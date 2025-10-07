Δεν ήταν εύκολο να πιστέψει κάποιος πως τρεις μέρες μετά την Τσέλιε θα μπορούσε η ΑΕΚ να παρουσιάσει ίδια και χειρότερη εικόνα κόντρα στην Κηφισιά. Κι όμως, παρά τις επτά αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς η Ενωση για 40 λεπτά δεν βρισκόταν στο γήπεδο, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να κάνει πάρτι και να έχει τη δυνατότητα να πετύχει και περισσότερα από τα δύο γκολ που πέτυχε. Για δεύτερο σερί ματς οι Κιτρινόμαυροι είχαν κάκιστη εικόνα ενώ για πολλοστή φορά φέτος ήταν εκτός ματς στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ βέβαια το κακό παράγινε για την ΑΕΚ καθώς κινδύνεψε να χάσει τα πάντα στα πρώτα 40 εφιαλτικά λεπτά.

Το γκολ του Καλοσκάμη όμως την κράτησε ζωντανή και παρά την αποβολή του Ρέλβας βρήκε τον τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει μία μεγάλη νίκη με την υπογραφή του Γιόβιτς. Ο σέρβος φορ μπήκε αλλαγή στο 46′ αντί του Πινέδα, με τον Νίκολιτς να ρισκάρει και να συνεχίζει με δίδυμο μαζί με τον Πιερό στην επίθεση και μετά το αριθμητικό μειονέκτημα. Μόνο με τον Βίντα καθαρό στόπερ και δίπλα του τους δύο μπακ (Ρότα – Πενράις), σε ένα ρίσκο που εκ του αποτελέσματος τον δικαίωσε αφού στις τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες που βρήκε η Κηφισιά, δεν κατάφερε να σκοράρει.

Η κλάση του Γιόβιτς, στο πρώτο του πολύ μεγάλο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, ήταν αυτή που… μίλησε και έκρινε το παιχνίδι που με τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί έμοιαζε χαμένο. Η αλήθεια είναι πως τα όσα έκανε ο Γιόβιτς στο Περιστέρι, έδειχναν να είναι θέμα χρόνου καθώς το τελευταίο διάστημα ήταν όλο και καλύτερος. Ηταν πάντα μέσα στις φάσεις, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να σκοράρει. Κάτι που έκανε κόντρα στην Κηφισιά με την κεφαλιά για το 2-2, σε μία φάση που ξεκινά και τελειώνει ο ίδιος μετά την ωραία σέντρα του Κουτέσα, ακριβώς στο σημείο που έπρεπε.

Ακόμη πιο δύσκολη όμως ήταν η ενέργειά του στη φάση που κερδίζει το πέναλτι. Ναι μεν βρήκε άδειο γήπεδο μπροστά του αφού η Κηφισιά είχε αφήσει χώρους ψάχνοντας το τρίτο γκολ, όμως έχει πάρει την μπάλα κάτω από τη σέντρα, την κουβαλάει, προσπαθεί να παίξει το ένα-δύο με τον Πιερό και κερδίζει το πέναλτι. Δίνοντας και μια απάντηση στα σχόλια σχετικά με τα κιλά και τη φυσική του κατάσταση. Σαφώς και η ΑΕΚ περιμένει πολλά περισσότερα από τον Γιόβιτς στη συνέχεια, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι δεν προσπαθεί. Και στην Κηφισιά ήρθε μία πρώτη δικαίωση και για εκείνον. Και το δεύτερό του γκολ με τα κιτρινόμαυρα ύστερα από εκείνο στο ντεμπούτο του με τον Αρη Λεμεσού.