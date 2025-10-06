Ο Λεβαδειακός έχει κερδίσει από καιρό τον τίτλο της ευχάριστης έκπληξης του πρωταθλήματος. Πλέον, όμως, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο!

Οι Βοιωτοί συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους, σκορπίζοντας αυτή τη φορά τον Παναιτωλικό με το εντυπωσιακό 6-0 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μία νίκη που φέρνει την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην 4η θέση, όπου ισοβαθμεί με τον Αρη στους 10 βαθμούς.

Τα πάντα κρίθηκαν στο εντυπωσιακό πρώτο μέρος για τον Λεβαδειακό, με… πάρτι στην άμυνα των Αγρινιωτών και τέσσερα γκολ ως την ανάπαυλα. Μία επίδοση-ρεκόρ για τους Βοιωτούς, αφού δεν είχαν σκοράρει άλλη φορά στην ιστορία τους τόσα γκολ σε πρώτο ημίχρονο.

Ο Πεντρόσο με πέναλτι άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, για να έρθει ο Συμελίδης περίπου ένα τέταρτο μετά και συγκεκριμένα στο 31′ ώστε να δώσει… αέρα δύο τερμάτων. Η κόκκινη του Αλεξιτς στο 34′ απλοποίησε κατά πολύ τα πράγματα για τους γηπεδούχους. Ο Πεντρόσο «χτύπησε» ξανά στο 39′ και από ασίστ του Τσάπρα έκανε το 3-0, με το πέναλτι του Παλάσιος στις καθυστερήσεις να δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Λεβαδειακού από το ημίχρονο!

Στο 61′ ο Λαγιούς βρήκε δίχτυα, έξι λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς για το 5-0! Υστερα από ένα δοκάρι και ένα ακυρωθέν γκολ του Πεντρόσο, το τελικό 6-0 ήρθε στις καθυστερήσεις με το πέναλτι του Γιούριτς. Φάση στην οποία ο Κοντούρης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και ο Παναιτωλικός τελείωσε το ματς με οκτώ, αφού νωρίτερα στο 82′ αποχώρησε τραυματίας ο Σιέλης και με τον Πετράκη να έχει κλείσει τις αλλαγές του. «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Η απόδοσή μας ήταν σε υψηλά στάνταρ. Τα παιδιά παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Ο ιδιοκτήτης μας δίνει τα πάντα για να είμαστε ήρεμοι. Του αξίζει αυτό που γίνεται. Θέλουμε να είναι μία χρονιά που θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό όλων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο «αρχιτέκτονας» του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος.

Σε δύσκολη θέση ο Πετράκης

Όσον αφορά στον προπονητή του Παναιτωλικού, τον Γιάννη Πετράκη, μετά τη νέα ήττα, καμιά έκπληξη αν υπάρξουν εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα (83′ Μάγκνουσον), Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι (65΄ Γκούμας), Τσιμπόλα (78′ Φίλων), Λαγιούς (65′ Τζάλοoυ), Συμελίδης, Παλάσιος (78′ Γιούριτς), Πεντρόσο.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μανρίκε (73′ Νικολάου), Σιέλης, Γκαρσία (41′ Στάγιτς), Μαυρίας (59′ Γαλιάτσος), Κόγιτς (46′ Κοντούρης), Ενκολόλο, Εστέμπαν (73′ Αγκίρε), Μάτσαν, Μίχαλακ, Αλεξιτς.