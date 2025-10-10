Ο πληθωρισμός μπορεί να έκανε «βουτιά» τον Σεπτέμβριο και να βρέθηκε στο 1,9% σε ετήσια βάση από 2,9% τον Αύγουστο, αλλά η ακρίβεια επιμένει και εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι στα τρόφιμα συνεχίζεται η ανοδική πορεία σε βασικά αγαθά όπως τα κρέατα, ο καφές, οι σοκολάτες, ενώ με ρυθμό κοντά στο 10% αυξάνονται κάθε μήνα τα ενοίκια των κατοικιών, τα οποία απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο επιβραδύνθηκε στο 1,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι 2,9% που ήταν τον Αύγουστο και 3,1% τον Ιούλιο. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του δωδεκαμήνου Οκτώβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτώβριος 2023 – Σεπτέμβριος 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%.

Οι κυριότερες ανατιμήσεις τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν στις σοκολάτες και στα προϊόντα σοκολάτας 22,2%, στον καφέ 19,8%, τα αεροπορικά εισιτήρια 12,6%, τα ενοίκια κατοικιών 9,9%, τα κρέατα 8,4%, τα ασφάλιστρα υγείας. Στον αντίποδα οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στο ελαιόλαδο (-37,1%), το πετρέλαιο θέρμανσης (-12,9%), το φυσικό αέριο (-10,2%), τα ξενοδοχεία – μοτέλ – πανδοχεία (-9,2%).

Αυξήσεις παντού

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι όλες οι κατηγορίες των αγαθών και των υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση, ενώ μόνο σε έναν δείκτη καταγράφηκε υποχώρηση. Αναλυτικότερα καταγράφηκαν οι ακόλουθες αυξήσεις:

1,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αβγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες – προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες -καρυκεύματα.

στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αβγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες – προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες -καρυκεύματα. 1,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα. 5,2% στην ομάδα Ενδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

στην ομάδα Ενδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 0,2% στην ομάδα Στέγαση.

στην ομάδα Στέγαση. 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά -Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.

στην ομάδα Διαρκή αγαθά -Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες. 0,1% στην ομάδα Υγεία.

στην ομάδα Υγεία. 2,7% στην ομάδα Μεταφορές.

στην ομάδα Μεταφορές. 1,6% στην ομάδα Επικοινωνίες.

στην ομάδα Επικοινωνίες. 1,0% στην ομάδα Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες.

στην ομάδα Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες. 2,7% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 5,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια.

Μείωση κατά 0,4% παρουσίασε μόνο ο δείκτης της ομάδας Αλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας.

Προβλέψεις

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2026 ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός από 3,1% φέτος θα προσγειωθεί στο 2,6% το 2026.