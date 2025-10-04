Σκηνικό αδιέξοδου δημιουργεί η απόφαση του Πάνου Ρούτσι να μη σταματήσει την απεργία πείνας ώσπου να δικαιωθούν τα αιτήματά του για τη σορό του παιδιού του. Ο Ρούτσι μετέβη χθες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Οι οποίες εντόπισαν, όπως ήταν προφανές, σοβαρές συνέπειες υποθρεψίας – ασιτίας, με απώλεια 10 κιλών, περί το 9% του σωματικού βάρους του. Οι γιατροί του πρότειναν, βέβαια, να νοσηλευτεί αλλά δεν το δέχεται και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει μέχρι να γίνει δεκτό αυτό που ζητά, δηλαδή να πραγματοποιηθούν όλες οι τοξικολογικές και χημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του. Η απόφασή του, πάντως, να υποβληθεί σε εξετάσεις «διαβάζεται» και ως μήνυμα στήριξης στη γιατρό που τον παρακολουθεί καθημερινά στο Σύνταγμα, την παθολόγο λοιμωξιολόγο, Ολγα Κοσμοπούλου, που υπηρετεί με βαθμό διευθύντριας στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Ενόχληση νοσοκομειακών

Το τελευταίο το τονίζω διότι η επίθεση που της έκανε ο Αδωνις Γεωργιάδης προκάλεσε αντιδράσεις στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Ο υπουργός Υγείας, θυμίζω, χαρακτήρισε την κυρία Κοσμοπούλου «θεατρική» και πως αναλαμβάνει κάθε απεργό πείνας όπως τον Δημήτρη Κουφοντίνα, λόγω των αριστερών πολιτικών της πεποιθήσεων, προσθέτοντας δε πως «οι γιατροί που έχει ο Πάνος Ρούτσι δεν μου εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη». Στη δήλωσή του αντέδρασε η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) η οποία τόνισε, επίσης, ότι την κατάσταση του Ρούτσι και των άλλων απεργών πείνας παρακολουθεί ομάδα γιατρών και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Οπως μου έλεγε χαρακτηριστικά συνδικαλιστής γιατρός που ρώτησα σχετικά «οι γιατροί δεν ρωτάμε τις πολιτικές πεποιθήσεις των ασθενών μας» και ότι η αμφισβήτηση εκ μέρους του Γεωργιάδη για την Κοσμοπούλου, επειδή είναι συνδικαλίστρια στην ΕΙΝΑΠ «θα ήταν σαν να αμφισβητήσει κάποιος τη δουλειά της Ματίνας Παγώνη επειδή διαφωνεί μαζί της πολιτικά».

Αιχμή Μαρινάκη για Δένδια

Πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν κι άλλα γαλάζια στελέχη που συμφωνούν με την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια υπέρ της δικαίωσης των αιτημάτων του Ρούτσι, την οποία ακολούθησε και ανάλογη τοποθέτηση του βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλου. Τολμώ να πω πως πλέον η πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ έχει αντιληφθεί το διαφαινόμενο αδιέξοδο και επικρατεί ανησυχία. Ομως δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη μια χθεσινή αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη που θεωρήθηκε αιχμή για τον υπουργό: «Οσο και αν ο Νίκος Δένδιας είπε ότι ανθρώπινα στεκόμαστε δίπλα, δεν πρόκειται ποτέ η ΝΔ να μπει στη διαδικασία είτε για να γίνει αρεστή είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη δικαιοσύνη». Πληροφορούμαι ότι είχε προηγηθεί, προχθές το βράδυ, και μία τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Δένδια, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το ζήτημα Ρούτσι.

«Παράθυρα» στο SAFE

Μήνυμα προς ευρωπαίους εταίρους αλλά και, ειδικά, προς τον Μαρκ Ρούτε, ήταν η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοπεγχάγη για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης αμυντικών προμηθειών SAFE. «Ημουν απολύτως σαφής, όσο η Τουρκία έχει στο τραπέζι το casus belli, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στο να ενταχθεί η Αγκυρα στο πρόγραμμα SAFE» δήλωσε, απαντώντας και στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι φανατικά υπέρ της τουρκικής συμμετοχής. Είναι όμως τόσο απλό; Περίπου. Το βέτο μπορεί να εμποδίσει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εν λόγω πρόγραμμα ως ένα βαθμό μόνο, διότι υπάρχουν «παραθυράκια», όπως μου τόνισε κοινοτική πηγή μου που είναι σε θέση να γνωρίζει καλά τον εν λόγω κανονισμό. Καταρχάς, το SAFE προβλέπει για τις χώρες εκτός ΕΕ να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εθνικά αμυντικά προγράμματα των κρατών-μελών σε ποσοστό έως και 35% κάθε έργου. Εφόσον ένα κράτος-μέλος ζητήσει χρηματοδότηση για πρόγραμμα με τουρκική συμμετοχή ως 35% δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Για συμμετοχή που υπερβαίνει το 35% θα πρέπει να υπογραφεί διμερής συμφωνία με την ΕΕ, όπως έχει ήδη κάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς. Σε μια τέτοια συμφωνία για την Τουρκία η Ελλάδα και η Κύπρος, προφανώς, θα ασκήσουν βέτο.

