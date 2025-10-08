Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της διαδικτυακής αξιολόγησης από τους πολίτες δεκάδων δημόσιων υπηρεσιών, που αφορούν την καθημερινότητά τους.

Η αξιολόγηση αυτή έρχεται έξι μήνες μετά την πρώτη, που έδωσε το στίγμα για την εικόνα που έχουν οι πολίτες αναφορικά με υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. Οπως, άλλωστε, είχε αναφερθεί τον περασμένο Μάιο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, η διπλή αξιολόγηση μέσα στο έτος αποτελεί δικλίδα ασφαλείας για μια ενδεχόμενη στρεβλή πρώτη εικόνα, ενώ στόχος του περιοδικού χαρακτήρα της έρευνας είναι να δίνονται μετρήσιμα και συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση των υπηρεσιών κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

Αλλαγές

Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών τόνιζαν στα «ΝΕΑ» πως η δεύτερη αξιολόγηση πρόκειται να έρθει με μικρές αλλαγές. Μάλιστα, φαίνεται πως επανεξετάζεται ο αριθμός των κατηγοριών που θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών για αξιολόγηση. Υπάρχει δε, η σκέψη να προστεθούν δύο κατηγορίες και ενδεχομένως να αφαιρεθεί κάποια άλλη. Πάντως, με την ολοκλήρωση της δεύτερης στη σειρά αξιολόγηση, τα στοιχεία αναμένεται να συγκροτήσουν άμεση εικόνα των αναγκών των πολιτών, με αποτέλεσμα οι φορείς να είναι πλέον σε θέση να κρίνουν σε ποιους τομείς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και συγχρόνως να ελεγχθεί και η μεταβλητότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Και αυτή τη φορά, όπως έγινε και τον Μάιο, μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά ο κάθε πολίτης θα μπορεί να δώσει τη δική του εικόνα για το πώς βλέπει το Δημόσιο, μέσα από την εμπειρία και τη δική του συνδιαλλαγή με τις υπηρεσίες και τους φορείς. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη αξιολόγηση των υπηρεσιών, η οποία διεξήχθη ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Αξιολόγησης Δημόσιας Διοίκησης από τις 6 έως τις 31 Μαΐου, συμμετείχαν εθελοντικά 64.789 ενήλικοι έλληνες πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι της χώρας. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα των 45-54 ετών, ενώ την… πλάτη στη διαδικασία γύρισαν όσοι ανήκουν στη γενιά Ζ (18-24 ετών).

Σημειώνεται πως οι πολίτες αξιολογούν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες υπηρεσιών: Υπηρεσίες του Κεντρικού Κράτους (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, Κτηματολόγιο, Αστική Συγκοινωνία, Υπηρεσίες αδειών διαμονής αλλοδα ών), Ψηφιακές Υπηρεσίες Κεντρικού Κράτους (Ψηφιακές υπηρεσίες ΑΑΔΕ, MyHealth, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ψηφιακές Υπηρεσίες Κτηματολογίου), Ψηφιακές Υπηρεσίες Gov.gr και Υπηρεσίες Αυτοδιοίκησης.

Οι πρώτοι και οι… μετεξεταστέοι

Στην… παρθενική αξιολόγηση οι ψηφιακές υπηρεσίες του Gov.gr, όπως είναι η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης/εξουσιοδότησης, καθώς κι εκείνες των κρατικών φορέων, με «ναυαρχίδα» την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έλαβαν υψηλή βαθμολογία. Ενώ περιθώρια βελτίωσης οι συμμετέχοντες θεώρησαν πως υπάρχουν στις ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου και δευτερευόντως της ΑΑΔΕ και του myHealth. Σε ό,τι αφορά το Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την πρώτη αξιολόγηση των πολιτών, αντιμετωπίζει προβλήματα, κυρίως σε περιοχές στις οποίες η κτηματογράφηση έχει καθυστερήσει, όπως είναι για παράδειγμα το Ηράκλειο και η Κέρκυρα. Ωστόσο, εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα που είχαν οι πολίτες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, της οποίας αρκετές υπηρεσίες, που βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, πήραν… κάτω από τη βάση.

Τα πλέον προβληματικά στοιχεία εντοπίζονται στην κατάσταση των δρόμων (ιδίως όπου έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έργα για φυσικό αέριο, αποχέτευση, οπτικές ίνες) και στα πεζοδρόμια (των οποίων η κατάσταση συμπαρασύρει και την αξιολόγηση των υποδομών για τα Ατομα με Αναπηρία). Οι χώροι στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι για τους πολίτες ζητούμενο, όπως επίσης και η ανάγκη βελτίωσης της επίδοσης της ανακύκλωσης απορριμμάτων σχεδόν στο σύνολο των δήμων. «Μετεξεταστέες» άφησαν, πάντως, τις πολεοδομίες – με τις τελευταίες θέσεις σε αυτή την κατηγορία να καταλαμβάνουν οι υπηρεσίες δόμησης που είχαν εμπλακεί σε σκάνδαλα, όπως ήταν αυτή της Ρόδου.