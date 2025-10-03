Πολλαπλά μηνύματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, για μία σειρά υποθέσεων με κοινωνικό πρόσημο, οικονομικό αντίκτυπο και γεωπολιτικό ενδιαφέρον έστειλε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο χθες η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, που επέλεξε να μιλήσει από έναν υψηλού συμβολισμού τόπο, το Γ’ Τελωνείο στο Πέραμα, όπου αποκαλύφθηκε η μεγαλύτερη τελωνειακή απάτη με την κωδική ονομασία «Καλυψώ».

«Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς», είπε η Λάουρα Κοβέσι από τα πρώτα κιόλας λεπτά της συνέντευξής της, παρουσία του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεκάδων δημοσιογράφων, φωτογράφων και τηλεοπτικών καμερών, που από νωρίς το πρωί έφταναν, παρά το βροχερό καιρό, στο προγραμματισμένο ραντεβού με την ευρωπαία εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής τοποθέτησής της δεν έλειψαν οι αναφορές στην ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα σε έναν από τους 12 άθλους του Ηρακλή, όταν αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παράνομων επιδοτήσεων, αφού πρώτα χαρακτήρισε τον Οργανισμό «ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού», χωρίς πολλά λόγια ξεκαθάρισε πως «ήρθε η ώρα να καθαριστούν αυτοί οι στάβλοι του Αυγεία». Και ακριβώς μέσα από την επόμενη πρότασή της έδειξε και τον δρόμο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας είναι απαραίτητος».

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιέρωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο άρθρο 86 του Συντάγματος, που επί της ουσίας δεν επέτρεψε να ολοκληρώσουν οι έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς την έρευνά τους για πολιτικά πρόσωπα τόσο στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, όσο και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού αν και… σκόνταψαν σε ενδεχόμενα υπουργικά αδικήματα, αυτά δεν ελέγχθηκαν ούτε από τους ίδιους καθώς τα χέρια τους εκ του νόμου είναι δεμένα, ούτε από τη Βουλή αφού δεν κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Αλλάξτε το ελληνικό Σύνταγμα, για να μην ξανασυμβεί αυτό» ήταν η ευθεία απάντηση που έδωσε η Λάουρα Κοβέσι σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ», χωρίς να παραγνωρίζει ότι, όπως ειπώθηκε στην πρόσφατη συνάντησή της με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, η επίμαχη διάταξη είναι σε αυτές που και η κυβέρνηση θέλει να αναθεωρήσει.

Πάντως, για την ευρωπαία εισαγγελέα, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή συνέντευξή της, η «Νο1» υπόθεση είναι η τελωνειακή απάτη «Καλυψώ», που με μεθοδικότητα και με θάρρος οι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς, σε συνεργασία με τις εθνικές Αρχές, άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι αυτής της ιστορίας.

«Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος έχουν φέρει την απάτη στον ΦΠΑ και τα τελωνεία σε βιομηχανικό επίπεδο. Δεν μιλάω μόνο για τις “εγχώριες” εγκληματικές ομάδες μας. Εδώ, μιλάμε κυρίως για εγκληματικές οργανώσεις από τρίτες χώρες. Ιδίως τους Κινέζους. Πρέπει να αντισταθούμε. Ως Ευρωπαίοι», είπε η Λάουρα Κοβέσι, δείχνοντας το μέγεθος και τη βαρύτητα της υπόθεσης αυτής που αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είπε για τους ανοιχτούς φακέλους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΥΨΩ»: «Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, τεράστια ποσά τελωνειακών δασμών και φόρων δεν καταβάλλονται όπως θα έπρεπε. Ηρθα στον Πειραιά για να προειδοποιήσω ότι αυτό δεν οφείλεται σε μικρούς λαθρεμπόρους. Αλλά λόγω επικίνδυνων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες δημιούργησαν ένα εγκληματικό σύστημα που υποστηρίζεται από τη διαφθορά τελωνειακών και φορολογικών υπαλλήλων, εκτελωνιστών και τραπεζικού προσωπικού. Κλέβουν από τα οικονομικά μας, βλάπτουν τις εταιρείες μας και αποδυναμώνουν την ασφάλειά μας. Επιπλέον, επιτρέπουν τη συστηματική υπονόμευση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. Η έρευνα για την υπόθεση Calypso, η οποία ξεκίνησε στον Πειραιά, είναι η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα. Εχουμε κατασχέσει χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, η αξία των οποίων είναι τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε να στείλουμε στους εγκληματίες πίσω από αυτή τη μαζική απάτη ένα ισχυρό μήνυμα: οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει, τέλος τα ασφαλή καταφύγια για εσάς! Η Calypso είναι μια θεαματική επιτυχία, αλλά τώρα την έχουμε μετατρέψει σε συστηματική εργασία. Αυτός είναι ο λόγος της επίσκεψής μου στην Ελλάδα».

