Τον Οκτώβριο του 2021 σε μια καταδίωξη που έγινε από επτά άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στο Πέραμα σκοτώθηκε ένας νεαρός Ρομά, ο 18χρονος Νίκος Σαμπάνης. Εριξαν – προσέξτε! – 36 σφαίρες. Ο νεκρός δολοφονήθηκε εν ψυχρώ, ενώ ένας εκ των δύο ανηλίκων τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι διαρροές που ακολούθησαν ήταν, φυσικά, η δίκη του θύματος. Την πάσα πήραν και οι περισπούδαστοι αναλυτές για τα όρια της άμυνας και της οπλοχρησίας της ΕΛ.ΑΣ., με την έγκυρη γνώση ανθρώπων που έχουν δει πολλές ταινίες. Λοιδορούσαν δε όποιον τόλμαγε να θυμίσει ότι η συμπεριφορά πολιτών δεν αντιπαραβάλλεται αναλογικά με αυτήν των οργάνων που εκπροσωπούν τον νόμο της Πολιτείας.

Οι προβληματισμοί επιβεβαιώθηκαν όταν έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικοί που καταδίωξαν το όχημα είχαν λάβει τις αντίθετες εντολές από το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., αφού σε όλες τις (πολιτισμένες) χώρες η αστυνομία δεν κλιμακώνει όπου δημιουργείται κίνδυνος για άσχετους ανθρώπους αλλά και για τους ίδιους τους αστυνομικούς. Ούτε καταδιώκει με ακατάσχετους πυροβολισμούς τον κάθε μικροκακοποιό.

Παρ’ όλα αυτά, ο τότε αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε δηλώσει, επί λέξει, ότι «δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη και έρευνα ατόμων που ελέγχονται για παραβατική και παράνομη συμπεριφορά». Επέλεξε, δηλαδή, να «αδειάσει» τον αξιωματικό που έκανε σωστά τη δουλειά του για να υποστηρίξει τους υφισταμένους που δεν υπάκουσαν σαφείς εντολές. Τους συνεχάρη που παράκουσαν εντολές!

Το μήνυμα ελήφθη. Κάπως έτσι, έναν χρόνο μετά, ένας άλλος αστυνομικός, έπειτα από καταδίωξη που δεν έπρεπε να ξεκινήσει, πυροβόλησε στο κεφάλι έναν 16χρονο Ρομά στη Θεσσαλονίκη. Και τη μεθεπόμενη χρονιά πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια καταδίωξης ένας 17χρονος Ρομά στη Βοιωτία. Η ομοιότητα και η επαναληπτικότητα θα έπρεπε να προβληματίσουν πολλαπλά. Αντ’ αυτού πάλι διαβάζαμε πονήματα για τους Ρομά με επιχειρηματολογία καφενείου.

Η Δικαιοσύνη όμως, έστω και τέσσερα χρόνια μετά, προχώρησε. Και χθες έγινε γνωστό ότι η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών πρότεινε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να παραπεμφθούν σε δίκη και οι επτά αστυνομικοί για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή και κατά συναυτουργία, «διαπραχθείσας καθ’ υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου της άμυνας». Να μαντέψουμε τι θα σχολιάσουν τώρα οι Χάρι Κάλαχαν του πληκτρολογίου, με τα λαϊκά δικαστήρια και τις αναλύσεις από τα πανέρια; Τίποτα. Δεν θα πουν τίποτα.