παίζουν δυνατά τα ονόματα: του μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Δαμασκηνού Καρπαθάκη (επίσκοπος επί Σεραφείμ και μητροπολίτης επί Ιερωνύμου, 66 ετών), του Σερρών Θεολόγου Αποστολίδη (58), του Δημητριάδος Ιγνάτιου Γεωργακόπουλου (69), του Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου (64), καθώς και του Πατρών, Χρυσοστόμου Σκλήφα (67 ετών). Το ενδιαφέρον στο σημείο αυτό είναι ότι γύρω από αυτά τα πρόσωπα αναπτύσσονται ομαδοποιήσεις και των αρχαιοτέρων μητροπολιτών, των μετεχόντων στο «plan A», καθώς προσβλέπουν στη στήριξή τους για τη «μεσοβασιλεία». Και τέλος, η δεύτερη υποκατηγορία στη νέα γενιά των μητροπολιτών είναι οι λεγόμενοι «Βενιαμίν». Ξεχωρίζουν οι μητροπολίτες: Νέας Ιωνίας Γαβριήλ Παπανικολάου (48 ετών), Μαρωνείας Παντελεήμων Μουτάφης (55), Ιωαννίνων Μάξιμος Παπαγιάννης (56), Φθιώτιδος Συμεών Βολιώτης (48) και Θεσσαλονίκης Φιλόθεος Θεοχάρης (48 ετών). Πρόκειται για τη νέα γενεά ιεραρχών, την dream team της Εκκλησίας της Ελλάδος.