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: «Μαζί με τις ελληνικές Αρχές, ερευνούμε συστηματική ψευδή δήλωση τελωνειακών εμπορευμάτων και λαθρεμπόριο. Εξαρθρώνουμε μια επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση που έχει προκαλέσει ζημία τουλάχιστον 800 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών. Είχα πολύ παραγωγικές συναντήσεις με τον υπουργό Οικονομικών, τον υπουργό Δικαιοσύνης και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον γενικό εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο. Τώρα πρέπει να το κάνουμε πραγματικότητα. Για μένα, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλήξαμε σε κοινή αντίληψη για το τι διακυβεύεται. Ενισχύοντας το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, οι ελληνικές Αρχές συμβάλλουν στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και των πολιτών της ΕΕ παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στόχος μου είναι να επιτύχω το ίδιο αποτέλεσμα παντού: στην Κωνστάντζα, στο Αμβούργο, στο Ρότερνταμ, στην Αμβέρσα, στη Λισαβόνα, στη Βαλένθια, στη Μασσαλία, στη Γένοβα, παντού…».

ΓΙΑ ΤΗ «ΜΑΦΙΑ» ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ: «Ανακαλύψαμε μια νέα ήπειρο εγκληματικότητας. Το οργανωμένο έγκλημα ενισχύεται εξαπατώντας την ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Γίνονται πολύ πιο πλούσιοι! Τόσο ισχυροί! Είναι απαράδεκτο. Οι απάτες στον ΦΠΑ και τα τελωνεία έχουν γίνει οι πιο ελκυστικές εγκληματικές δραστηριότητες στην ΕΕ. Πιστεύετε ότι μόνο η εμπορία ναρκωτικών είναι βίαιη; Οχι πια. Εχουμε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις πολύ κακών ανθρώπων που σχεδιάζουν δολοφονίες για απάτη στον ΦΠΑ και τα τελωνεία. Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος έχουν φέρει την απάτη στον ΦΠΑ και τα τελωνεία σε βιομηχανικό επίπεδο. Δεν μιλάω μόνο για τις “εγχώριες” εγκληματικές ομάδες μας. Εδώ, μιλάμε κυρίως για εγκληματικές οργανώσεις από τρίτες χώρες. Ιδίως τους Κινέζους. Πρέπει να αντισταθούμε. Ως Ευρωπαίοι».

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: «Τα κακά νέα είναι ότι, όπως και στην υπόθεση των Τεμπών, και η ποινική έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπόρεσε να αναπτύξει την πλήρη εμβέλειά της λόγω του ελληνικού Συντάγματος. Τα καλά νέα είναι ότι η Βουλή μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πλέον αρκετή πολιτική βούληση για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Οσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Εχουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό το άρθρο παρεμπόδισε την έρευνά μας. Αυτό είναι το ελληνικό Σύνταγμα. Ο μόνος τρόπος είναι να το αλλάξουμε. Αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το ελληνικό Σύνταγμα, γι’ αυτό είπα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ξένος φορέας, δεν είναι κάτι περίεργοι τύποι στο Λουξεμβούργο. Οι εισαγγελείς μας είναι Ελληνες και είναι πολύ καλοί, το κλιμάκιό μας είναι εξαιρετικό. Αλλάξτε το ελληνικό Σύνταγμα, για να μην ξανασυμβεί αυτό…».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ: «Επί χρόνια, εγκληματίες, με τη βοήθεια δημοσίων υπαλλήλων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τους έντιμους, εργατικούς αγρότες και τις οικογένειές τους να καλλιεργήσουν αυτή την όμορφη γη. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει το ακρωνύμιο για τη διαφθορά και τον νεποτισμό. Ηρθε η ώρα να καθαριστούν αυτοί οι στάβλοι του Αυγεία. Και κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας είναι απαραίτητος».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ: Εκανε λόγο για ύπαρξη παρεμβάσεων στην υπόθεση των Τεμπών, τονίζοντας ότι «αφού θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια, θα πω ότι για ένα μέρος της έρευνας υπήρξαν εμπόδια λόγω αυτής της διάταξης του άρθρου 86. Η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί, αν είχε εκτελεστεί σωστά και εγκαίρως το έργο (σ.σ. η σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση και τη σηματοδότηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο ). Για να κλείσουμε την πληγή αυτή απαιτείται απόδοση δικαιοσύνης».

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ: «Διαφθορά δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Υπάρχει παντού. Το θέμα είναι πως καταγράφουμε αυτά τα φαινόμενα».

ΓΙΑ ΤΑ «ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»: Επιβεβαίωσε τη διενέργεια έρευνας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, σημειώνοντας όμως ότι είναι σε πρώιμο στάδιο. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε ανοίξει φάκελο, πραγματοποιούμε έρευνα. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας βρισκόμαστε τώρα. Θα εξετάσουμε όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης», τόνισε.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ: Επιβεβαίωσε την ύπαρξη έρευνας για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.