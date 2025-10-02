Τα ιερά και όσια της Ρεάλ Μαδρίτης αμφισβητεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα φετινά εξωπραγματικά ποσοστά του στο σκοράρισμα και απειλεί να ξαναγράψει την ιστορία των κορυφαίων σκόρερ της Βασίλισσας.

Με το χατ τρικ που πέτυχε στη νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι (0-5) ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας έφτασε τα 13 στα πρώτα εννέα παιχνίδια της σεζόν, όσα ακριβώς είχε πετύχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από 11 χρόνια, όταν τελικά ολοκλήρωσε τη χρονιά με 61 τέρματα.

Ο εκ Μποντί ορμώμενος Εμπαπέ βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του και τα γκολ που πετυχαίνει δεν είναι αρκετά για να ξεδιψάσει. «Πέτυχα τρία γκολ, πολύ ωραία, αλλά θα μπορούσα να πετύχω περισσότερα» δήλωσε μετά το παιχνίδι με την Καϊράτ.

Οι επιδόσεις των Εμπαπέ και Ρονάλντο είναι μοναδικές στα τελευταία 80 χρόνια και αφήνουν πίσω τους θρύλους που φόρεσαν τη λευκή φανέλα.

Ο Ντι Στέφανο και ο Πούσκας είχαν πετύχει από 12 γκολ στα πρώτα εννέα παιχνίδια τους τις σεζόν 1956/57 και 1959/60, αντίστοιχα.

Για να βρούμε καλύτερη επίδοση πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στη σεζόν 1946/47, όταν ο Προυντέν είχε πετύχει 14 γκολ στα πρώτα εννέα παιχνίδια που αγωνίστηκε, για να καταλήξει στα 29 τέρματα σε 35 αγώνες. Πέντε χρόνια νωρίτερα, τη σεζόν 1941/42, ο Αλντάι είχε πετύχει 15 γκολ αλλά είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του από την 7η αγωνιστική. Κατέληξε με 24 γκολ σε αντίστοιχους αγώνες.

Συγκρίνοντας τη φετινή στατιστική του Εμπαπέ με τους μύθους της Ρεάλ διαπιστώνουμε πως είναι από άλλον πλανήτη. ‘Οταν ο Κριστιάνο πέτυχε 61 γκολ, ο μέσος όρος τερμάτων/αγώνα ήταν 1,13 (αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια). Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος του Εμπαπέ βρίσκεται στο εξωπραγματικό 1,44. Αν λοιπόν τον διατηρήσει στα ίδια επίπεδα στον ίδιο αριθμό αγώνων με του Κριστιάνο τότε στο τέλος της σεζόν θα μετρά 78 γκολ. Ακόμα όμως κι αν πέσει στον μέσο όρο του Πορτογάλου, θα καταλήξει με 63-66 γκολ στο τέλος της σεζόν.

Στα 68 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο Εμπαπέ με τη λευκή φανέλα από την αρχή της περυσινής σεζόν έχει πετύχει 57 γκολ και απέχει αρκετά από τον μέσο όρο του Κριστιάνο, ο οποίος έχει πετύχει 451 γκολ σε 438 αναμετρήσεις (μ.ό. 1.03).

Ο Γάλλος ωστόσο δεν κρύβει τη φιλοδοξία του να σαρώσει ό,τι ρεκόρ συναντήσει στον δρόμο του.

«Θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιωθώ και να γίνω πιο αποτελεσματικός μπροστά στην εστία» δήλωσε στο Αλμάτι. Ο Εμπαπέ σκοράρει φέτος κάθε 60 λεπτά, όταν ο καλύτερος μέσος όρος του Κριστιάνο ήταν 76 λεπτά τη σεζόν 2014/15. Στην καλύτερή του σεζόν ο Πορτογάλος είχε ποσοστό επιτυχίας στις προσπάθειές του 42%, ενώ του Εμπαπέ κυμαίνεται αυτή τη στιγμή στο 57%.

Είναι φυσικό με τέτοια νούμερα ο ισπανικός Τύπος να γράφει για «Εμπαπε-εξάρτηση» της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ του λόγου το αληθές το αποδεικνύει ένα ακόμα στατιστικό.

Από τα 23 γκολ που έχει πετύχει φέτος η Βασίλισσα τα 13 φέρουν την υπογραφή του Γάλλου – ποσοστό 56,5%.

Το ποσοστό ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό αν επικεντρωθούμε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μέχρι τη στιγμή που ο Καμαβιγκά πέτυχε το 0-4 στο Αλμάτι, ο Εμπαπέ είχε πετύχει όλα τα γκολ της Ρεάλ στη διοργάνωση (5), για να υποχωρήσει τελικά στο «ταπεινό» 71,43%!

Μόνο ο Λιονέλ Μέσι τη σεζόν 2016/17 είχε πετύχει περισσότερα τέρματα στις πρώτες δύο αγωνιστικές του Τσάμπιονς Λιγκ (6).

Η «Εμπαπε-εξάρτηση» δεν ενοχλεί ωστόσο τους συμπαίκτες του, το ακριβώς αντίθετο. «Είμαστε χαρούμενοι με τη φόρμα του Κιλιάν. Οτιδήποτε καλό συμβαίνει σ’ αυτόν είναι καλό και για την ομάδα» λέει ο Φρανκ Γκαρθία, ενώ ο Αλάμπα παραδέχεται πως «είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου».

«Έχω εντυπωσιαστεί με τη σπουδαία φόρμα του Κιλιάν, όχι μόνο για τα γκολ αλλά για τα όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο και βοηθά την ομάδα» βεβαιώνει ο Τσάμπι Αλόνσο.

Στον πάγο ο Φέδε Βαλβέρδε

Στο περιθώριο τέθηκε από τον Τσάμπι Αλόνσο ένας από τους αγαπημένους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης και κατά περίσταση αρχηγός της, Φέδε Βαλβέρδε. Αφορμή πιστεύεται πως αποτελεί η δήλωση του Ουρουγουανού παραμονή του αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι πως «δεν έχω γεννηθεί να παίζω δεξί μπακ. Δεν μεγάλωσα μαθαίνοντας αυτή τη θέση». Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα ο Βαλβέρδε δεν ήθελε να καλύψει τη θέση του δεξιού αμυντικού λόγω της απουσίας του τραυματία Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ και του τιμωρημένου (αλλά επίσης τραυματία) Ντάνι Καρβαχάλ. Αποτέλεσμα να δει όλο το παιχνίδι στο Αλμάτι από τον πάγκο, ενώ οι κινήσεις του πρόδιδαν άνθρωπο σε στιγμές νευρικότητας.

Ο Βαλβέρδε έσπευσε πάντως να διαψεύσει μέσω των social media πως αρνήθηκε να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη θέση και πως ήρθε σε ρήξη με τον Τσάμπι Αλόνσο, ωστόσο επιβεβαίωσε εμμέσως πως έχει καταστήσει σαφές στον προπονητή του ποια θέση αγαπά να καλύπτει.