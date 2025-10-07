Εντός των επόμενων ημερών το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται να αποφασίσει εάν τελικά θα εφαρμοστεί ή όχι lockdown με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους, μετά και την εφαρμογή των μέτρων που επιβλήθηκαν. Οπως έχει ήδη δηλώσει ο υπουργός, το lockdown αποτελεί την έσχατη λύση και για τον λόγο αυτόν έχει απευθύνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκομένους να εφαρμόσουν πιστά τα μέτρα.

Σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας εξήγησε ότι ένα πιθανό lockdown περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων ζώων, απαγόρευση ζωοτροφών ή και γάλακτος, ωστόσο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί. «Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου, καθώς ύστερα από 20 ημέρες ξεκινά η περίοδος γαλακτοφορίας και γεννούν τα ζώα, οπότε το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γι’ αυτό και είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο» είπε.

Ωστόσο, όλο και νέα κρούσματα εμφανίζονται σε όλη τη χώρα και ήδη ο αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί από πέρυσι φτάνει τις 320.000, με την ελληνική κτηνοτροφία να βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και τους εκπροσώπους της να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς την πολιτεία για το μέλλον και την επιβίωσή της. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από τον Σεπτέμβριο έως και τις αρχές Οκτωβρίου καταγράφηκαν 318 νέα κρούσματα και θανατώθηκαν περίπου 57.000 ζώα.

Χθες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, κ. Λάμπρος Τσιόγκας, ζήτησε από τους εισαγγελείς Πρωτοδικών των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας να διεξαγάγουν επείγουσα προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν σωστά τα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αν υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν εισέλθει στην αγροδιατροφική αλυσίδα ζώα που έπασχαν από τη νόσο.

Κινητοποιήσεις

Την ίδια ώρα, σε δυναμικές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι το επόμενο διάστημα, σε συνεννόηση με την επιτροπή μπλόκων των αγροτών, όπως ανακοίνωσαν την περασμένη Πέμπτη στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησαν στην Αθήνα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) και της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής.

Οπως ανέφεραν, μέσα σε μία διετία χάθηκαν περίπου 500.000 παραγωγικά ζώα από τις ζωονόσους και τις φυσικές καταστροφές. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΕΚ, Δημήτρης Μόσχος, επισήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν να γίνει άμεσα ο εμβολιασμός των ζώων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, αλλά και μια σειρά μέτρων στήριξης του κλάδου, ο οποίος βρίσκεται σε οικονομική ασφυξία. Οι κτηνοτρόφοι έχουν προαναγγείλει συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2025.