Παρότι βρίσκεται στην Κοπεγχάγη λόγω της κρίσιμης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, ο Νικόλας Φαραντούρης, ως μέλος της Αντιπροσωπείας ΗΠΑ – ΕΕ, μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης και στο Κογκρέσο για τη Μονή Σινά επειδή ανησυχεί για την τύχη της. Κρίμα που ο αμερικανός πρόεδρος έχει σοβαρότερα θέματα να ασχοληθεί – σαν τα γένια και τη φυσική κατάσταση των στρατηγών του –και μάλλον δεν πρόσεξε την παρέμβασή του. Αν την είχε δει, ίσως διέκρινε την προοπτική που ο συριζαίος ευρωβουλευτής θα είχε στην αυλή του.

Συνεδριάσεις

Ο Χρήστος Γιαννούλης προέτρεψε τους πολίτες να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής όταν μεταδίδονται απευθείας. Το έκανε επειδή η κατάθεση Σημανδράκου «για τις μεθοδεύσεις του Μαξίμου και τις πιέσεις που δεχόταν από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη να προχωρήσει στην πληρωμή των παγωμένων ΑΦΜ ήταν αποκαλυπτική». Δεν είναι άσχημη ιδέα. Οι περισσότεροι βουλευτές ξέρουν από «καλή» τηλεόραση, άλλωστε. Ξέρουν να πατάνε πάνω στις φωνές των άλλων ή να κάνουν σόου για τα νούμερα.

ΚΤΕΛ

«Εγώ δεν τη γύρισα όλη την Ελλάδα και με το ΚΤΕΛ κατέβαινα όταν χρειαζόταν. Δεν γύρισα όλη την Ελλάδα. Δεν έκανα (σ.σ.: περιοδείες). Εκανα μόνο στον τόπο μου (….). Δεν είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν περιοδείες» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου σε όσους αναρωτήθηκαν πώς έκανε προεκλογική εκστρατεία με τα λίγα χιλιάρικα που δήλωσε στο πόθεν έσχες. Εντάξει, προφανώς δεν τις χρειαζόταν γιατί ανέβαζε βιντεάκια στα σόσιαλ μίντια, αλλά πώς δεν σκέφτηκε να γυρίσει ένα μέσα στο λεωφορείο για να λανσαριστεί ως λαϊκό κορίτσι;

Πετυχημένος

Για μια ακόμη φορά ο Νίκος Δένδιας αναδείχθηκε ο πιο επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης. Το 51% των ψηφοφόρων της ΝΔ ανέφεραν το όνομά του όταν ρωτήθηκαν από τους ερευνητές της Alco ποιος κάνει καλύτερα απ’ όλους στο Υπουργικό Συμβούλιο τη δουλειά. Υπερτερεί των συναδέλφων του και στις απαντήσεις του συνόλου. Μόνο που εκεί το ποσοστό των θαυμαστών του πέφτει στο 21% και πρώτος στη λίστα είναι ο «Κανένας» με 63%. Ακόμη κι οι «θρίαμβοι» μπορεί να είναι σχετικοί, λοιπόν.