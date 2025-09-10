Η εκτεταμένη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (εξέταση κάθε υποψηφίου μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής) δεν ήταν ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αρκετών δημόσιων φορέων να επεκτείνουν τον λεγόμενο «ψηφιακό εγγραμματισμό» τους. Η διαδικασία αυτή δεν εξελίσσεται, ωστόσο, πάντοτε με «αναίμακτο» τρόπο. Χωρίς καμία διάθεση σκεπτικισμού έναντι των δράσεων «ψηφιακής αυτοματοποίησης» ή παραγνώρισης της κοινωνικής αποδοχής του εγχειρήματος, οφείλουμε να επισημάνουμε ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους.

Στην καρδιά του κράτους, το υπουργείο Εσωτερικών, παρότι αποχωρίστηκε το 2019 από τη δομή της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», έχει μετατραπεί στον καλύτερο «πελάτη» ψηφιακών εφαρμογών. Πέραν των εδραιωμένων συνεργασιών με μεγάλη εταιρεία του χώρου της Πληροφορικής για τη διεξαγωγή των εκλογών (εθνικών, τοπικών και ευρωπαϊκών), ιδίως από το 2022 και ένθεν, μεγάλη επέκταση γνωρίζουν και οι προμήθειες ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη ποικίλων διαδικασιών και θεσμικών λειτουργιών. Έτσι, την αγορά εφαρμογών για την υποστήριξη των νέων συστημάτων αξιολόγησης και πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, αμφοτέρων μικρής σχετικά αξίας, διαδέχθηκε πρώτα η σύμβαση για την «Ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων» (904.332 ευρώ) και λίγο αργότερα, εκείνη για τον «Μηχανισμό Υποστήριξης για την ενίσχυση της λειτουργίας» του Συστήματος για την καταβολή του bonus (1.902.000 ευρώ).

Η συνεχής αγορά εφαρμογών εγείρει προβληματισμούς για το α) κατά πόσο αυτές βελτιώνουν ουσιωδώς την ποιότητα των υπηρεσιών ή περιορίζονται στον στενό διαχειριστικό έλεγχο του ανθρώπινου δυναμικού, χωρίς σοβαρό αντίκτυπο στη μείωση της γραφειοκρατίας, β) εάν το ΥΠΕΣ λειτουργεί ενιαία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε τα πληροφοριακά συστήματα να εφαρμόζονται με συνεργατικό τρόπο και χρήση προτύπων ανοιχτού λογισμικού που διευκολύνουν πολίτες και επιχειρήσεις και γ) σε ποιον βαθμό αξιοποιούνται οι πολύπειρες υπηρεσίες μηχανογράφησης του Δημοσίου, αντί να πριμοδοτούνται ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και οι ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής με τα γνωστά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

Θέματα άσκησης της κρατικής κυριαρχίας

Οι προμήθειες που ενδεικτικά αναφέραμε θέτουν ευθέως το ζήτημα των όρων και των προϋποθέσεων αξιοποίησης τέτοιων εφαρμογών στο Δημόσιο. Παρά τη θέσπιση πληθώρας ρυθμιστικών κανόνων, με σημαντικότερο τον «εκσυγχρονιστικό» Ν. 4727/2020, που τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον Ν. 5128/2025, οι εξελίξεις στον χώρο είναι κυριολεκτικά καταιγιστικές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει καν μια εφαρμογή να γίνει γνωστή σε ωφελουμένους και δημόσιες υπηρεσίες και εμφανίζεται μια νεότερη, φθηνότερη και λειτουργικότερη. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναλάβει το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο της προσαρμογής της χώρας στις εξελίξεις, από την επιτυχία του οποίου εξαρτάται η θέση της στον σύγχρονο διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ κρατών, πολυεθνικών και μη κρατικών οργανώσεων. Στις νέες συνθήκες τίθενται, επίσης, σοβαρά θέματα άσκησης της κρατικής κυριαρχίας στο νέο πεδίο του ελέγχου και της αξιοποίησης των «δεδομένων» (data), δηλαδή όλων εκείνων των στοιχείων που εγγράφονται με μηχανικό τρόπο σε διαρκείς βάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισής τους. Η επ’ αυτών «κυριαρχία» (Data Sovereignty) σημαίνει ότι, τουλάχιστον, τα ευαίσθητα δεδομένα μιας χώρας, ιδίως εκείνα που αφορούν την κατάσταση υγείας, τη φορολογική ικανότητα, την εκπαιδευτική βαθμίδα, τα περιουσιακά στοιχεία και την άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της, πρέπει να παραμένουν και να αποθηκεύονται εντός των φυσικών συνόρων της, ενώ η επεξεργασία τους να διέπεται κατά βάση από εθνικά νομοθετήματα, υπό τον έλεγχο εθνικών αρχών. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να αποτρέπεται η πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και το ενδεχόμενο χειραγώγησής τους από αλλότρια κέντρα. Διασφαλίζεται επαρκώς σήμερα κάτι τέτοιο; Δεν είναι διόλου αυτονόητη η απάντηση. Ιδίως εάν ανακαλέσουμε στη μνήμη μας το τραυματικό συμβάν της διαρροής προσωπικών δεδομένων ομογενών ψηφοφόρων σε κομματικούς φίλους και σε συγκεκριμένη ευρωβουλευτή…

Μόνιμες προσλήψεις στη ΡΑΑΕΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι (20) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Εξακολουθεί να τρέχει και λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής για την 3ΓΒ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση σαράντα τριών (43) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού (ΕΕΤΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο), από επιτυχόντες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022 πρόσκληση/προκήρυξη.

Εξακολουθεί να τρέχει και λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, ημέραΤετάρτη και ώρα 14:00 η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ για την 4ΕΑ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), κατηγορίας ΤΕ. H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ για την ίδια προκήρυξη λήγει στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (Παράρτημα Η’).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία του ΑΣΕΠ για τη συμμετοχή στην προκήρυξη 4Κ/2025 για 69 θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στην ΕΥΑΘ. Συνολικά υποβλήθηκαν 3.409 αιτήσεις: 1.204 για 20 θέσεις ΠΕ, 1.247 για 17 θέσεις ΤΕ και 958 για 32 θέσεις ΔΕ.

«Ωριμο» και «γηρασμένο» δυναμικό

Οι αριθμοί αυτοί είναι εντυπωσιακοί, εάν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για φορέα που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Παρότι το ΑΣΕΠ δεν χορήγησε στοιχεία σχετικά με την προέλευση των υποψηφίων, το λογικό συμπέρασμα (λόγω έδρας του φορέα) είναι ότι αυτοί προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα.

Στα στοιχεία σχετικά με τις ηλικίες, παρατηρείται, για άλλη μία φορά, ότι η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων (73,5%) αντλείται από την ηλικιακή ομάδα 31-50, με το 13,6% των υποψηφίων να είναι κάτω των 30 ετών και το 12,9 άνω των 50. Και στην περίπτωση αυτή προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ: το ηλικιακό δυναμικό του Δημοσίου διαβαίνει τις πύλες του σε μια ήδη «ώριμη» ηλικιακά φάση, με αποτέλεσμα σύντομα να καταλήγει «γηρασμένο», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη γενικότερη αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών.