Η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, με τον τρόπο που έχει μπει στις ζωές μας, έχει γίνει κι αυτή ένα πρόσωπο που χρησιμοποιείται επικοινωνιακά και στο οποίο ο καθένας προβάλλει τις δικές του ιδεοληψίες. Η ίδια στην πραγματικότητα είναι εντελώς θεσμική. Περιορίζεται στο πλαίσιο που ορίζουν οι αρμοδιότητές της. Δεν είναι όμως και ουδέτερη ή ασαφής.

Η κυβέρνηση, λοιπόν, εμφανίζεται από προχθές να χαίρεται πολύ με όσα είπε η Ευρωπαία Εισαγγελέας στις δηλώσεις της στην Αθήνα. Σπεύδουν δε οι γνωστές φιλοκυβερνητικές ντουντούκες, με τις φτηνές ειρωνείες, να πανηγυρίζουν που κράτησε τους αυτονόητους τύπους. Μιλάμε, άλλωστε, γι’ αυτούς που ανακοίνωσαν ότι στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ακουστεί τίποτα που να είναι ποινικά ή πολιτικά επιλήψιμο, ενώ ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παναγιώτης Σημανδράκος, μίλησε ξεκάθαρα για πολιτικές πιέσεις και μεθοδεύσεις, εμπλέκοντας υπουργούς, στελέχη και το Μέγαρο Μαξίμου.

Στην πραγματικότητα, για όποιον την παρακολουθεί γενικώς, είναι γνωστό πως η Ευρωπαία Εισαγγελέας είναι καλά διαβασμένη. Γνωρίζει πολύ καλά πως, παρά τις διαβεβαιώσεις του Φλωρίδη ότι θα αναθεωρηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, η ίδια κυβέρνηση αρνήθηκε να ελεγχθούν οι υπουργοί που αναφέρονται ως ύποπτοι στη δικογραφία της. Χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ «ακρωνύμιο διαφθοράς και νεποτισμού», τόνισε ότι με τη συνδρομή αξιωματούχων κλάπηκαν τα ευρωπαϊκά χρήματα, έκανε λόγο για «κόπρο του Αυγεία», μίλησε για συγκεκριμένο κύκλωμα, όχι «διαχρονικές ευθύνες». Για ποιο πράγμα ακριβώς χαίρεται, άρα, η κυβέρνηση; Τους φάνηκαν κολακευτικά όλα αυτά; Ή μήπως είχε λόγους να περιμένει χειρότερα κι ανακουφίστηκε;

Επίσης, αναφερόμενη στα Τέμπη, μας είπε ξανά το αυτονόητο: «Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορούν να σκοτώσουν». Το έχει πει πολλές φορές, διαμαρτυρόμενη για το ότι δεν επιτράπηκε ο έλεγχος των πολιτικών προσώπων από τη Βουλή για τη σύμβαση 717, για την απουσία τηλεδιοίκησης, για την οποία θεωρεί πως υπάρχει αιτιώδης συνάφεια με το δυστύχημα. Διερωτάται, λοιπόν, κανείς… Οι υπουργοί που τη συνάντησαν, της υπενθύμισαν ότι ψήφισαν στη Βουλή το πόρισμα της ΝΔ για τα Τέμπη; Αυτό που έλεγε, επί λέξει, ότι «τα επιχειρήματα περί αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της μη ολοκλήρωσης τηλεδιοίκησης (Σύμβαση 717/2014) και του πολύνεκρου δυστυχήματος των Τεμπών δεν ευσταθούν». Ή μήπως νομίζουν ότι η χειραγώγηση – το «gaslighting» που λένε οι ψυχολόγοι – πιάνει παντού;