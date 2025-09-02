Μετά από τρεις μήνες ανοδικής πορείας, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε τον Αύγουστο στο 3,1%, από 3,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η επιβράδυνση του δείκτη στην Ελλάδα προέκυψε καθώς οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα επιβράδυναν σε ρυθμό 2,4% ετησίως από το 3,3% του Ιουλίου, στις υπηρεσίες στο 4,9% από το 5,4% και στα ενεργειακά αγαθά στο 1% από το 1,3%, ενώ η ενέργεια εμφάνισε μείωση τιμών με ρυθμό 1,9% ετησίως μετά την αύξηση κατά 0,7% τον περασμένο μήνα.

Αντίθετα, στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά στο 2,1% από 2% τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τον στόχο του 2% που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τις πιθανότητες η ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην προσεχή συνεδρίασή της.

Αναλυτικότερα, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στις τιμές καταναλωτή ανά χώρα έδειξε ότι η Εσθονία κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη με 6,2%, ενώ η Κροατία κινήθηκε στο 4,6% και η Σλοβακία στο 4,4%. Στην Κύπρο σημειώθηκε μείωση 0,1%, στη Γαλλία αύξηση 0,8% και στην Ιταλία 1,7%.

Σε μηνιαία βάση, η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στην ευρωζώνη, με 0,6%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία και τη Φινλανδία με 0,3% έκαστη.

Στον αντίποδα, οι τιμές αυξήθηκαν στο Βέλγιο κατά 1,5%, στο Λουξεμβούργο κατά 1,2% και στην Εσθονία κατά 0,9%.