Ένας από τους πλέον αναμενόμενους οικονομικούς δείκτες της εβδομάδας στην Ευρώπη δημοσιοποιήθηκε χωρίς να προκαλέσει έκπληξη. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διατηρήθηκε σταθερός στο 2% τον Ιούλιο, απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, ο δομικός πληθωρισμός (που εξαιρεί ενέργεια και φρέσκα τρόφιμα) παρέμεινε επίσης αμετάβλητος, στο 2,3%.

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9%, παρουσιάζοντας ήπια επιβράδυνση σε σύγκριση με προηγούμενους μήνες, αλλά παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η τιμή αυτή αντικατοπτρίζει κυρίως τις αυξημένες τιμές στα τρόφιμα και τις μεταφορές, ενώ η ενέργεια παρουσίασε μικρότερη επίδραση σε σχέση με το παρελθόν.

Οι χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές στην ΕΕ

Τις χαμηλότερες τιμές κατέγραψαν η Κύπρος (0,1%), η Γαλλία (0,9%) και η Ιρλανδία (1,6%). Αντιθέτως, οι υψηλότεροι πληθωρισμοί εντοπίζονται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία (6,6%) και η Εσθονία (5,6%). Στις μεγάλες οικονομίες, η Ιταλία και η Γερμανία παρουσίασαν ήπιο πληθωρισμό (1,7% και 1,8% αντίστοιχα), ενώ η Ισπανία ξεχώρισε με 2,7%.

Οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα

Σύμφωνα με αναλυτές, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν ελαφρώς το φθινόπωρο. Η εταιρεία προβλέπει ότι ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ θα φτάσει στο 2,1% τον Αύγουστο, στο 2,5% τον Σεπτέμβριο και στο 2,6% τον Δεκέμβριο. Όπως αναφέρεται, ο πληθωρισμός στην ενέργεια θα ενισχυθεί προσωρινά λόγω της βάσης σύγκρισης με τις περσινές τιμές του πετρελαίου, πριν υποχωρήσει το 2026. Η άνοδος στις τιμές των τροφίμων αναμένεται επίσης να συνεχιστεί, σύμφωνα με στοιχεία ερευνών.