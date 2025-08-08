Για πληθωρισμό με «υπογραφή Μητσοτάκη» κάνει λόγο ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, σε δήλωση του με αφορμή τον πληθωρισμό του Ιουλίου, που ανήλθε όπως αναφέρει στο 3,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τον εναρμονισμένο δείκτη να «τρέχει» με ρυθμό 3,7%.

Ο κ. Κουκουλόπουλος επισημαίνει, ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) έτρεξε τον περασμένο μήνα με ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,1%, επιταχύνοντας από το 2,8% της μέτρησης Ιουνίου της ΕΛΣΤΑΤ (τον Μάιο στο 2,5% και 2% τον Απρίλιο). Σχολιάζει κατόπιν των παραπάνω, ότι «το κυβερνητικό αφήγημα του εισαγόμενου πληθωρισμού μοιάζει πλέον με κακόγουστο αστείο που κοστίζει πολύ ακριβά».

Αναφέρει ότι «από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ βγαίνουν αβίαστα κάποια συμπεράσματα» και προσθέτει ειδικότερα: «Η παράλογη αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 18,9% σε ένα χρόνο, εξηγεί ένα μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων. Στους τομείς όπως η στέγαση και η υγεία, όπου η επιρροή του ηλεκτρισμού είναι περιορισμένη ή/και ανύπαρκτη, η άνοδος των τιμών δείχνει το μέγεθος της κυβερνητικής αποτυχίας».

«Επιστρέφοντας στον ηλεκτρισμό, αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε φυσικά εισαγόμενο», συνεχίζει και καταλήγει: «Η κυβερνητική εύνοια υπέρ του ολιγοπωλίου ενέργειας στην Ελλάδα δεν έχει προηγούμενο στα τελευταία 50 χρόνια, με πολύ βαρύ τίμημα για τη χώρα. Ένας ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε χρόνο το κόστος, χωρίς ενδιάμεσους “φραπέδες” και “χασάπηδες”. Εδώ, το σχέδιο και η υλοποίησή του έχουν υπογραφή και σφραγίδα: “Καθεστώς Μητσοτάκη”».