Τουρκική ιδιοκτησία στην ΕΕ

Το δεύτερο «παραθυράκι» έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές εταιρείες που ελέγχει η Τουρκία και η συμμετοχή τους δεν μπορεί να μπλοκαριστεί αφού έχουν τη βάση τους στην ΕΕ. Το SAFE προβλέπει άλλωστε – θυμίζω – τουλάχιστον το 65% της αξίας κάθε χρηματοδοτούμενου έργου να υλοποιείται από επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ ή την Ουκρανία. Αρα, θα μπορούσε να συμμετέχει σε πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από το SAFE η Piaggio Aerospace, η οποία έχει εξαγοραστεί από την τουρκική Baykar ή η κοινοπραξία LBA Systems που αποτελεί συνεργασία της Baykar με την επίσης ιταλική Leonardo. Επίσης πρόσφατο τουρκικό απόκτημα είναι η ιταλική Esplodenti Sabino, που κατασκευάζει πυρομαχικά κι εκρηκτικά κι εξαγοράστηκε από την τουρκική ARCA Defense τον περασμένο Ιούλιο. Με τον ίδιο τρόπο, η Αγκυρα θα μπορούσε να συμμετέχει εμμέσως σε πρόγραμμα ακόμη και μέσω Ηνωμένου Βασιλείου, αφού η τουρκική SYS έχει εξαγοράσει τη βρετανική AEI Systems Ltd.

«Τορπίλη» στον ΣΥΡΙΖΑ από την 4η Belh@rra

Εσωκομματικές αναταράξεις προκάλεσε η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας FDI. Παρότι ο Σωκράτης Φάμελλος έδωσε γραμμή θετικής ψήφου, λέγοντας στη Βουλή πως «η προμήθεια αυτής της φρεγάτας πρέπει να προχωρήσει για την ασφάλεια της χώρας», η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ελενα Ακρίτα, διαφοροποιήθηκε και καταψήφισε. Ακολουθώντας, επί της ουσίας, την άποψη που είχαν εκφράσει στα όργανα του κόμματος άλλα στελέχη όπως ο γραμματέας της ΚΕ, Στέργιος Καλπάκης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και η Ράνια Σβίγκου. Το θέμα δίχασε και σε επίπεδο πρώην συντρόφων αφού αντίθετη στο νομοσχέδιο ήταν η Νέα Αριστερά. Ηταν ενδεικτικό ότι η Σία Αναγνωστοπούλου κάλεσε τον Συμεών Κεδίκογλου «να διαβάσει λίγο καλύτερα τη σύμβαση που υπερψηφίζει» με τον δεύτερο να της απαντά πως η ίδια, όταν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε υπερψηφίσει την αρχική σύμβαση για τις φρεγάτες το 2022.

Ο Τσίπρας, η Σορβόννη και το ευρωπαϊκό «κενό ηγεσίας»

«Η αδυναμία της Ευρώπης να εμπνεύσει ή να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις μπροστά στις επαναλαμβανόμενες κρίσεις έχει αναδείξει ένα σοβαρό κενό ηγεσίας και κυρίως, οράματος», ανέφερε στην ομιλία του στη Σορβόννη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε τις αλλεπάλληλες προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ΕΕ, για τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις που κυριαρχούν στη Γαλλία και τη Γερμανία, το κόστος ζωής και την άνοδο των ανισοτήτων, τη δημογραφική κρίση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μιλώντας για το δικό του όραμα μιας προοδευτικής Ευρώπης, ανέλυσε επτά άξονες πολιτικής για την ανάταξη της ΕΕ και επανέλαβε τη σύγκριση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή της ΝΔ: «Την περίοδό μας μειώθηκε το ποσοστό του πληθυσμού σε φτώχεια, ενώ σήμερα αυξάνεται. Την περίοδό μας αυξήθηκε το εισόδημα στην πλειονότητα του πληθυσμού, με τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 45% στο πιο φτωχό 10% του πληθυσμού. Ενώ μειώθηκε το εισόδημα του 10% των πιο πλούσιων. Κατά τη διακυβέρνηση της Δεξιάς, συνέβη το αντίθετο».